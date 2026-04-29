אילון מאסק בדרך לישראל: נקבע תאריך חדש לוועידה בהשתתפותו

לאחר שבוטל ברגע האחרון על רקע המלחמה עם איראן, ביקורו של אילון מאסק בישראל חוזר למסלול. מנכ"ל טסלה צפוי להגיע לישראל ולהשתתף בוועידת התחבורה החכמה הבינלאומית Smart Mobility Summit 2026, שתתקיים ב־18 במאי באקספו תל אביב. לפי התכנון, מאסק אף צפוי לשאת נאום בכנס.

הכנס צפוי לאגד שורה של בכירים מתעשיית הרכב, הטכנולוגיה והתשתיות, בהם מנכ"ל מובילאיי אמנון שעשוע, מנכ"ל מוביט ניר בצלאל ונשיא אאוטופליט קובי אייזנברג, לצד עשרות דוברים נוספים מהארץ ומהעולם. לצד הפאנלים והדיונים, צפויה גם חשיפה ראשונה של סטארט-אפים ופרויקטים חדשניים בתחומי הרכב האוטונומי, ניהול ציי רכב ותשתיות תחבורה חכמות, תחומים שבהם ישראל מבקשת לבסס את מעמדה.

הביקור מגיע כאמור לאחר דחייה של התוכנית המקורית, שהייתה אמורה להתקיים בחודש מרץ, אך נדחתה זמן קצר לפני פתיחת הכנס בשל ההסלמה הביטחונית. כעת, עם חזרתו של הכנס ללוח הזמנים, הגעתו של מאסק מעוררת עניין לא רק בהקשר התחבורתי, אלא גם בהיבטים רחבים יותר של שיתופי פעולה טכנולוגיים. פעילותו בתחומי הרכב החשמלי והנהיגה האוטונומית, לצד מיזמים כמו סטארלינק, מציבה אותו בראש המגמות הגלובליות, ומחזקת את הציפייה כי הביקור ינוצל גם להעמקת קשרים עם האקוסיסטם המקומי ולבחינת הזדמנויות חדשות בשוק הישראלי.