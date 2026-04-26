לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) הוגשה תביעה בסך 50.8 מיליון שקל על ידי 67 בעלי מניות מיעוט בחברת סיקס AI, בגין "שורה של מעשי הטעיה וגזל חמורים". התביעה מופנית נגד יורשיו של בעל השליטה בחברה, יזם ההייטק רן פוליאקין ז"ל, נגד שותפו ואיש העסקים משה אזוגי (המחזיק בכ-20% מהמניות ומכהן כדירקטור), וכן נגד החברה עצמה. את התובעים מייצגים עורכי הדין אסף ברם ועידו קוסובר.

בכתב התביעה נטען כי מדובר בקיפוח בעלי מניות המיעוט. לטענת התובעים, חברת סיקס AI הוקמה בשנת 2019 על ידי פוליאקין, שהוצג בפניהם כיזם מנוסה ומוביל - בין היתר על רקע הקמת והנפקת חברת ננוקס בנאסד"ק. החברה, כך נטען, הוקמה לצורך פיתוח פעילות בתחומים טכנולוגיים מבוססי בינה מלאכותית ובשיתוף פעולה עם יצרנית רכיבים לתעשיית הרכב.

לטענת התובעים, בין השנים 2020-2023 הם השקיעו בחברה סכום מצטבר של כ-50 מיליון שקל, תוך הסתמכות על שמו, ניסיונו ויכולותיו של פוליאקין, שהוצגו להם כמנוע המרכזי של פעילות החברה. אלא שבינואר 2024, כך נטען, נודע להם במפתיע על מותו של פוליאקין לאחר מחלה - וזאת, לדבריהם, מבלי שמצבו נחשף בפניהם גם בתקופה שבה גייס מהם כספים.

חודש לאחר מכן, נטען, עודכנו בעלי המניות כי קופת החברה התרוקנה, מרבית עובדיה פוטרו (למעט עוזרו האישי של פוליאקין), וכמחצית מהחברות הבנות נסגרו. "מכל החלומות הגרנדיוזיים שנמכרו לתובעים - כמעט שלא נשאר דבר", נכתב.

עוד נטען כי לאחר מותו של פוליאקין נחשפו ממצאים חמורים, שלפיהם נעשה שימוש נרחב בכספי החברה לצרכים אישיים. בין היתר מוזכרות הוצאות פרטיות בהיקפים גדולים והעסקת מקורבים ללא תפקיד ממשי. לטענת התובעים, לא מדובר במקרה נקודתי אלא בדפוס פעולה מתמשך של שימוש לרעה במשאבי החברה.

"תביעה מופרכת וחסרת שחר"

התביעה מתייחסת גם לעסקה ספציפית, שבמסגרתה הועברו, לפי הנטען, כ-4 מיליון דולר לחברת LIBI בתוך זמן קצר ובמזומן, על בסיס הסכמים לקוניים ובתנאים חריגים, כביכול עבור שירותי ייעוץ עתידיים שלא הובהרו. עוד נטען כי גורם שהיה מעורב בעסקה עזב את הארץ לאחר הסדר חוב, תוך הותרת נפגעים מאחור.

בנוסף, נטען כי גם לאחר מותו של פוליאקין בוצעו פעולות בהיקף של מיליוני דולרים, בהובלת אזוגי. לטענת התובעים, אזוגי "לא מילא את חובותיו כנושא משרה, לא התריע בזמן אמת על ההתנהלות, ואף המשיך בה לאחר מכן".

עו"ד ד"ר גיל אוריון ממשרד פישר (FBC), המייצג את אזוגי, מסר: "מדובר בתביעה חסרת יסוד שדינה להידחות. מר אזוגי יפרט את טענותיו בבית המשפט".

עו"ד אלון פומרנץ, יו"ר פירמת Lipa & Co, המייצג את יורשי פוליאקין, מסר: "מדובר בתביעה מופרכת וחסרת שחר, שמוטב שלא הייתה מוגשת. יש מידה של ציניות בניסיון לייחס טענות לאדם שנפטר ואינו יכול להשיב להן, ולאחר מכן לתבוע את אלמנתו וילדיו. אנו בטוחים כי בירור עובדתי יוביל לדחיית התביעה על הסף".

מחברת סיקס לא נמסרה תגובה.