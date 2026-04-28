ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם האיחוד מאיים בסנקציות על ישראל סביב רכש חיטה מרוסיה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
האיחוד האירופי

משבר דיפלומטי: האיחוד מאיים בסנקציות על ישראל סביב רכש חיטה מרוסיה

הממונה על יחסי החוץ של האיחוד הודיעה כי מדובר בתבואה שמקורה בשטחים שנכבשו על ידי רוסיה ב-2014, וכן בשטחים הנוספים שנכבשו על ידי רוסיה אחרי פלישתה לאוקראינה בפברואר 2022 • שירות החוץ האירופי, ביחד עם אוקראינה, מסר כי הוא פנה למשרד החוץ הישראלי לשם הבהרת הדברים

אסף אוני 17:23
בניין האיחוד האירופי / צילום: Shutterstock

האיחוד האירופי מאיים להטיל סנקציות על חברות ישראליות וכן על ישראלים המעורבים בסחר בחיטה שמקורה בשטחים אוקראינים שנכבשו על ידי רוסיה, כך פרסמה הממונה על יחסי החוץ של האיחוד בהודעה חריפה היום (ג'). מדובר בתבואה שמקורה בשטחים שנכבשו על ידי רוסיה ב-2014, וכן בשטחים הנוספים שנכבשו על ידי רוסיה אחרי פלישתה לאוקראינה בפברואר 2022. לפי טענות אוקראיניות, מספר משלוחים של חיטה זו הגיעו לנמל חיפה בשבועות האחרונים, בניגוד לחוק הבינלאומי.

"האיחוד האירופי ער לדיווחים לפיהם ספינה מ'צי הצללים' הרוסי (מכולות ואוניות סוחר המשמשות את רוסיה תוך כדי רישום בחו"ל כדי לחמוק מסנקציות, א"א), שהובילה תבואה אוקראינית גנובה, פרקה את הסחורה בנמל חיפה בישראל, למרות מגעים קודמים של אוקראינה עם הרשויות הישראליות בנושא", אמר דובר של הנציבות האירופית לכלי התקשורת האירופיים. "אנו מגנים את כל הפעולות המסייעות במימון מאמצי המלחמה הבלתי חוקית של רוסיה ועוקפות את הסנקציות של האיחוד האירופי, ומוכנים להיאבק בפעולות אלה על ידי סנקציות נגד אנשים וישויות במדינות שלישיות, במידת הצורך", הוסיף הדובר.

אוקראינה והאיחוד האירופי יפעילו סנקציות נגד החברות המעורבות

שירות החוץ האירופי, ביחד עם אוקראינה, מסר כי הוא פנה למשרד החוץ הישראלי לשם הבהרת הדברים. לפי הדיווחים, שר החוץ גדעון סער הבטיח "לבדוק" את המצב, ואמר כי ישראל ממלאת אחר החוק הבינלאומי. החשד מתרכז בספינה Panormitis שעגנה בימים האחרונים בחיפה, ועליה מטען של כ-6,200 טון חיטה ו-19,000 טון שעורה. ככל הנראה, המטען הנוכחי טרם נפרק, אך אוקראינה טוענת כי משלוח דומה כבר נפרק בחיפה בתחילת החודש. נשיא אוקראיניה וולודימיר זלנסקי, אמר ביממה האחרונה כי ביחד עם האיחוד האירופי, ארצו החלה להכין סנקציות נגד החברות המעורבות. הספינה שטה תחת דגל פנמה. האיחוד האירופי כבר הטיל סנקציות בנושא בעבר על כמה אישים וחברות.

המשבר הנוכחי מתלכד עם השבר ביחסים סביב המלחמה בעזה ובלבנון, כאשר ציר אנטי-ישראלי באיחוד האירופי מציע לנתק את הסכם הבסיס בין ישראל לאיחוד, מה שישעה את הסחר החופשי. בעוד לא נמצא בשלב זה רוב לצעד חריף כזה, מתגבש רוב לצעד אחר - שהציעו צרפת ושבדיה. לפיו, ייאסרו קשרי מסחר עם ההתנחלויות הישראליות (היישובים מעבר לקו הירוק). איטליה הודיעה כי היא תומכת ביוזמה, מה שעשוי להקנות לה את הרוב המיוחס הדרוש. המהלך נבדק כעת על ידי נציב הסחר של האיחוד האירופי.