מצר הורמוז

קונדומים, בירה והליום: השפעות חסימת הורמוז מגיעות למקומות יוצאי דופן בכלכלה

חסימת המצר הקריטי שבין המפרץ הפרסי לאוקיינוס, השפיעה על הסחר הגלובלי, ושרשראות האספקה המורכבות • הדבר יצר מצב שבו מוצרים יוצאי דופן כמו קונדומים, בירה ואפילו בלוני הליום הופכים ליקרים, או אף נוצר בהם מחסור של ממש

עידן ארץ 10:13
מזיגת בירות בבר / צילום: Shutterstock
מזיגת בירות בבר / צילום: Shutterstock

בעוד שהכותרות על חסימת הורמוז התמקדו, באופן טבעי, במחירי האנרגיה המזנקים, ובפרט במחירי הנפט והגז, חסימת המצר הקריטי שבין המפרץ הפרסי לאוקיינוס השפיעה על פינות לא צפויות בכלכלה. הסחר הגלובלי, ושרשראות האספקה המורכבות, יוצרים מצב שבו מוצרים יוצאי דופן כמו קונדומים, בירה ואפילו בלוני הליום הופכים ליקרים, או אף נוצר בהם מחסור של ממש.

חברת Karex במלזיה, יצרנית הקונדומים הגדולה בעולם (הספקית הראשית של דורקס), המייצרת כחמישה מיליארד מהם בכל שנה, הודיעה לפני מספר ימים על התייקרות של 20-30 אחוזים במוצריה. זאת בשל התייקרות של מספר תשומות קריטיות לייצור אמצעי המניעה הנפוץ: גומי סינתטי הוא תוצר לוואי של זיקוק נפט, כך שמחסור עולמי בנפט משבש גם את האספקה שלו. כך, גם חומרי הסיכה משמן סיליקון, ואפילו אריזות הפלסטיק, נעשות יקרות יותר.

גם בירה נמצאת במחסור עולמי, ובבריטניה מדווחים על קשיים להשיג מגוון סוגי בירה. זאת בשל מחסור בפחמן דו-חמצני שמשמש להתססת הבירה. הפחמן הדו-חמצני התעשייתי הנפוץ הוא תוצר לוואי של תעשיית האמוניה, שחלק ניכר ממנה מגיע מקטאר.

שמה של קטאר מופיע גם במחסור נוסף: הליום. קטאר היא יצרנית ההליום השנייה בגודלה בעולם, אחרי ארה"ב, משום שהליום הוא תוצר לוואי של תעשיית הגז הטבעי. ההליום קריטי לייצור מוצרים אלקטרוניים ושבבים, בין השאר בשל תכונותיו כמקרר אפקטיבי, כך שעלול להיווצר מחסור בו גם במכשירי חשמל וברכבים.

אך מעבר למוצרים האזוטריים יחסית, הקושי הגדול צפוי להיות במחירי המזון, בשל השפעות התייקרות הדשנים המופקים מתעשיית הנפט והגז. קושי זה צפוי להיות מורגש במיוחד במדינות עניות, שבהן מחירי המזון הם שאלה הישרדותית של ממש.