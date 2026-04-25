ברנאר ארנו: המלחמה באיראן עשויה להידרדר ל"קטסטרופה עולמית"

ברנאר ארנו, שהיה בעבר האיש העשיר ביותר בעולם, הזהיר בסוף השבוע כי המלחמה באיראן עלולה להידרדר ל"קטסטרופה עולמית" אם העימות לא ייפתר. ארנו הוא המייסד של תאגיד היוקרה הצרפתי LVMH, שתחתיו פועלים מותגי יוקרה כמו "מואט-הנסי" בתחום השמפניה והאלכוהול ו"לואי ויטון" יצרן התיקים הצרפתי. הוא אמר את הדברים בשיחה עם בעלי מניות ומשקיעים. מניית LVMH ירדה ביותר מ-26% מאז תחילת השנה, וצימקה את הונו של ארנו בעשרות מיליארדי אירו.

לפי תמלול של שיחה עם משקיעים שהפיץ התאגיד הצרפתי, אמר ארנו במהלך השיחה עם המשקיעים כי "או שהמלחמה תהפוך לאסון עולמי עם השפעה כלכלית חמורה ושלילית מאוד, ובמקרה כזה, מי יכול לומר כיצד תתפתח שנת 2026, או שהיא תיפתר מהר יותר בצורה כלשהי שכולנו מקווים לה גם אם זה לא נראה קל ובמקרה כזה, העסקים יתאוששו ויחזרו למסלולם הרגיל".

המלחמה כבר פגעה בעסקי החברה, שנהנים בין היתר מתנועה מוגברת במרכזים האוויריים של מדינות המפרץ ומהעסקים בהן. המכירות שלה ירדו ב-1%. לפי ארנו, אם יהיה הסכם ארוך טווח בסופה של הפסקת האש, הרי שהתאגיד הצרפתי צפוי לחדש את הצמיחה שלו במחצית השנייה של 2026. בנוסף, סימנים של האטה בסין ובאסיה, והחשש מהשפעות משבר האנרגיה על הכלכלות במדינות האלו מעיבים על התחזיות של החברה, שרבים מעסקיה צומחים בעיקר במדינות אלו. גם הפגיעה בצריכה ביצרניות הנפט והגז במפרץ עשויה להיתרגם לדעיכה בעסקי היוקרה של LVMH.

"המזרח התיכון היה אחד מהמוקדים העיקריים של הצמיחה"

אנליסטים העריכו בשבועות האחרונות פגיעה משמעותית בצמיחה של מדינות כמו קטאר וכוויית, שחלקן היוו מנועי צמיחה למכירות של LVMH. "המזרח התיכון היה אחד מהמוקדים העיקריים של הצמיחה", אמרה לרשת CNBC אנליסטית מחברת "מקנזי", "מה שאנחנו שומעים מהלקוחות שלנו (במפרץ) הוא שיש מכה משולשת של ירידה בתנועה, דעיכה בסנטימנט הצרכני וגם הקטנה של ההוצאות", אמרה. מדינות המפרץ עמדו בפני מטחים של טילים והתקפות כתב"מים, שגרמו בין היתר לנהירה המונית של אנשי פיננסים מרחבי העולם, שהפכו אותן לבסיסי פעילות בשנים האחרונות.

עד למלחמה באיראן, רוב האנליסטים ציפו שהשנה תהיה התאוששות במגזר היוקרה. כזה נרשם בתחילת השנה בסין, אך בשווקים אחרים כמו קוריאה הדרומית ויפן התמונה מורכבת יותר. עוד אמר ארנו, כי הכיוון הנוכחי של החברה הוא תכשיטים, וכי חברת "טיפני" שבפורטפוליו של החברה צפויה להוביל את הצמיחה בתחום זה.