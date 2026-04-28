האיחוד האירופי מאיים להטיל סנקציות על חברות ישראליות וכן על ישראלים המעורבים בסחר בחיטה שמקורה בשטחים אוקראינים שנכבשו על ידי רוסיה, כך פרסמה הממונה על יחסי החוץ של האיחוד בהודעה חריפה היום (ג'). מדובר בתבואה שמקורה בשטחים שנכבשו על ידי רוסיה ב-2014, וכן בשטחים הנוספים שנכבשו על ידי רוסיה אחרי פלישתה לאוקראינה בפברואר 2022. לפי טענות אוקראיניות, מספר משלוחים של חיטה זו הגיעו לנמל חיפה בשבועות האחרונים, בניגוד לחוק הבינלאומי.

"האיחוד האירופי ער לדיווחים לפיהם ספינה מ'צי הצללים' הרוסי (מכולות ואוניות סוחר המשמשות את רוסיה תוך כדי רישום בחו"ל כדי לחמוק מסנקציות, א"א), שהובילה תבואה אוקראינית גנובה, פרקה את הסחורה בנמל חיפה בישראל, למרות מגעים קודמים של אוקראינה עם הרשויות הישראליות בנושא", אמר דובר של הנציבות האירופית לכלי התקשורת האירופיים. "אנו מגנים את כל הפעולות המסייעות במימון מאמצי המלחמה הבלתי חוקית של רוסיה ועוקפות את הסנקציות של האיחוד האירופי, ומוכנים להיאבק בפעולות אלה על ידי סנקציות נגד אנשים וישויות במדינות שלישיות, במידת הצורך", הוסיף הדובר.

אוקראינה והאיחוד האירופי יפעילו סנקציות נגד החברות המעורבות

שירות החוץ האירופי, ביחד עם אוקראינה, מסר כי הוא פנה למשרד החוץ הישראלי לשם הבהרת הדברים. לפי הדיווחים, שר החוץ גדעון סער הבטיח "לבדוק" את המצב, ואמר כי ישראל ממלאת אחר החוק הבינלאומי. החשד מתרכז בספינה Panormitis שעגנה בימים האחרונים בחיפה, ועליה מטען של כ-6,200 טון חיטה ו-19,000 טון שעורה. ככל הנראה, המטען הנוכחי טרם נפרק, אך אוקראינה טוענת כי משלוח דומה כבר נפרק בחיפה בתחילת החודש. נשיא אוקראיניה וולודימיר זלנסקי, אמר ביממה האחרונה כי ביחד עם האיחוד האירופי, ארצו החלה להכין סנקציות נגד החברות המעורבות. הספינה שטה תחת דגל פנמה. האיחוד האירופי כבר הטיל סנקציות בנושא בעבר על כמה אישים וחברות.

המשבר הנוכחי מתלכד עם השבר ביחסים סביב המלחמה בעזה ובלבנון, כאשר ציר אנטי-ישראלי באיחוד האירופי מציע לנתק את הסכם הבסיס בין ישראל לאיחוד, מה שישעה את הסחר החופשי. בעוד לא נמצא בשלב זה רוב לצעד חריף כזה, מתגבש רוב לצעד אחר - שהציעו צרפת ושבדיה. לפיו, ייאסרו קשרי מסחר עם ההתנחלויות הישראליות (היישובים מעבר לקו הירוק). איטליה הודיעה כי היא תומכת ביוזמה, מה שעשוי להקנות לה את הרוב המיוחס הדרוש. המהלך נבדק כעת על ידי נציב הסחר של האיחוד האירופי.