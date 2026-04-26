מה צפוי במסחר מחר, והתופעה הנדירה השבוע בוול סטריט

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

אי־ודאות רבה מרחפת סביב המגעים בין ארה"ב ואיראן, והאפשרות של חזרה ללחימה נותרת על השולחן - אך המשקיעים בוול סטריט ממשיכים להמר על רגיעה והבורסה בניו יורק שוברת שיאים חדשים. בזירה המקומית, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות במגעים בין ישראל ללבנון, כאשר ניכר שהם לא התרשמו מהודעת הנשיא טראמפ על הארכת הפסקת האש השברירית בשלושה שבועות.

בעוד שנותר לראות כיצד המשקיעים יגיבו לביטול סבב השיחות השני באסלאמבאד, נדמה כי בינתיים, המשקיעים חוזרים להתמקד ביסודות השוק ובמנועי הצמיחה המרכזיים שלו, כמו ה-AI ורווחי החברות; זאת, על אף שמצר הורמוז נותר חסום לחלוטין, בעוד נפט מסוג ברנט נסחר מעל רמה של 100 דולר לחבית.

הראלי בסוף השבוע החולף נתמך על־ידי מניית אינטל , שזינקה במעל 20% ורשמה את היום החזק ביותר שלה מאז 1987, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון. השבוע, עונת הדוחות תמשיך לצבור תאוצה ואף תיכנס לצומת נדירה: ביום רביעי, לאחר נעילת המסחר, ידווחו במקביל ארבע מתוך "שבע המופלאות" - מטא , אמזון , מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) . אפל צפויה לדווח ביום שלמחרת.

אירוע מפתח נוסף שיתקיים בערב יום רביעי הוא החלטת הריבית של הפדרל ריזרב. הריבית צפויה להישאר ללא שינוי, אך המשקיעים יחפשו בדברי הנגיד רמזים לגבי המדיניות המוניטרית בהמשך השנה.

2 המניות שיקפצו מחר בתל אביב

בפתח יום שני, המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי זניח של כ-0.1%. פאלו אלטו צפויה לטפס בכ-3.3% (אם כי היא לא כלולה במדדים), בעוד נובה ונייס יקפצו בכ-3.9% ובכ-4.2%, בהתאמה. מנגד, אלביט מערכות תיחלש בכ-2.3%, כאשר טבע וטאואר יאבדו מערכן כ-1.3% וכ-1.7%, בהתאמה.

בניגוד לבורסה בניו יורק, שם עונת הדוחות הרימה את מדדי המניות המובילים לגבהים חדשים, הבורסה בת"א סיכמה שבוע שלילי שני ברציפות. מדד ת"א 35 ירד בכ-1%, בעוד מדד ת"א 125 נחלש בכ-0.8%.

את הירידות הוביל מדד הבנייה, שנחלש בכ-3.4%, כאשר גם מדדי הפיננסים, הביטוח והבנקים נפלו במעל 1% - זאת, ככל הנראה, על רקע אי־הוודאות הגאופוליטית המוגברת. מנגד, מדד הקלינטק כיכב ורשם עלייה של קרוב ל-7%, בעוד המשקיעים מהמרים שטלטלת הנפט תאיץ את הביקושים בשוק האנרגיות המתחדשות. המדד הענפי מוביל בביצועים גם מתחילת השנה, עם תשואה של כ-37%.

בוול סטריט, כאמור, המשקיעים בינתיים בוחרים "לראות דרך" העימות בין ארה"ב ואיראן ולהתמקד בחדשות מעונת הדוחות. בסיכום שבועי, ה-S&P 500 והנאסד"ק טיפסו בכ-0.6% ובכ-1.5%, בהתאמה, וסיימו את השבוע בשיאים חדשים של כל הזמנים; מנגד, הדאו ג'ונס ננעל בירידה של כ-0.4%.

הדוחות החזקים של אינטל הקרינו על יתר חברות השבבים והחזירו לקדמת הבמה את קדחת ה-AI. אנבידיה שוב כבשה את רף שווי השוק של 5 טריליון דולר, וקרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר מניות השבבים, זינקה בכ-11% בשבוע החולף וסגרה 18 ימים רצופים של עליות - הרצף הכי ארוך שלה אי־פעם.

