תנובה מעלה מחירים: החמאה תתייקר בכ-4.8%

בעקבות החלטת המדינה להעלות את מחירי המוצרים המפוקחים בשיעור של 1%, תנובה מעלה גם היא את מחיר המוצרים בפיקוח - ואת המחיר של חלק מהמוצרים שאינם בפיקוח בשיעורים דומים ואף גבוהים מכך.

העלאת המחירים של תנובה תשוקף ללקוחותיה המוסדיים והקמעונאיים, בתור ספקית של מוצרי חלב, ולא תשפיע על המחיר האחרון לצרכן שנקבע על-ידי הרשתות הקמעונאיות.

על-פי הודעת תנובה, מחירי מחירון מוצרי החלב המפוקחים שלה עלה באחוז, ומחיר המחירון של מספר מצומצם של מוצרי חלב, באותן הקטגוריות, עלה בשיעור של כ-1%. עם זאת, את מחיר החמאה העלתה תנובה בשיעור של כ-4.8%. בחברה מסבירים כי מדובר בהעלאה שנובעת מ"עלות השומן הגבוהה".

למעשה, טווח המחירים של 100 גרם חמאת תנובה הנמכרת לרוב בתי האב בישראל עומד על 7.9 עד 12.9 שקל (ולפעמים אף יותר) - תלוי באזור הגאוגרפי, בסניף וברשת. אחרי העלאת המחירים, המחיר לצרכן צפוי לעלות בשיעור של כמעט 5% - משמע קרוב לחצי שקל יותר לכל חבילה.

בתנובה מציינים כי המחירון החדש ייכנס לתוקף החל מיום ראשון, 3.5.2026. עוד ציינו בחברה כי מחיר המחירון של מרבית מוצרי החלב הלא מפוקחים של תנובה וכן של כלל תחליפי החלב נותר ללא שינוי.