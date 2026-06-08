הירי ההדדי בין איראן לישראל, מציב אתגר חדש לשווקים בפתיחת שבוע המסחר שצפויה להיות מאתגרת גם כך לאחר המפולת בוול סטריט ביום שישי.

את האפקט מרגישים בעיקר במזרח עם ירידות שערים חדות, בשעה שהחוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות.

מי שבולטות בירידות החדות הן הבורסה בדרום קוריאה שמאבדת כ-5%, לאחר שכבר ירדה ב-8% מה שהוביל להפסקת מסחר אוטומטית של 20 דקות זמן קצר לאחר פתיחת המסחר. מניית Samsung Electronics יורדת עד 11% מערכה, בעוד ש- SK Hynix צנחה בכ-10%.

הירידות משקפות מימושים חדים במניות השבבים וה-AI, לאחר תקופה ממושכת של עליות שניזונו מההתלהבות סביב השקעות בבינה מלאכותית ומביקוש גובר לזיכרונות מתקדמים ולמעבדי AI.

עוד באסיה: טוקיו ירידות שערים של 3.5%, בורסות הונג קונג ושנגחאי יורדת בכ-0.5%.

המדדים בארה״ב נסחרים במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס מאבד 0.3% אך מדדי S&P 500 ונאסד"ק עולים בעד 0.5%.

מחיר הנפט מזנק כצפוי בכ-4% כאשר הנפט מסוג ברנט נסחר סביב 96 דולר לחבית.

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בשישי האחרון, העליות בשנתיים האחרונות נתקלו לראשונה במהמורה משמעותית אשר מדד נאסד״ק צנח ביותר מ־1,121 נקודות, הירידה היומית בנקודות הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם לפי נתוני Dow Jones Market Data.

במונחים של אחוזים, מדובר בירידה של 4.2% במדד הנאסד״ק, הירידה החדה ביותר מאז 10 באפריל 2025. מדד S&P 500 ירד ב־2.6%, הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 10 באוקטובר. בסך הכול, יום המסחר הזה מחק כ־1.8 טריליון דולר משווי השוק של חברות ה־S&P 500, לפי אותם נתונים.

חלק מהמשקיעים ייחסו את גל המכירות לנתוני התעסוקה החזקים שפורסמו במאי, שהצביעו על שוק עבודה יציב וחזק מהצפוי. הנשיא טראמפ התייחס לכך ברשת החברתית Truth Social, ותהה כיצד ייתכן שדווקא חדשות טובות על הכלכלה האמריקאית מתקבלות בירידות חדות בשווקים. "עם דוח תעסוקה מצוין, כמו זה שפורסם, המניות צריכות לעלות, לא לרדת. כך זה היה במשך 200 שנה. צמיחה לא משמעה אינפלציה!" כתב טראמפ.

עם זאת, בקרב המשקיעים גברה הדאגה כי שוק עבודה חזק עלול להקטין את הסיכוי שהפדרל ריזרב יוכל להצדיק השארת הריבית ללא שינוי, שכן נתונים חזקים עשויים לעכב הורדות ריבית עתידיות.

כדאי לשים לב שלא הכל היה שחור - בעוד שהS&P 500 ירד ב- 2.6%, 47% מהחברות במדד עלו. פער יומי כזה לא היה, לפי הראל מאז שנת 1991. בעוד, סקטור הטכנולוגיה (XLK) צלל ב- 6.6%, סקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים (XLP) עלה ב- 1.7%.

המשקיעים צפויים להתמקד השבוע במניות הבינה המלאכותית, לאחר מספר ימי מסחר תנודתיים במיוחד. במקביל, תשומת הלב תופנה ל־London Tech Week שנפתחת היום. במוקד צפויים לעמוד פרטי ההנפקה של Anthropic , אחת מחברות ה־AI המדוברות בעולם, לצד כל עדכון אפשרי מצד OpenAI לגבי תוכניותיה להנפקה עתידית.

מעבר לעולם הטכנולוגיה, גם המונדיאל מתחיל למשוך את תשומת לב המשקיעים. הטורניר הקרוב יהיה הגדול בתולדות המונדיאל, עם 48 נבחרות ושלוש מדינות מארחות.

בגולדמן סאקס מעריכים כי הנהנות העיקריות מהאירוע יהיו חברות צריכה בסיסית, קמעונאות ואירוח בארה"ב ובאירופה.

בשישי תצא לדרך הנפקת הענק של SpaceX , חברת החלל וה- AI של אילון מאסק - ההנפקה הגדולה בהיסטוריה, לפי שווי שוק של 1.75 טריליון דולר לפחות. לנוכח היקף ההנפקה העצום וקדחת ה- AI , אנליסטים רבים השמיעו בימים האחרונים חששות מפני תנודתיות ואפקט שאיבה משמעותי של נזילות מהשווקים.

מרק הלברט כתב בכיר במרקט ווטש טוען כי SpaceX אינה מגיעה לשוק על בסיס תמחור אטרקטיבי, והיא אינה יוצאת דופן, שכן רוב החברות המנפיקות אינן נמכרות על בסיס תמחור אטרקטיבי, אלא מוכרות "סיפור".

