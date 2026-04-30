לא רק קוד: מגדירים מחדש תואר למדעי המחשב בעידן הבינה המלאכותית

בשנים האחרונות עובר תחום מדעי המחשב מהפכה, אולי הגדולה ביותר שידע זה עשרות שנים. כניסת הבינה המלאכותית, ובפרט פריצתן של מערכות Gen AI והאוטומציה המואצת של כתיבת קוד, שינתה מן היסוד את האופן שבו נתפס מקצוע התכנות: לא עוד הליבה הבלעדית של המקצוע, אלא חלק ממערך כישורים רחב ומגוון יותר. שליטה בשפות תכנות והבנה עמוקה של מערכות תוכנה נותרו תנאי הכרחי, אך בעולם החדש הן כבר אינן מספיקות לבדן. בוגרי העתיד נדרשים כיום למארג רחב ורב תחומי של כישורים, ובהם חשיבה אנליטית, עבודה עם נתונים, הבנת מערכות מורכבות, גמישות מחשבתית ויכולת לעבוד לצד כלים חכמים.

על הרקע הזה, ב-HIT מכון טכנולוגי חולון החליטו שלא להסתפק בהתאמות נקודתיות, כפי שנעשה בכמה מוסדות אקדמיים אחרים, אלא לכתוב מחדש את תכנית הלימודים לתואר במדעי המחשב, במטרה להכשיר את הסטודנטים להשתלבות אמיתית בעולם הבינה המלאכותית. "כשאנחנו אומרים שהתוכנית מבוססת AI הכוונה היא לא לעוד קורס או חטיבה שנוספו לתואר, אלא לבסיס שעליו הכול נשען", אומר נשיא המכון, פרופ' אדוארד יעקובוב. לדבריו, העולם השתנה, והבסיס ללימודי מדעי המחשב הוא רחב, אלגוריתמיקה, מערכות, תיאוריה, אבל היכולת להתממשק עם מערכות AI הפכה לדרישת ליבה בכל מסלול. "התכנות הפך לכלי, אחד מתוך ארגז כלים רחב יותר", הוא מסביר, "לכן, לא משנה באיזו התמחות יבחרו הסטודנטים או אילו קורסים ילמדו, בכל התמחות הם יידרשו להתחבר למודלים של בינה מלאכותית, לא רק ברמת השימוש בכלים כמו ChatGPT אלא ברמת ההבנה של המודלים, האלגוריתמים והיסודות החישוביים שמניעים את מערכות ה-AI".

פרופ' אדוארד יעקובוב / צילום: סיוון פרג'

נשיא המכון, פרופ' אדוארד יעקובוב, יחד עם פרופ' יהונתן שלר, ראש בית הספר ללימודי מוסמכים במכון וראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב, ובשיתוף חברי הסגל של בית הספר למדעי המחשב, הקימו ועדה שגיבשה תוכנית לימודים חדשנית המותאמת לעולם העכשווי. התוכנית נועדה להעניק לסטודנטים עם סיום התואר הכשרה רלוונטית ועדכנית, שתאפשר להם להשתלב במגוון רחב של תפקידים, למשל כאדריכלי AI במגוון עולמות תוכן, כארכיטקטים של תוכנה, כמומחי נתונים, בתחומי הסייבר ובתפקידים טכנולוגיים מובילים נוספים.

ב-HIT מסבירים כי ההחלטה לכתוב מחדש את תוכנית הלימודים נובעת מההבנה שהבינה המלאכותית אינה עוד תחום התמחות, אלא כוח משנה מציאות בלב מדעי המחשב. "ה-AI בעצם משנה כמעט כל תחום שהוא נוגע בו, ובפרט גם את תחום מדעי המחשב. זה בלב הדברים שלנו", אומר פרופ' שלר. לדבריו, השינוי הזה מתרחש בכמה רבדים: מהצורך להכשיר את מי שיפתחו את הדור הבא של מערכות ה-AI, דרך ההבנה ש-AI כבר הפך לכלי עבודה מרכזי, ועד להשפעתו הישירה על שיטות ההוראה. "צריך ללמוד איך להשתמש בבינה מלאכותית בצורה משמעותית, ומה ההשלכות של זה על איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו, ואיך מכינים אותם לשוק העבודה", הוא אומר. עם זאת, ב-HIT מדגישים כי המהלך אינו מוחק את יסודות התחום, אלא מחבר אותם מחדש למציאות העדכנית. "אנחנו לא רוצים ללמד את המתמטיקה כמשהו נפרד ממדעי המחשב", מוסיף שלר, "אלא כך שהסטודנט יבין תוך כדי לימודים איך הדברים מחוברים יחד".

