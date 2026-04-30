ירידות באסיה; מחיר נפט מסוג ברנט ממריא לשיא של מעל ארבע שנים

7:45

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות, כאשר ברקע מחירי הנפט מטפסים לרמת הגבוהה ביותר מאז פתיחת המלחמה נגד איראן. בורסת טוקיו נופלת בכ-1.6%, בורסת הונג קונג מאבדת מערכה כ-1.6%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול נופלת בכ-1.1%.

נפט מסוג ברנט ממריא במעל 6% ונסחר כעת סביב 126 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מזה מעל ארבע שנים. נפט מסוג אמריקאי (WTI) מטפס במעל 3% ונסחר בכ-110 דולר לחבית.

העליות מגיעות על רקע המבוי הסתום בשיחות בין ארה"ב ואיראן, אך באופן יותר ספציפי, נוגעות לדיווחים מהבוקר על כך שמפקד סנטקום צפוי לתדרך את הנשיא טראמפ היום באשר לפעולות צבאיות חדשות נגד איראן.