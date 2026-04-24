משרד המשפטים סוגר את החקירה הפלילית נגד יו"ר הפד פאוול

משרד המשפטים הפדרלי בארה"ב הודיע ביום שישי על סגירת החקירה הפלילית נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול, ובכך הסיר מכשול מרכזי לאישור מינויו של קווין וורש על ידי הסנאט כממלא מקומו - מינוי שהוצע ע"י נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

הודעה התובעת הפדרלית ג'נין פירו, התובעת הפדרלית הבכירה במחוז קולומביה, מגיעה שלושה ימים לאחר שוורש העיד בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. רק ביום רביעי הצהירה פירו כי היא מחויבת להמשך החקירה הפלילית, אף שזו נפגעה קשות לאחר ששופט פדרלי ביטל את הזימון שהנפיק משרדה נגד הפד.

הסיבה הרשמית לחקירה שנסגרה היום, נעוצה בעדות שמסר פאוול אודות השיפוץ הנרחב שבוצע במטה הבנק המרכזי בבירה וושינגטון, ועלותו הסתכמה בכ-2.5 מיליארד דולר. פאוול אמר בעבר כי החקירה היא תוצאה של כך שהפד שמר על עצמאות ולא יישר קו עם הדרישה של הנשיא דונלד טראמפ בנושא הריבית.

בהודעתה על סגירת החקירה הבהירה פירו כי במקום המשך בירור על ידי משרדה, ביקשה הבוקר ממבקר הפנים של הבנק הפדרלי לחקור את חריגות העלויות בפרויקט השיפוץ של מטה הבנק המרכזי בוושינגטון.

פירו טענה כי השיפוץ, שנחקר ע"י המבקר מאז הקיץ שעבר, ועדות פאוול בנושא בפני ועדת הבנקאות, הם שהניעו אותה לפתוח בחקירה נגד יו"ר הפד. פאוול כאמור וגורמים אחרים טענו כי הסיבה האמיתית לחקירת פירו הייתה להפעיל לחץ עליו ועל הפד להוריד את הריבית, בהתאם לרצונו של טראמפ.

בחודש יולי, ביקש פאוול מהמבקר לבחון את פרויקט השיפוץ, בעקבות ביקורת טראמפ על עלויותיו. הוא ציין בזמנו כי מבקר הפנים ביצע ביקורת ב-2021 להערכת "תהליך תכנון ומנהל פרויקטי השיפוץ של מועצת הפד, לרבות ההתקשרויות בחוזי שירות הקשורים לשיפוץ".

לפי דובר מבקר הפנים, המשרד "פועל להשלמת הערכת פרויקט שיפוץ בניין המועצה", וכי ממצאי החקירה יועמדו לרשות הציבור והקונגרס עם סיומה.

אזהרתה של פירו

פירו כתבה בפוסט שלה ב-X כי היא "מצפה לדוח מקיף בזמן קצר, ובטוחה שממצאיו יסייעו אחת ולתמיד ביישוב השאלות שהובילו משרדנו להנפיק את הזימונים", והוסיפה כי "בהתאם לכך, הנחיתי את משרדי לסגור את החקירה בזמן שהמבקר עורך את הבדיקות שלו. יחד עם זאת, לא אהסס לפתוח מחדש בחקירה פלילית אם העובדות יצדיקו זאת".

מהבית הלבן נמסר כי "משלמי המסים האמריקאים ראויים לתשובות בנוגע לכישלון הניהולי הפיסקאלי של הבנק הפדרלי, ולמשרד מבקר הפנים יש הסמכויות הרחבות ביותר לרדת לחקר עניין זה.

"הבית הלבן נשאר בטוח כבעבר כי הסנאט יאשר במהרה את קווין וורש כיו"ר הבנק הפדרלי הבא, ויחזיר סוף סוף כשירות ואמון לקבלת ההחלטות בפד".