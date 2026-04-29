ההחלטה האחרונה בעידן פאוול: הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי

בתום יומיים של דיונים בוושינגטון, הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, הודיעה זה עתה שהריבית במדינה תישאר גם הפעם ללא שינוי, 3.75%, כמו בשתי החלטת הריבית הקודמות. בעוד 30 דקות, במסיבת העיתונאים ינמק פאוול את ההחלטה. הערב לא יינתנו תחזיות.

ההחלטה שלא הפתיעה אף אחד התקבלה על רקע מחירי אנרגיה גבוהים ובנק מרכזי שנמצא מעל יעד האינפלציה שלו, 2%, כבר חמש שנים, זאת במקביל לשוק עבודה חלש, אך לא כזה שנמצא במצוקה - לא מתכון להקלה מוניטרית בשלב זה.

בכירי הפד עדכנו את נוסח ההודעה שלהם וציינו כי "ההתפתחויות במזרח התיכון תורמות לרמה גבוהה של אי-ודאות לגבי התחזית הכלכלית". קודם לכן הם אמרו כי ההשלכות של העימות על הכלכלה אינן ודאיות. הבכירים חזרו גם על הניסוח המתייחס ל"היקף והתזמון של התאמות נוספות" בריבית.

סופה של תקופה

ההחלטה הנוכחית הייתה האחרונה תחת הנהגתו של ג’רום פאוול שצפוי, אחרי שמונה שנים, לסיים את כהונתו כיו"ר הפד באמצע מאי. פאוול, שהוביל את אחד ממחזורי העלאות הריבית האגרסיביים בהיסטוריה המודרנית, מסיים קדנציה שהתאפיינה במאבק עיקש באינפלציה ובעימותים מתמשכים עם המערכת הפוליטית, ובעיקר בעומד בראשה, דונלד טראמפ.

מאז שהאחרון נכנס לתפקידו לקדנציה שנייה, הוא הפגין ביקורתיות מיוחדת כלפי פאוול בנוגע לשערי הריבית. טראמפ דחק שוב ושוב בפאוול להוריד את הריבית באגרסיביות, בתוך כך, לא בחל במילים קשות.

בחודשים האחרונים, כהונתו של פאוול עמדה בצל חקירה משפטית מתוקשרת, שבסופו של דבר נסגרה ללא ממצאים, מהלך שנתפס בעיני רבים כניסיון להפעיל לחץ על הבנק המרכזי. למרות הסערה, פאוול שמר על קו עקבי של עצמאות מוניטרית, וההחלטה האחרונה להותיר את הריבית ללא שינוי משקפת את אותה גישה זהירה.

עוד החלטה אחת ודי

בעוד שהחלטת הריבית לא היוותה דרמה, אחרת הולכת ומתגבשת - האם פאוול יעזוב את מוצעת הנגידים?

אמנם הקדנציה של פאוול כיו"ר הפד מסתיימת בעוד מעט יותר משבועיים (15 למאי), אך הקנדציה של חברותו במועצת הנגידים מסתיימת רק ב-2028. מסורתית, היו"רים מתפטרים גם ממוצעת הנגידים עם סיום כהונתם כיו"ר. הפעם לא בטוח שכך יהיה.

פאוול הציב מבחן משלו להחלטה זו במסיבת עיתונאים במרץ, כשאמר שלכל הפחות, החקירה הפלילית צריכה להסתיים "באופן מוחלט וסופי, עם שקיפות והחלטיות". בשלב זה, המטרה הזאת עדיין לא הושגה במלואה.

משרד המשפטים הודיע ביום שישי על הפסקת את החקירה הפלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב. עמימות ראשונית בנוגע לשאלה האם החקירה אכן הסתיימה הותירה את הנתיב לא ודאי לאורך סוף השבוע. אולם בוול סטריט ז’ורנל כתבו שהסנאטור ת'ום טיליס, המתנגד הרפובליקני אמר ביום ראשון כי קיבל הבטחות ממשרד המשפטים שהחקירה הסתיימה באופן אפקטיבי.

אבל, ממלא מקום התובע הכללי, טוד בלאנץ', רמז במהלך תוכנית טלוויזיה כי החקירה עדיין פעילה. הוא הצביע על הבדיקה התלויה ועומדת של עלויות הבנייה על ידי המפקח הכללי של הפד, שהחל בביקורת לבקשת פאוול בשנה שעברה. "נמשיך משם בהתאם לממצאיו", אמר בלאנץ'. הניסוח של בלאנץ' מרמז כי ייתכן והסף שהציב פאוול טרם נענה.

