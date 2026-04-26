מי יהיה ראש ממשלה? כך הגיבו הגולשים בפולימרקט לאיחוד בין בנט ולפיד

האיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד מכה גלים גם בשווקי ההימורים. סיכוייו של בנט לזכות בראשות הממשלה לאחר הבחירות הקרובות עולים ל-44%, ובכך הוא עוקף את נתניהו שיורד ל-39%. לפיד בפני עצמו לא הושפע מאוד מהאיחוד, מכיוון שחזו לו סיכויים נמוכים מלכתחילה, והוא נשאר סביב ה-2%. מי שנפגע מכך יותר מכל הוא גדי איזנקוט, שהצטייר עד כה בשווקים כאפשרות סבירה לראשות הממשלה, אך לאור האיחוד שהשאיר אותו בחוץ, הוא צונח ל-8% בלבד. ההימורים יחד עם זאת כדאי לשים לב שההימורים בפולימרקט נחשבים דינמיים ותגובתיים מאוד לאירועים חדשותיים, והם מתעדכנים כל העת.

● נפתלי בנט ויאיר לפיד הודיעו על איחוד בין מפלגותיהם

לאורך חצי השנה האחרונה, בנימין נתניהו הוביל בפער גדול בסיכוייו להשיג את ראשות הממשלה, ואף הגיע לשיא של 63%, רגע לאחר המתקפה הישראלית-אמריקאית המשותפת נגד איראן, אך ירד בהדרגה לאחר מכן. בנט, לעומתו, השתרך מאחור עם 30-20 אחוזים. אך האיחוד עם לפיד שינה דרמטית את הסיכויים שלו כפי שאלו מצטיירים בעיני הגולשים: ביום חמישי האחרון, ה-23 באפריל, סיכוייו עמדו על 27%. אך בימים האחרונים סיכוייו הלכו ועלו עד ל-35%, אולי בשל מידע מוקדם על האיחוד, ובעקבות ההכרזה הרשמית היום (א'), הסיכויים זינקו בבת אחת ל-44%. הסיכויים של נתניהו, לעומת זאת, שעמדו על 42%, ירדו מעט ל-39% ובכך בנט התייצב בראש הטבלה.

פולימרקט היא פלטפורמת הימורים המבוססת על חוכמת ההמונים. מהמרים מניחים את כספם על קרן הצבי במגוון נושאים, לרבות פוליטיקה, גאופוליטיקה וכלכלה. הפלטפורמה ממצבת את עצמה בעת האחרונה ככלי חיזוי, בייחוד לאור מידע-פנים שלעיתים משתקף בו.