מליאת הכנסת אישרה היום (ב') בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הביטוח הלאומי, הקובע כי מעסיקים של משרתי מילואים יקבלו שיפוי באופן קבוע בגין ימי השירות של עובדיהם. את החוק הובילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר העבודה יריב לוין. במסגרת התיקון, השיפוי מעוגן כהוראת קבע, ובכך מסתיימת ההסתמכות על הוראות שעה זמניות.

● כמעט חודשיים מאז החלה המלחמה באיראן, ומתווה הפיצויים לעסקים שוב נדחה

● הזינוק בפשיעה בחברה הערבית: כמה זה עולה למשק?

המעסיקים מצויים במלכוד

מאז תחילת המלחמה נקראו ונקראים אנשי מילואים לשירות ממושך, והדבר משפיע באופן משמעותי לא רק על חייהם האישיים אלא גם על מקומות עבודתם. רבים מהם הם מפרנסים עיקריים והורים לילדים קטנים, ונאלצים להתמודד עם חוסר ודאות תעסוקתי ועתיד לא ברור.

גם המעסיקים מצויים במלכוד: מצד אחד עומד לרשותם עובד איכותי, אך הוא נעדר בשל שירות מילואים ממושך, ללא צפי ברור לחזרתו. מנגד, קשה לגייס מחליף לתקופה לא מוגדרת. לכך מתווסף נטל כלכלי כבד - המעסיקים נדרשים לשלם עבור העובדים תנאים סוציאליים, המסתכמים בענפים מסוימים בעשרות מיליוני שקלים מדי חודש. השילוב בין העלויות הללו לבין הפגיעה המתמשכת בפעילות העסקית הוביל במקרים מסוימים לפיטורי מילואימניקים ואף לסגירת עסקים או צמצום פעילות.

בפברואר הודיעה המדינה כי תשפה מעסיקים גם על רכיב התנאים הסוציאליים, בשיעור של 20% משכר העובד, עבור תקופת שירות המילואים. הצעד נועד להקל על הנטל הכלכלי ולאפשר יציאה למילואים תוך צמצום הפגיעה במעסיקים. כעת, הסדר זה מעוגן כחלק קבוע מספר החוקים.

המהלך נועד לספק למעסיקים רשת ביטחון כלכלית ארוכת טווח ולייצר ודאות תכנונית ועסקית למשק כולו. הפיכת השיפוי לקבוע מבטיחה תמיכה יציבה בעסקים הנושאים בנטל העסקת משרתי מילואים - הן בשגרה והן בחירום - ומעודדת את המשך שילובם בשוק העבודה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "קיבוע השיפוי כהוראת קבע מייצר ודאות עסקית ומבסס מחויבות ארוכת טווח בין המדינה למגזר העסקי. אנו עומדים לצד משרתי המילואים, משפחותיהם ובעלי העסקים הנושאים בנטל הלאומי - במדיניות כלכלית יציבה".

סגן ראש הממשלה ושר העבודה יריב לוין מסר: "יש חשיבות עליונה לחיזוק החוסן התעסוקתי של המשרתים ולמתן מעטפת כלכלית ראויה למעסיקים, שהם שותפים מלאים לשמירה על ביטחון המדינה ועל רציפות כלכלית גם בשעת חירום".