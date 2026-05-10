כשהייתה ילדה, גלי לב, היום סמנכ"לית השיווק של לוריאל ישראל, לא דמיינה את עצמה עומדת מול קהל, מציגה אסטרטגיות או מנהלת מותגים בינלאומיים. להפך. היא מתארת את "הילדה החנונית של הכיתה", שקטה, כזו שנחבאת אל הכלים.

השינוי שלה הגיע כמעט במקרה, דרך עולם הריקוד והבמה. אמה לקחה אותה לחוגים שונים, ובאחד מהם נתקלה בפלמנקו. "אני חושבת שזה היה דווקא בגלל שזה משהו שאף אחד אחר לא עשה. אמרתי לעצמי - יאללה, ננסה".

החברה שהגיעה איתה לחוג פרשה אחרי חודשיים. לב נשארה שם 12 שנה. עם הזמן היא הפכה לחלק מלהקה מקצועית, השתתפה במבחנים לאקדמיה למחול בספרד ואף נכנסה להנהלת הלהקה, למרות שרוב החברים בה היו מבוגרים ממנה בעשרות שנים. "הפלמנקו נתן לי ביטחון", היא אומרת. "זה היה המקום שבו פתאום הייתי בקדמת הבמה".

גלי לב (34) אישי: נשואה + 3, גרה ברעננה

מקצועי: סמנכ"לית שיווק ודיגיטל בלוריאל ישראל, בעלת תואר שני במנהל עסקים

עוד משהו: רקדנית פלמנקו מקצועית

אסקפיזם: מסיבות ריקודים בבית

לב גדלה ביבנה, בשכונה צבאית סמוכה לבסיס תל נוף. אביה היה טייס קרב במשך כ־30 שנה בחיל האוויר. "היינו משפחה עם תדמית צבאית מאוד, אבל גם בית מאוד חם".

גם ההיסטוריה המשפחתית הייתה מלאה בסיפורי גבורה. סבתה, שהייתה ניצולת שואה, איבדה את בעלה בגיל צעיר מהתקף לב, וגידלה שלושה בנים שלחמו ביום כיפור, אחד מהם נפל. "היא הייתה מודל אדיר עבורי, אישה שאיבדה כמעט הכול ועדיין בנתה חיים".

לב התגייסה לדובר צה"ל, תחילה כמש"קית במדור העיתונות הכתובה. "זו הייתה חוויה מדהימה. שם למדתי מה זה סטוריטלינג".

אחרי השחרור התחילה מיד ללמוד מנהל עסקים ושיווק באוניברסיטת רייכמן. "ידעתי שאני רוצה להגיע לעולם העסקי, ורייכמן נתנה לי גם את הנטוורקינג וגם את התוכניות המיוחדות".

אחת מהן הייתה סמינר ייעודי של לוריאל לסטודנטים לשיווק, שבמסגרתו קבוצות קיבלו אתגרים אמיתיים מהחברה ונדרשו לפתח אסטרטגיה מתאימה. לב שובצה לפרויקט בתחום טיפוח הגברים, והגיעה לגמר - אבל לא ניצחה. כמה שבועות לאחר מכן היא קיבלה מייל מהמרצה: "הם אמרו שהם מאוד התרשמו, ורוצים שאבוא להתמחות".

באותה התקופה היא פגשה את אלכס, סטודנט צרפתי מפריז שהגיע לישראל כחייל בודד לשירות קרבי. "לא חשבתי שזה ייגמר בחתונה", היא אומרת בחיוך. "אבל היום יש לנו שלושה ילדים".

השאלון המהיר אייפון / אנדרואיד?

אייפון צ'ט / קלוד?

קלוד פריז / ניו יורק?

פריז אקסל / פאוור פוינט?

פאוור פוינט דירה / מניה?

מניה ת"א 35 / 500 S&P?

S&P 500

מאז שנכנסה לחברה בגיל 23 כמתמחה היא לא עזבה. במשך יותר מעשור היא עברה כמעט בכל תחנה אפשרית בארגון: מנהלת מותג, מנהלת תחום, מנהלת שיווק, מנהלת מדיה ומנהלת מותגים בעולמות האיפור והטיפוח.

לפני כשנתיים הגיע רגע ששינה את המסלול, כשהמנכ"ל קרא לה לחדרו והציע לה את תפקיד סמנכ"לית השיווק והדיגיטל, מה שגם הפך אותה לסמנכ"לית הצעירה ביותר של לוריאל ישראל.

מה חשבת באותו רגע?

"עשיתי פוקר פייס לכמה שניות, לא רציתי להיראות נלהבת מדי. זו הייתה הזדמנות ענקית".

לב נכנסה לתפקיד בתקופה שבה עולם השיווק עובר שינוי דרמטי. "פעם טלוויזיה ופרינט היו מרכז העולם. היום זה אלגוריתמים, טיקטוק ובינה מלאכותית". לדבריה, האתגר המרכזי הוא לחבר בין המותגים הגדולים של החברה לבין עולם הדיגיטל והקמעונאות החדשה.

לב מובילה את האסטרטגיה השיווקית של 22 מותגים בארבע חטיבות בלוריאל ישראל. היא מנהלת צוות של כ־30 עובדים ותקציבים שמוערכים במאות מיליונים. רק בתחילת השנה דווח בגלובס על תקציב של 100 מיליון שקל למכרז לבחירת משרד פרסום ומדיה לשלוש שנים מ־2026.

ומה החלום הבא?

"החלום הקרייריסטי שלי הוא כמובן להיות מנכ"לית לוריאל, קודם ישראל ואז העולמית. באישי הכי הייתי רוצה בית בטבע, אולי במושב, עם חווה קטנה לילדים. בעלי רכב שנים על סוסים וגם הבנות שלי רוכבות. יכול להיות שיום אחד פשוט נקנה חווה".