מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022, הצבא הרוסי כבש חלקים מדרום ומזרח אוקראינה. מדובר ב"קרקע שחורה", מהעשירות והפוריות ביותר בעולם. הקרקע הזאת, על פי הערכות, הייתה אחראית על כ-20% מגידולי תבואות שונות באוקראינה, כולל חיטה, שעורה וחמניות לשמן. על פי דיווחים של חברות חקלאות אוקראיניות, מדובר על למעלה מ-100 אלף דונם של קרקע.

● "עקבו אחר המנצחים": המלצת ההשקעה של הבנק הגדול בעולם

● גרמניה בצרות: תחזית הצמיחה נחתכה וגל פשיטות רגל מטלטל את הכלכלה

● עצת הזהב שלא הכזיבה והזינוק במניות שהכה את הסטטיסטיקה

על קרקע זו משתלטות חברות הקשורות לאוליגרכים רוסיים כמו אלכסנדר טקצ'ב, שר החקלאות לשעבר של רוסיה, שמשפחתו מחזיקה בתאגיד החקלאי "אגרוקומפלקס" שהשתלט על שטחים עצומים. החיטה שהם מגדלים מיוצאת לעולם, ונמכרת במחירים מועדפים, ובכך מעשירה את קופת המדינה של רוסיה והן כיסי האוליגרכים המקורבים לשלטון כאחד.

על פי תחקיר שפורסם ב"הארץ", מספר ספינות תחת סנקציות עגנו לאורך השנים האחרונות בנמל חיפה, ובהן מה שחשוד כחיטה אוקראינית גזולה. מסמכים אוקראינים מציינים לפחות 30 משלוחים שהגיעו לישראל והוסתרו בעזרת העברת סחורה בלב ים, כיבוי משדרים, וממגורות צפות. לאחר שספינה כזאת הגיעה לנמל חיפה בתחילת אפריל, אוקראינה התריעה לישראל על כך וביקשה להחרים את הספינה. אך למרות החוק הישראלי, שאמור למנוע זאת, נראה שהספינה הספיקה לפרוק לפחות חלק מהסחורה בטרם נמלטה לכיוון טורקיה.

"זה לא יכול להיות עסק לגיטימי"

ביום שני ה-27 באפריל, שר החוץ האוקראיני פרסם ברשת X (טוויטר לשעבר) ש"ליחסים ידידותיים בין אוקראינה לישראל יש את הפוטנציאל לסייע לשתי המדינות. הסחר הלא חוקי של רוסיה בתבואה רוסית גזולה לא צריכה לחתור תחתיהם. קשה להבין את המענה המוגבל של ישראל בתגובה לבקשה הלגיטימית של אוקראינה שספינה קודמת שהעבירה סחורות גזולות לחיפה. כעת כשספינה נוספת הגיעה לחיפה, אנחנו מזהירים שנית את ישרלא מקבלת התבואה הגזולה ופגיעה ביחסים". השגריר הישראלי באוקראינה הוזמן למשרד החוץ האוקראיני לשיחה בנושא.

שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות והשיב כי "יחסים דיפלומטיים, במיוחד בין מדינות ידידותיות, לא נעשים בטוויטר ובתקשורת. האשמות אינן ראיות. טרם הוצגו ראיות שמוכיחות את הטענות הללו". לטענת שר החוץ סער, אוקראינה עוד לא הגישה בקשה רשמית לסיוע חוקי לפני שפנתה לתקשורת ולרשתות חברתיות. אך לדבריו "הנושא ייבדק. ישראל היא מדינה שומרת חוק, עם רשויות אכיפה עצמאיות. כל הרשויות הישראליות יפעלו בהתאם לחוק".

אך כעת, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי החריף חזרה את הטון ואמר ש"בכל מדינה נורמלית, קניית סחורה גזולה היא מעשה שכרוך בהשלכות חוקיות. זה נכון, במיוחד, לתבואה שנגזלה על ידי רוסיה. ספינה נוספת שנושאת תבואה כזאת הגיעה לנמל בישראל והיא מתכוננת לפרוק. זה לא, ולא יכול להיות, עסק לגיטימי".

זלנסקי אף איים בסנקציות אישיות כלפי היבואנים שעוסקים בכך: "בהתבסס על המידע משירותי המודיעין שלנו, אוקראינה מכינה חבילת סנקציות שתכלול גם את מי שמוביל את התבואה הזאת, וגם האנשים והישויות החוקיות שמנסות להרוויח מהתוכנית הפושעת הזאת". הוא אף אומר ש"נתאם עם השותפים האירופאים שלנו כדי להבטיח שהאנשים הרלוונטיים ייכללו במשטר הסנקציות האירופאי".

מספר מדינות נוספות קונות חיטה אוקראינית גזולה. מצרים הייתה עד לאחרונה הרוכשת הגדולה ביותר, אך בתיאום עם אוקראינה היא הבטיחה לסיים זאת, ולעבור לקנות חיטה ישירות מאוקראינה ולא מהשטחים שנכבשו בידי רוסיה בשנים האחרונות. טורקיה היא רוכשת גדולה נוספת, אך האכיפה נגדה הייתה מוגבלת למדי. זאת, אולי, משום שאוקראינה תלויה במעבר במצר הדרדנלים שעובר בין טורקיה האירופאית לאסייתית כדי לייצא את החיטה שלה לעולם.