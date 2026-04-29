בהובלת גולדמן זאקס: הסטארט-אפ הישראלי שגייס 150 מיליון דולר

חברת הבינה המלאכותית איידוק (Aidoc) השלימה סבב גיוס מסדרה E בסך 150 מיליון דולר, בהובלת קרן הצמיחה של גולדמן זאקס. בסבב השתתפו גם הקרנות General Catalyst, ‏NVentures - זרוע ההון סיכון של NVIDIA, וקרן Vision Fund 2 של סופטבנק.

איידוק הוקמה ב-2016 על ידי שלושה בוגרי תלפיות, שבאותו הזמן היו בעלי ניסיון מועט יחסית בתחום הסטארט-אפים הרפואיים: אלעד וולך, המשמש גם כמנכ"ל החברה; מיכאל ברגינסרי, המשמש כסמנכ"ל הטכנולוגיה; וגיא ריינר, המכהן כארכיטקט הראשי.

החברה פיתחה מודל מבוסס בינה מלאכותית לפענוח תמונות הדמיה. היא החלה את דרכה לצד מספר מתחרות בתחום, שהתבססו כולן על מומחיות גבוהה, בישראל בכלל ובצה"ל בפרט, בפענוח תמונות באמצעות בינה מלאכותית. בהדרגה הפכה איידוק לחברה הישראלית הדומיננטית בתחום. בשנים האחרונות שילבה החברה במערכת הפענוח גם יכולות תומכות החלטה.

לפי החברה, מודל היסוד שלה הוא הגדול מסוגו, והיא משתמשת בו כדי להגדיל מדי שנה את מספר המחלות שהיא יכולה לזהות ואת רמת הדיוק.

הסבב הנוכחי הושלם פחות משנה לאחר סבב קודם בגודל דומה, והוא מביא את סך ההשקעות בחברה ליותר מ-500 מיליון דולר.

חלק משמעותי מההון יופנה למרכז הפיתוח, המתמקד במודל היסוד הרפואי (מודל הבינה המלאכותית הבסיסי) שמפתחת החברה, וכן להרחבת הפריסה הגלובלית של מוצריה.

לפני כחודשיים קיבלה איידוק אישור נוסף ומשמעותי מה-FDA לפתרון המבוסס על המודל החדש, לזיהוי מקיף של מצבים מסכני חיים בהדמיות רפואיות. כעת היא יכולה לאבחן דימום ומפרצת מוחית, תסחיף ריאתי, שבץ, דלקת תוספתן ועוד. פתרונות החברה מוטמעים בכ-2,000 בתי חולים בעולם, כולל מרבית בתי החולים בישראל.

״לפני כשנתיים קיבלנו החלטה אמיצה לפתח מודל יסוד משלנו, הראשון בעולם שממוקד בהבנת הדמיות רפואיות״, אמר עידן בסוק, Chief R&D and AI באיידוק. ״ההשקעה הוכיחה את עצמה, עם הרחבה מהירה של המוצר ושיפור בדיוק האלגוריתמי. הגיוס מאפשר לנו להאיץ את הפעילות עוד יותר".