אך יש אנליסטים שמייחסים את העליות לא רק לחדשות הטובות מעונת הדוחות, אלא גם לשוק שכבר מתקשה לעמוד בקצב של ההתפתחויות. ג'ורג' קטרמבון, ראש תחום הכנסה קבועה באזור אמריקה ב-DWS, אמר למרקטוואץ' כי "מדובר בשוק שחרד - או פשוט עייף - מהעליות והמורדות של הקונפליקט הזה". הוא ציין כי במקום לחימה שתימשך מספר שבועות, כפי שהצהיר תחילה הבית הלבן, המלחמה נראית כעת ככזו שנמצאת במסלול של "מחודש לחודש".

לא מן הנמנע כי השוק עייף גם מפרסומי הציוצים התכופים של הנשיא טראמפ, להם יש נטייה להשפיע על הסנטימנט של המשקיעים. רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ב-Baird Private Wealth Management, אמר לבלומברג כי "המשקיעים הוּתנו, ולא בטעות, לצפות לכך שאם דברים הופכים לגרועים מדי, במיוחד אם זה נגרם על־ידי פעולות הממשל... הם מחכים לציוץ שיגיד: 'בעצם, אנחנו בסדר'".

בבנק ההשקעות ברקליס הזהירו בסוף השבוע כי בעוד שרצונו הניכר של טראמפ למצוא נקודת יציאה מהמלחמה צפוי לספק לשווקים רצפה בטווח הקרוב, "עליות חדות נוספות נראות בלתי־סבירות, אילולא תתרחש פריצת דרך ממשית במו"מ".

3 מצר הורמוז נותר סגור - ובשווקים מחכים לראות מי ימצמץ ראשון

במקביל לעליות שנרשמו בוול סטריט, השקל סגר מול הדולר בשבוע החולף עלייה של כ-0.7%, ושערו הרציף נעמד על 2.98 שקלים.

מחירי הנפט קפצו בשבוע החולף, בעקבות המתיחות במצר הורמוז, שלפי שעה נותר חסום לחלוטין למעבר כלי שיט. נפט מסוג ברנט טיפס בקרוב ל-10% וננעל סביב 105 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי טיפס במעל 7% וננעל סביב 94 דולר לחבית.

אנליסטים בבנק חבר העמים של אוסטרליה כתבו בהודעה למשקיעים כי "ככל שהמצר נותר סגור לזמן רב יותר, כך העלויות הכלכליות הופכות לגדולות יותר - מה שמעלה את הסבירות שאחד הצדדים יצטרך לסגת. אנחנו מעריכים שארה"ב תהיה הראשונה שתיסוג, בשל מחירים פוליטיים וכלכליים גוברים. אבל נותר סיכון של אסקלציה צבאית רחבה שתדחוף משמעותית את הדולר כלפי מעלה".

הזהב סיכם שבוע שלילי, לאחר ארבעה שבועות רצופים של עליות וחתם ירידה של כ-1.5%, כך שהוא נסחר סביב 4,710 דולר לאונקיה. עם זאת, ככלל, הוא הניב ביצועי־חסר מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, בין היתר, על רקע התחזקות הדולר. ג'ובני סטאונובו, אנליסט ב-UBS, אמר ל-CNBC כי "הזהב הציג ירידה מכיוון שמחירי הנפט טיפסו, מה שהעלה את הציפיות לרמות ריבית גבוהות יותר, הדולר והתשואות - כל אלו נמצאים במתאם".

בשוק הקריפטו, הביטקוין, אשר משמש בתקופה האחרונה כמעין מדד לתיאבון לסיכון בשווקים, התקרב בסוף השבוע לרף ה-80 אלף דולר - אך בהמשך נסוג ממנו, ולפי שעה נסחר סביב 78 אלף דולר למטבע. זו רמתו הגבוהה ביותר מזה קרוב לשלושה חודשים, אך הוא עדיין רחוק במעל 30% משיאו מחודש אוקטובר האחרון, אז עמד על 126 אלף דולר.

4 שבוע עמוס בנתוני מאקרו בארה"ב

בערב יום רביעי, הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר הבנק המרכזי צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 3.75%. בלידר שוקי הון מעריכים כי הפד ישאיר את הריבית ברמה זו עד סוף השנה הנוכחית. למעשה, זו תהיה החלטת הריבית האחרונה של יו"ר הפד הנוכחי ג'רום פאוול. בסוף השבוע, דווח כי משרד המשפטים האמריקאי סגר את החקירה הפלילית שהתנהלה נגדו, מה שצפוי להקל על אישור המינוי של מועמדו של טראמפ להחלפתו, קווין וורש.

