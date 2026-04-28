אריאל ויטמן 16:46
התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי, כרים חאן / צילום: ap, Peter Dejong
קטאר הבטיחה "לדאוג" לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), כרים חאן, אם יוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת החקירה על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעקבות המלחמה בעזה, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, שהתבסס על עדות והקלטת שמע, קטאר קידמה את החקירה ובמקביל ביקשה "לדאוג" לחאן לאחר שעלו נגדו האשמות בתקיפה מינית.

העיתון מזכיר גם תחקיר קודם של עיתון הגרדיאן שמצא כי שתי חברות חקירה פרטיות, Highgate ו-Elicius Intelligence פעלו בניסיון לפגוע באמינותה של המתלוננת נגד חאן.

עוד סיפרו בעיתון כי ההקלטה, שבה שני חוקרים פרטיים דנים בעניינו של חאן וב"מדינת לקוח", הועברה ל-FBI בבקשה לפתוח בחקירה, והיא מוכרת גם למספר חברי קונגרס בארה"ב.

הג'ורנל דיווח כי אחד החוקרים אמר בהקלטה כי "שוחחתי עם הלקוח על זה. הם לא הופתעו מכך שדלף שהם מגוננים עליו".

חוקר נוסף נשמע אומר בהקלטה: "לא עבר הרבה זמן מאז שהם עטפו אותו בחיבוק שלהם. הכול היה בהקשר של הוצאת צו המעצר. זו בעצם הייתה העסקה. הוא אמר 'אני רוצה להוציא את הצו, אבל אני מפחד לעשות את זה'. ואז הם אמרו לו: 'אם תעשה את זה אנחנו נדאג לך'".

בנוסף, לפי העדות שצוטטה, החוקרים הפרטיים התמקדו גם בשני אמריקאים: טום לינץ', בכיר ב-ICC שהיה הראשון שדיווח על טענות התקיפה נגד חאן, והסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם.

מוקדם יותר באפריל הצביעו המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי בעד קידום הליכים משמעתיים נגד חאן בעקבות הדיווחים על עבירות המין לכאורה, כך לפי דיווח של רויטרס שהתבסס על שני מקורות. לפי אותם מקורות, 15 מדינות הצביעו בעד קידום ההליך, שתיים נמנעו וארבע התנגדו.

בית הדין הפלילי הבינלאומי נקלע בתקופה האחרונה למשבר עמוק, הן בעקבות החקירות נגד חאן, אחד הבכירים המרכזיים בארגון, והן בעקבות הסנקציות שהטילה ארצות הברית על בית הדין בשל פעולותיו, כולל הוצאת צווי המעצר נגד בכירים במדינת ישראל.