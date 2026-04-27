רשת פיצה האט הודיעה כי תמשיך לשלם את משכורתו של ימנו בנימין זלקה ז״ל למשפחתו מדי חודש "כל עוד הרשת קיימת", לפי הודעת החברה. זאת, לצד הקמת קרן סיוע ייעודית למשפחת זלקה.

זלקה, בן ה-21, נרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה לאחר שהותקף על ידי קבוצת נערים מחוץ למקום עבודתו. הוא פונה במצב אנוש ובהמשך נקבע מותו.

עד כה נעצרו בפרשה שמונה חשודים, רובם קטינים. חלקם אותרו לאחר שניסו להימלט וכיבו את הטלפונים הניידים שלהם. בית משפט השלום האריך את מעצרם של כמה מהחשודים לצורך המשך החקירה, ובמשטרה בוחנים את חלקו של כל אחד מהם. בין השאר, נבדקת האפשרות שחלק מהמעורבים היו תחת השפעת אלכוהול בזמן האירוע.

במקביל, עשרות תושבים הגיעו לזירה כדי להדליק נרות זיכרון, וגופים ציבוריים קראו להגברת המאבק באלימות בקרב צעירים.