לצד החלטת הריבית, בארה"ב יפורסמו השבוע מספר נתוני מאקרו חשובים נוספים: ביום שני, יפורסם מדד אמון הצרכן של CB לחודש אפריל; ביום חמישי, יפורסמו נתוני הצמיחה לרבעון הראשון ודוח ה- PCE לחודש מרץ - מדד האינפלציה המועדף על הפד, שישקף לראשונה את השפעות המלחמה נגד איראן; וביום שישי, יפורסמו מדדי מנהלי הרכש של S&P Global ושל ISM במגזר הייצור לחודש אפריל.

באשר לנתוני הצמיחה בארה"ב, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, צופה כי היא תהיה נמוכה מקונצנזוס החזאים, שעומד על 2.2%. לדבריו, "לפי המודל GDPNow של Atlanta FED, הצמיחה עומדת להיות נמוכה מ-1% (0.94%), אחרי צמיחה של 0.5% בלבד ברבעון הרביעי. בהתחשב בכך שב-2025 ההשקעות ב-AI תרמו כ-0.8% לצמיחת התמ"ג, ייתכן שכל יתר תחומי הפעילות לא צמחו כלל ברבעון הראשון".

זבז'ינסקי הוסיף כי "למרות שנתוני התמ"ג צפויים להיות חלשים, עונת הדוחות בארה"ב עד כה מצביעה על מצב כלכלי יציב יחסית. מרבית החברות פרסמו תוצאות סבירות עד טובות, כאשר בלטו במיוחד חברות תעשייה הנהנות מהשקעות בתשתיות חשמל, דאטה סנטרים ותחומים נוספים הקשורים להקמת תשתיות AI. מנגד, ניכרת חולשה בענפים רגישים לריבית ולמחירי אנרגיה. חברות תעופה חתכו תחזיות בעקבות עליית מחירי הנפט, חברות הבנייה ממשיכים להיפגע מעליית התשואות. בסקטור התוכנה, גם דוחות טובים לא תמיד מספיקים. השוק מעניש כל סימן להאטה או דחיית עסקאות בגלל ההשפעות האפשריות של AI. לסיכום, עונת הדוחות מצביעה על פער הולך וגדל בין תחומים שנהנים מהשקעות AI ותשתיות לבין תחומים שנפגעים מהריבית, האנרגיה והאי־ודאות הגאופוליטית".

5 מיטב: שוק המניות הישראלי עדיין אטרקטיבי

בסקירתו השבועית, זבז'ינסקי ממיטב כותב כי הוא ממשיך להמליץ על משקל־‏יתר לשוק המניות הישראלי, שלדבריו "ממשיך להציג ביצועים מהטובים בעולם". זבז'ינסקי מציין כי שוק המניות יקר, אך לא באופן חריג. "מצד אחד, הפער בין מכפיל הרווח הנוכחי לממוצע בעשור האחרון הוא הגבוה ביותר בישראל מבין המדדים המובילים בעולם. מנגד, הרכב מדד ת"א 125 השתנה משמעותית, עם משקל גבוה יותר לענפים בעלי מכפילים גבוהים כגון טכנולוגיה וכו'. התאמת המכפיל ההיסטורי להרכב הסקטוריאלי הנוכחי מראה כי המכפיל כיום אמנם גבוה יותר, אך אינו חריג במיוחד", הוא כתב.

לדבריו, "יש להביא בחשבון גם את חוזק הצמיחה של המשק הישראלי. למרות שנות מלחמה רצופות, הצמיחה הממוצעת בשנים 2023-2025 הייתה מהגבוהות בקרב המדינות המפותחות. בהנחה שהלחימה מאחורינו, קצב הצמיחה צפוי להאיץ ולהישאר גבוה יחסית לעולם".

זבז'ינסקי הוסיף כי "שיקול נוסף הוא העלייה בשווי השוק בישראל. לפי השווי הדולרי, שוק המניות המקומי טיפס מהמקום ה-30 לפני כשלוש שנים למקום ה-21 בעולם ב-2026, תוך עקיפת מדיניות שנחשבות לשוקי מניות מרכזיים. העלייה בגודל השוק עשויה למשוך משקיעים זרים נוספים, במיוחד לאור משקלם הנמוך יחסית כיום. עם זאת, מימוש פוטנציאל זה תלוי בירידת המתיחות הגאופוליטית, וכמובן שעוצמתו של השקל גם משחקת תפקיד חשוב".