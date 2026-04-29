בכיר לשעבר ביד2 משיק את KEYZ: לוח לקנייה ומכירה של דירות ורכבים

פלטפורמות המסחר המקוונות לקנייה ומכירה של דירות ורכבים ידעו עליות וירידות בשוק הישראלי. בעוד יד2 שולטת ביד רמה בחלק הארי של השוק ונחשבת למעין "מילה נרדפת" למקום בו קונים או מוכרים רכבים ודירות, במשך השנים ניסו לקום כל מיני מתחרות שלא עמדו במבחן הזמן, ולמרות קמפיינים פרסומיים אגרסיביים, לא הצליחו לשכנע את הישראלים לעבור אליהן.

● יוקר המחיה בישראל עוקף גם את המדינות העשירות באירופה

● תנובה מעלה מחירים: החמאה תתייקר בכ-4.8%

בימים אלה, מי שכיהן למעלה מעשור כמשנה למנכ"ל יד2, מיכאל אורן, משיק פלטפורמה חדשה לניהול, קנייה ומכירה של רכבים ודירות בשם KEYZ. הפלטפורמה, שפותחה בשנה האחרונה, מציעה מרקטפלייס דיגיטלי המלווה את המשתמש לאורך כל התהליך.

בהתאם להתפתחות התחום בשנים האחרונות, וכניסיון נוסף להציע ערך ללקוחות פוטנציאליים, המערכת משלבת מערכות AI שישמשו להשוואה ויסייעו ללקוח בתהליך קבלת ההחלטות.

דוחות אמינות לרכבים

בתחום הנדל"ן, מציעה הפלטפורמה מנוע חיפוש מבוסס שפה טבעית, המאפשר למשתמשים לאתר נכסים באמצעות תיאור חופשי, לצד יועץ AI המספק המלצות מותאמות אישית בזמן אמת. המערכת מבצעת ניתוח של נתוני שוק ומסייעת בהערכת שווי נכסים ובהבנת מיקומם ביחס לעסקאות דומות. כמו כן, המשתמשים יוכלו להתחבר דרך האתר לשירותים משלימים ובהם ליווי משפטי, ייעוץ משכנתאות וייעוץ מיסוי, באמצעות שיתופי-פעולה עם גורמים מקצועיים.

לדברי המנכ"ל אורן, "ממשק האתר יישאר נקי, ללא פרסומות ובאנרים, ויחייב את המשתמשים לדווח באופן מפורט על מצב הנכס או הרכב בכל מודעה".

האתר יפיק בעצמו לטובת המשתמשים דוחות אמינות לרכבים ממאגרי המידע של משרד התחבורה והיסטוריית הרכב. בנוסף, האתר החדש יאפשר למשתמשים לנהל את התהליך בוואטסאפ, בהתכתבות עם בוט - מפרסום מודעה, דרך תהליך החיפוש ועד סיום העסקה.

החברה גייסה לאחרונה עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים שונים. אלה אפשרו לה גם לרכוש את הסטארט-אפ הישראלי Buyverse של עידן רוטברט ואורי בר-אילן, שפיתח מרקטפלייס מבוסס בינה מלאכותית המרכז מודעות נדל"ן מפלטפורמות שונות. בעקבות הרכישה, מייסדי Buyverse מונו להוביל את תחום ה-AI בחברה החדשה.

לפי הודעת החברה, KEYZ תשתף פעולה עם שחקנים מרכזיים בשוק הרכב, בהם טרייד מוביל, שלמה SIXT, אלבר, לובינסקי, פריזבי ואוטו סנטר; וכן עם מתווכים וגופים נוספים בתחום הנדל"ן. לאחר תקופת בטא במהלך חודש מרץ השנה, האתר יוצא עכשיו לגישה ציבורית מלאה בכתובת KEYZ.ai. במקביל תצא החברה בקמפיין הכולל פרסום בשלטי חוצות.

"למה יש רק שחקן אחד?"

"רכישת רכב או דירה הן עסקאות מורכבות שכוללות תהליכים רבים והחלטות רבות", מסר המייסד והמנכ"ל אורן. "למרות ריבוי המידע הקיים, משתמשים רבים מתקשים להבין כיצד נכון לפעול ומה המשמעות של הנתונים שבידיהם. הקמנו את KEYZ כדי לספק לכל משתמש שותף חכם שמרכז עבורו את המידע, את הבדיקות ואת הכלים כבר בתחילת הדרך, ולא רק בשלב שבו העסקה כמעט נסגרת. פיתחנו פלטפורמה עם ממשק אינטואיטיבי וטכנולוגיה מתקדמת, שמאפשרת לקבל החלטות בצורה בטוחה ומושכלת יותר".

מיכאל אורן, מייסד ומנכ''ל Keyz / צילום: טל רביב

למה צריכים בישראל עוד פלטפורמה כזו? במיוחד לאור ההיסטוריה העגומה של יתר המתחרות שקמו ליד2 בעבר?

אורן: "למה למעשה יש רק שחקן אחד בשוק? התשובה היא בעצם 'למה לא?'. זה ברור ובריא לכולם שככל שיש תחרות, יש בשורה צרכנית ברמת העלויות והמחירים וברמת היכולת של מוצר כזה לתת ערך גבוה יותר ללקוח. בנוסף, אנחנו מביאים בשורה משמעותית שהיא גם חוויית גלישה הרבה יותר טובה ועשירה במידע ובכלים.

"לקנות רכב ונדל"ן זה לא פשוט כמו לקנות חולצה או אוכל, יש פה נושאים של מימון, ביטוח, מס, משכנתא, ואנחנו רוצים לתת ללקוח את הכלים ואת הידע כדי לבוא לעסקאות האלה, שהן עסקאות פיננסיות יקרות ומורכבות, בצורה חכמה. למעשה, החל מהחוויה, הכלים, הפשטות והיכולת לשאול ולקבל תשובות - אנחנו מוצר הרבה יותר טוב".