ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום רשת פיצה "האט": נמשיך לשלם משכורת למשפחתו של זלקה ז"ל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פיצה האט

רשת פיצה האט הודיעה: נמשיך לשלם משכורת למשפחתו של ימנו זלקה ז"ל

הרשת הודיעה כי המשכורת תעבור למשפחתו מדי חודש "כל עוד הרשת קיימת" • זלקה, בן ה-21, נרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה לאחר שהותקף ע"י קבוצת נערים מחוץ למקום עבודתו • עד כה נעצרו בפרשה שמונה חשודים

תומר שמאי 21:58
ימנו זלקה ז''ל / צילום: ללא קרדיט
ימנו זלקה ז''ל / צילום: ללא קרדיט

רשת פיצה האט הודיעה כי תמשיך לשלם את משכורתו של ימנו בנימין זלקה ז״ל למשפחתו מדי חודש "כל עוד הרשת קיימת", לפי הודעת החברה. זאת, לצד הקמת קרן סיוע ייעודית למשפחת זלקה.

מהתאגיד לשוקן: שאול אמסטרדמסקי עשוי להתמנות לעורך דה מרקר
בדיקת גלובס: רק רשת אחת הורידה מחירים בעקבות "הסל של ישראל"

זלקה, בן ה-21, נרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה לאחר שהותקף על ידי קבוצת נערים מחוץ למקום עבודתו. הוא פונה במצב אנוש ובהמשך נקבע מותו.

עד כה נעצרו בפרשה שמונה חשודים, רובם קטינים. חלקם אותרו לאחר שניסו להימלט וכיבו את הטלפונים הניידים שלהם. בית משפט השלום האריך את מעצרם של כמה מהחשודים לצורך המשך החקירה, ובמשטרה בוחנים את חלקו של כל אחד מהם. בין השאר, נבדקת האפשרות שחלק מהמעורבים היו תחת השפעת אלכוהול בזמן האירוע.

במקביל, עשרות תושבים הגיעו לזירה כדי להדליק נרות זיכרון, וגופים ציבוריים קראו להגברת המאבק באלימות בקרב צעירים.