פרופ' יהונתן שלר / צילום: יח''צ HIT

התואר נפרש על פני שלוש שנים ומוצע במסלול בוקר ומסלול ערב גמיש לסטודנטים עובדים, לצד תכנית ייעודית למצטיינים בתואר ראשון המעוניינים לשלב גם לימודי תואר שני. שנת הלימודים הראשונה מוקדשת להנחת התשתית: הסטודנטים לומדים לחשוב בצורה חישובית, לגשת לבעיות מורכבות ולפתח פתרונות ממשיים, תוך שימוש ביקורתי ומושכל בכלי AI. בשנה השנייה הם כבר נדרשים להעמיק בתכנון מערכות, בניתוח סיבוכיות, בתיאוריה ובבניה של מודלי AI שונים, ולעשות את המעבר מתפיסה של קוד שעובד לתפיסה של קוד שעובד נכון, יעיל ובסקייל, גם בסביבות ענן. במקביל הם נחשפים למגוון עולמות התוכן של התחום, לומדים לקשור ביניהם ומתחילים לעצב את זהותם המקצועית. בשנה השלישית הם בוחרים אחת מחמש התמחויות: בינה מלאכותית וסוכנים חכמים, הגנת סייבר ואבטחת מערכות, ארכיטקטורת מערכות תוכנה מתקדמות, מדעי נתונים והנדסת ידע, ומחשוב קוונטי ואלגוריתמיקה מתקדמת.

לדברי פרופ' יעקובוב, התוכנית החדשה נבנתה מתוך ניסיון להקדים את השוק ולא רק להגיב לו: "למפות כבר עכשיו את הכישורים שבוגרי מדעי המחשב יידרשו להם בשנים הקרובות, ולבנות סביבם הכשרה גמישה ורלוונטית. "אין קורס אחד שאין בו התייחסות ל-AI", הוא אומר. "אנחנו במכון רואים בבינה המלאכותית לא תוספת לתוכנית אלא יסוד מארגן שלה. השינוי אינו נוגע רק לתוכן הנלמד, אלא גם לדרך שבה הסטודנטים לומדים לחשוב, עם דגש על חשיבה יצירתית ולא רק על צבירת ידע. בהתאם לכך, התוכנית גובשה בשיתוף אנשי תעשייה ואנשי סגל בעלי ניסיון מהייטק, מסטארטאפים ומחברות מובילות, ומשלבת בין בסיס רחב במדעי המחשב, מסלולי התמחות, עבודה רב תחומית, מיומנויות רכות ופורטפוליו מעשי כבר במהלך הלימודים".

צילום: יח''צ HIT

ומה צופן העתיד? ב-HIT מעריכים כי תחום הטכנולוגיות הקוונטיות ילך ויתחזק, וכבר עכשיו נערכים בהתאם. במכון פועלים לחיזוק תחום המחשוב הקוונטי באמצעות מסלול ייחודי לסטודנטים שמכוונים לתפקידי עומק, מחקר ופיתוח אלגוריתמים מתקדמים. לצד זאת, המהלך כולל גם השקעה בתשתיות: במכון כבר הקימו שתי מעבדות חדשות ומודרניות, כחלק מתהליך רחב יותר של שדרוג סביבת הלימוד והמחקר והתאמתה לעולמות הטכנולוגיים הבאים, וגיוס חברי סגל חדשים, במטרה להיות מוכנים מראש ואף לתפוס עמדה מובילה בתחום המתהווה.

"אני חושב שהבינה המלאכותית כאן כדי להישאר", מסכם פרופ' שלר, "אני לא מתיימר לנבא, כי כמדען אני מעדיף להישען על עובדות, אבל כל הסימנים מצביעים על כך שמדובר בתחום שצומח במהירות והופך לכלי משמעותי מאוד. כבר עכשיו הוא מטלטל הנחות יסוד, מאתגר דפוסי עבודה קיימים ומביא איתו שינוי עמוק. לצד דברים שהבינה המלאכותית תחליף, היא גם תיצור הזדמנויות חדשות, כפי שקורה בכל מהפכה. השאלה הגדולה היא מה נעשה איתה, ואני מאמין שאפשר לעשות עם הבינה המלאכותית הרבה טוב, בתנאי שנפעל נכון, באחריות ובתבונה".

הכתבה בשיתוף HIT מכון טכנולוגי חולון