הוא מראה שחברות שהונפקו לפי מכפילי הכנסות שהיו נמוכים בחצי ממכפיל ההכנסות הגבוה של SpaceX עדיין פיגרו דרמטית אחרי השוק בשלוש השנים הראשונות שלאחר ההנפקה. בג'פריס העריכו ביום שישי כי הסכומים האדירים שיושקעו ב-SpaceX יגיעו בעיקר ממכירת מניות של חברות ענק אחרות. זו הייתה אחת הסיבות שחברות אלה ירדו בחדות ביום שישי, כתבו בוול סטריט ג'ורנל.

שוק האג"ח האמריקאי עבר ביום שישי לטון ניצי הרבה יותר, לאחר שנתוני התעסוקה לחודש מאי הפתיעו לטובה וחיזקו את ההערכה שהפדרל ריזרב עשוי להעלות ריבית עוד השנה .

הסוחרים בשוק הריבית מתמחרים כעת באופן מלא העלאת ריבית של 0.25% עד סוף השנה, עם הסתברות של כ־60% למהלך כבר בישיבת אוקטובר של Federal Reserve .

התגובה הייתה מיידית בשוק האג"ח: תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה ביותר לציפיות הריבית, זינקה ב־13 נקודות בסיס ל־4.17%, תשואת האג"ח ל־5 שנים עלתה בכ־11 נקודות בסיס, תשואת האג"ח ל־10 שנים טיפסה בכ־8 נקודות בסיס ל־4.55%, כל זה אומר שעקום תשואות האג"ח האמריקאיות השתטח, והפער בין תשואת אג"ח לעשר שנים לבין תשואת האג"ח לשנתיים התכווץ ל-38 נקודות בסיס - רמתו הנמוכה ביותר מאז ה-4 באפריל 2025.

מבחינת המשקיעים, המשמעות היא שהתרחיש של הורדות ריבית נדחק עוד יותר הצידה. לפני מספר חודשים השוק התווכח מתי תגיע הורדת הריבית הבאה; כעת הוא מתחיל לדון באפשרות של העלאת ריבית נוספת .

מחיר הזהב רשם בשישי את הנפילה היומית והשבועית החדה ביותר זה למעלה מחודשיים בעקבות דוח התעוסה. סביבת ריבית גבוהה נוטה להפחית את הביקוש למתכת היקרה, שאינה נושאת ריבית. גם התחזקות הדולר בעולם הכבידה על הזהב, מחירו נקוב בדולרים ולכן מתייקר ולכן הביקוש פוחת. החוזים על הזהב למסירה ביוני נסגרו במחיר של 4,337.1 דולר לאונקיה.

הביטקוין השלים בשישי רצוף של ירידות, רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז אוגוסט אשתקד, על רקע חיסול פוזיציות לונג בהיקפים גדולים ומכירת מטבעות מצד הרוכשת התאגידית הגדולה ביותר בשוק.

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם צנח במהלך המסחר עד לרמה של 61,300 דולר, לפני שמחק חלק מהירידות. כעת נסחר הביטקוין בשפל של ארבעה חודשים ומתקרב לרמת התמיכה המשמעותית סביב 60 אלף דולר, שנרשמה בתחילת פברואר.

הסנטימנט בשוק הקריפטו נפגע השבוע ממספר גורמים: חברת סטרטג'י ביצעה לראשונה מאז 2022 מכירת ביטקוין, קרנות הסל על ביטקוין רשמו פדיונות חריגים, ונרשמה התרחקות נוספת בין שוק הקריפטו לבין מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו לשבור שיאים. אמנם באוגוסט 2025 רשם הביטקוין רצף ארוך יותר של שישה ימי ירידות, אך עוצמת הירידות הנוכחית חריפה יותר וממחישה את השינוי החד בסנטימנט המשקיעים כלפי שוק הקריפטו.

מאקרו - דוח התעסוקה של המשק האמריקאי לחודש מאי היה חזק בהרבה מן המצופה והציג עלייה של 172 אלף משרות (לעומת צפי ל־80 אלף). הדוח היה האחרון לפני ישיבת הריבית הראשונה של הבנק הפדרלי תחת היו"ר החדש קווין וורש, שתיערך ב-17 לחודש.

החוזים על הריבית, שמשקפים את ציפיות השוק מהריבית בארה"ב, מעניקים כעת הסתברות של מעל 70% לכך שהבנק הפדרלי יעלה את הריבית ב-0.25% לפחות פעם אחת עד סוף 2026. זאת, לעומת סיכוי של 45% לפני שבוע, לפי נתוני CME .

אך במיטב חושבים אחרת. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות טוען שלמרות נתוני שוק העבודה, עליית ריבית בארה"ב מוטלת בספק. "להערכתנו, הסיכוי להעלאת ריבית בארה"ב נותר נמוך, בתנאי שיושג הסכם בין ארה"ב לאיראן, וזאת מכמה סיבות: השיפור בשוק העבודה אינו מעיד על התחממות שעלולה לייצר לחצי שכר. השכר הממוצע ממשיך לצמוח בקצב מתון, הנמוך אף מקצב האינפלציה.

ברביעי - "האירוע של השבוע" מדד המחירים לצרכן בארה"ב ובחמישי, חמישי - החלטת הריבית בגוש האירו, האם ה-ECB יחליט הפעם לעלות את הריבית ברחבי היבשת?