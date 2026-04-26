לראשונה מאז 2011: רשות התחרות מחמירה את ההנחיות למיזוגים

רשות התחרות מפרסמת להערות הציבור טיוטת הנחיות למיזוגים בשוק. בכך מעדכנת הרשות את ההנחיות לראשונה מאז 2011. כמו כן, לראשונה מפורסמות הנחיות למיזוגים לא אופקיים לצד החמרת הגישה למיזוגים אופקיים.

● לטיוטת ההנחיות המלאה לחצו כאן

ההחמרה באה לידי ביטוי בקביעה חדשה של רמת הריכוזיות לאחר המיזוג האופקי: אם רמת הריכוזיות תגדל מעל רמה מסוימת, הרשות תראה בכך חזקה שהמיזוג עלול לפגוע בתחרות. במקרה כזה יעבור הנטל לחברות המתמזגות להראות שהמיזוג לא יפגע בתחרות.

הרמה החדשה שנקבעה היא מעל 1800 במדד ה-HHI (סכום ריבועי נתחי השוק של המתחרים בשוק). לחילופין, אם נתח השוק של הגוף הממוזג יהיה 30% או יותר, וזאת אם הגידול ב-HHI יהיה יותר מ-100. השינוי המספרי קטן, מאחר שבהנחיה הקודמת עמד הרף על 2000 במדד ה-HHI עם גידול של יותר מ-150.

הקביעה כי מדובר בחזקה היא המשמעותית, מאחר שיש משקל גדול יותר לרף החדש שלא היה קודם. לדברי רשות התחרות, טיוטת ההנחיות החדשה תואמת את המדיניות בארה"ב ובקנדה.

לראשונה: הנחיות לגבי מיזוגים לא אופקיים

ההנחיות החדשות כוללות לראשונה התייחסות למיזוגים לא אופקיים. אלה מתחלקים לשני סוגים עיקריים: מיזוגים אנכיים ומיזוגים קונגלומרטיים.

מיזוגים אנכיים הם מיזוגים בין גורמים העוסקים בחוליות שונות של אותה שרשרת ייצור ושיווק. למשל, מיזוג של יצרן עם רשת חנויות שמוכרת את מוצריו. מיזוגים קונגלמרטיים הם מיזוגים שאינם אופקיים ואינם אנכיים, אך עדיין עשויה להיות זיקה תחרותית בין מוצרי הצדדים. למשל, שתי החברות המתמזגות מספקות מוצרים שונים לאותה קבוצה של לקוחות.

הרשות לא מציינת מדד מסוים לגבי מיזוגים אלה, אלא מבהירה מה הם השיקולים שיבחנו ואילו שאלות ישאלו בבואם להחליט אם לאשר את המיזוג.

על-פי טיוטת ההנחיות, מיזוגים לא אופקיים מחייבים ניתוח תחרותי שונה מהניתוח למיזוגים אופקיים. החששות המתוארים הן שהגוף הממוזג יחסום את מתחריו מגישה לתשומות, ללקוחות או לערוצי שיווק.

מיזוג קונגלומרטי עלול להעלות חשש למינוף הכוח של החברה הממוזגת בתחום אחד כדי לפגוע ביכולת המתחרים להתחרות על ליבם של הלקוחות המשותפים בתחום האחר. תינתן חשיבות לנתונים שהחברה מחזיקה - למשל, אם הנתונים יסייעו לחברה הממוזגת למקד את המינוף מול קהל לקוחות מוגדר.

לדברי עו"ד מיכל כהן, הממונה על התחרות, ההנחיות הן "המשך טבעי של מדיניות הרשות להעמיק את בדיקות המיזוגים, מתוך הבנה כי פגיעה תחרותית שעלולה להיגרם על-ידי מיזוג, כמעט ולא ניתן לתקן. משטר הפיקוח והאישור של מיזוגים נועד להגן על התחרות ועל הציבור, ולמנוע מיזוגים העלולים ליצור או לחזק כוח שוק כיוון שהדבר צפוי לפגוע בצרכנים - במחיר, באיכות המוצרים, בחדשנות, במגוון ועוד".

רכישות סדרתיות וכוח שוק

ההנחיות גם מעגנות התנהלות שכבר קיימת לגבי מקרים מיוחדים. למשל, רכישות סדרתיות. מדובר במקרים שחברות מבצעות סדרת רכישות לצורך בנייה הדרגתית של כוח שוק ובכך לפגוע בתחרות. ברשות מציינים כי לא יסתכלו על כל מיזוג בפני עצמו אלא כחלק מתהליך עסקי גדול.

גם בתחום הפלטפורמות הדיגיטליות מעדכנת הרשות את ההנחיות. הכוונה לפלטפורמות כמו וולט, ביט ונוספות. החשש לגבי חברות אלה הוא שאחת הופכת להיות דומיננטית, והשאר לא יכולות להתחרות בה. במקרה של פלטפורמות דיגיטליות, נתונים (דאטה) עשויים להיות תשומה חשובה ביותר, וסוגיה זו נלקחת אף היא בחשבון.

ההנחיות מתייחסות גם לכוח שוק של רוכשים. כוח שוק של רוכש, "כוח רכישה", מכונה לעתים "כוח מונופסוני". לפי הרשות, בסוגיות אלה יידונו השפעותיהם של מיזוגים בין רוכשים - בין אם הם עומדים מול שוק תחרותי של ספקים, ובין אם הם עומדים מול ספקים בעלי כוח שוק. מיזוגים כאלה עשויים לפגוע באופן משמעותי בתחרות בין רוכשים על-ידי הגדלת היכולת והתמריץ של החברה הממוזגת להרע את תנאי המסחר שהיא מציעה לספקים.