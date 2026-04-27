לאחר שנתבעה: אפקון תובעת את מגדלי הים התיכון על 162 מיליון שקל

לאחר שנתבעה על-ידי רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון בשנת 2025, קבוצת אפקון הגישה תביעה שכנגד לבית המשפט המחוזי בתל אביב בהיקף של 162 מיליון שקל בקשר לפרויקט הדיור המוגן ברחובות שהקימה עבורה. התביעה מכוונת גם ליו"ר הדירקטוריון של מגדלי הים התיכון, מוטי קירשנבאום, ולסגנו, בוריס לוין.

בשנת 2025 מגדלי הים התיכון פתחה את הסכסוך המשפטי בתביעה נגד אפקון, ששימשה כקבלן המבצע בפרויקט, בטענה לליקויים מהותיים, אי-עמידה בלוחות הזמנים והתנהלות שגרמה לרשת נזקים בסכום של 57 מיליון שקל.

בית המשפט אישר לחלט לאפקון 21 מיליון שקל במסגרת ההליך. מדובר בפרויקט יוקרה של כ-252 דירות, שטחי ציבור ומתקנים, שהקמתו הושלמה לפני למעלה משנה.

אפקון: "טרור כלכלי"

בכתב התביעה טוענת אפקון כי מגדלי הים התיכון ובכיריה ביצעו תרמית כלפיה, העבירו את אפקון "טרור כלכלי" והתנהלו באופן דורסני. לטענתה, לאחר שהשלימה את הפרויקט, והוא אוכלס, היא סולקה מהאתר שלא כדין בניסיון לגלגל עליה את כשלי הפרויקט. עוד נטען כי קירשנבאום ולוין ניסו להסיט את האחריות מהם אל אפקון ולהפיל עליה את מחיר הטעויות של אחרים.

בנוסף טוענת אפקון כי מגדלי הים התיכון יצאה לבניית פרויקט בחיפזון ותוך היעדר בשלות תכנונית, וכי הפרויקט נוהל באופן כושל לגמרי, כולל שינויים תכופים, עיכובים במסירת תוכניות, חוסר תיאום ועיכוב תשלומים.

עוד נטען כי במשך החודשים שבהם נציגי מגדלי הים התיכון ובכירי החברה הבטיחו הבטחות בדבר פירעון התשלומים בגין ביצוע העבודות, בחברה עמלו על הכנת "כתב תביעה" שקרי.

אפקון טוענת עוד כי לאחר שמגדלי היום התיכון הביאה אותה להשלים את עיקר העבודות בפרויקט בטענות כוזבות כי התשלומים המגיעים לה ישולמו בהקדם, היא סולקה מהאתר שלא כדין, וערבויותיה חולטו.

לטענתה, לא מדובר במחלוקת מסחרית רגילה - אלא במהלך שנועד להסיט אחריות למחדלי הפרויקט ולייצר לחץ פסול על אפקון שתיסוג מדרישותיה.

אפקון גם מפנה טענות כלפי צדדים שלישיים - גורמי הפיקוח והניהול של הפרויקט, שלטענתה היו מעורבים במחדלי הפיקוח, בניהול הכושל ובהתנהלות שאפשרה את החרפת המשבר בפרויקט.

מגדלי הים התיכון: "ליקויים מהותיים"

מרשת מגדלי הים התיכון נמסר בתגובה: "בשנת 2025 הגשנו תביעה נגד אפקון, ששימשה כקבלן המבצע בפרויקט, בעקבות ליקויים מהותיים, אי-עמידה בלוחות הזמנים והתנהלות שגרמה לרשת נזקים.

"התביעה מבוססת ונשענת על תשתית עובדתית רחבה, ובית המשפט אף חילט לטובתנו ולבקשתנו כספי ערבויות, מה שמחזק את התשתית העובדתית עליה נשענות טענותינו.

"אנו סבורים כי במסגרת ההליך המשפטי יתבררו העובדות ונכונות טענותינו. זו לא פעם ראשונה שאפקון נמצאת בסיטואציה כזו, והשפה הבוטה בה היא משתמשת מעידה על מידת הלחץ בה מצויה החברה בעקבות מחדליה".