במרץ תיאר פאוול את התנאי שהציב כתנאי הכרחי אך לא מספיק. גם אם החקירה תסתיים "באופן מוחלט וסופי", הוא אמר כי החלטתו הסופית להישאר או לעזוב תתבסס על "מה שלדעתי הוא הטוב ביותר עבור המוסד והאנשים שאותם אנו משרתים". אנשים המכירים את אותו אומרים כי לאחר כמעט 14 שנים בפד, מתוכן שמונה כיו"ר, הוא להוט לשוב לחייו הפרטיים. אך הסכמה לעזוב ברגע שבו הממשל מנסה לדחוק אותו החוצה עלולה להוות, לפחות במשתמע, אישור לקמפיין הלחצים שפאוול השתדל להימנע ממנו בשנה האחרונה.

האם הדשא אצל היו"ר החדש ירוק יותר?

היום אישרה ועדת הבנקאות של הסנאט האמריקאי את מועמדותו של קווין ווארש לעמוד בראש הפד, ובכך סללה את הדרך לבחירתו בהצבעה סופית במליאת הסנאט.

כל חברי המפלגה הדמוקרטית בוועדת הבנקאות התנגדו למועמדותו של וורש, וכמעט כולם אף נעדרו מהדיון היום, והצביעו נגד באמצעות ייפוי כוח. חברת הסנאט הבכירה בוועדה, הסנאטורית אליזבת וורן, שנשאה דברים לפני ההצבעה ולאחר מכן יצאה מהאולם, כינתה שוב את וורש "בובת גרב" של הנשיא, והתעקשה כי החקירה בעניינו של ג'רום פאוול עדיין לא הושלמה. לדבריה, נכון לעכשיו קיימות "נסיבות מסוכנות באופן ייחודי לקידום כל מועמד לראשות הפד", והיא הגדירה את וורש כ"מועמד שאינו מתאים באופן ייחודי".

העימותים הפומביים של טראמפ עם יו"ר הפד הנוכחי הובילו את הנשיא למנות את קווין וורש ליורשו של פאוול. בעוד שוול סטריט וטראמפ מקווים שניהם להורדות ריבית נוספות מצד הפד תחת הנהגתו של וורש, ההיסטוריה מרמזת כי הדבר אינו בטוח.

וורש, לשעבר חבר הנהלת הפד נתפס בתחילה כאיתות אפשרי לשינוי כיוון במדיניות, בעיקר לכיוון של הורדות ריבית. אבל, היסטוריית ההצבעות של קווין וורש כחבר הוועדה המוניטרית בעבר עלולה לאכזב. וורש כיהן במועצת הנגידים של הפד בין 2006 ל- 2011 ומילא תפקיד אינטגרלי בניווט הספינה במהלך המשבר של 2008, בעוד שמרבית החברים בעלי זכות ההצבעה דחפו להורדת ריבית היסטוריית ההצבעות וההתבטאויות של וורש מצביעות על גישה נצית. במילים פשוטות, המועמד של טראמפ לראשות הפד העדיף ריביות גבוהות יותר כדי לדכא את האינפלציה, גם כאשר שיעור האבטלה נסק.

יתרה מכך, וורש הביע ביקורת על המאזן התופח של הפד, שעמד על 6.7 טריליון דולר נכון ל-15 באפריל 2026. הוא הבהיר כי הוא מאמין שהפד צריך להיות "משתתף פסיבי" בשוק.

המשמעות של כך תהיה מכירת חלק מנכסי הבנק - וכאן העניינים עלולים להסתבך. קיים קשר הפוך בין מחירי האג"ח לתשואות שלהן. אם המוסד הפיננסי המוביל באמריקה יתחיל למכור אג"ח ממשלתיות וניירות ערך מגובי משכנתאות בהיקף נרחב, התגובה הצפויה תהיה ירידה במחירי האג"ח ועלייה בתשואות. במילים אחרות, צמצום המאזן של הפד יביאו לשיעורי ריבית גבוהים יותר על הלוואות.

טראמפ לא יאהב את זה, גם המשקיעים לא.