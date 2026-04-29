הערב הדרמטי של וול סטריט: מה צפוי בדוחות ענקיות הטכנולוגיה?

וול סטריט בערב לא רגיל: אלפאבית, מיקרוסופט, מטא ואמזון - ארבע מתוך שבע ענקיות הטכנולוגיה - מפרסמות את דוחותיהן לרבעון אחרי סגירת המסחר. מה צפוי בהן? גלובס עושה סדר.

1 אלפאבית

האנליסטים צופים כי ההכנסות של החברה האם של גוגל יעמדו על 107 מיליארד דולר ורווח המניה יהיה 2.62 דולר. ברבעון המקביל אשתקד, עמדו הכנסות אלפאבית על 90.23 מיליארד דולר והיא רשמה רווח של 2.81 דולר למניה.

האנליסטים מעריכים כי ההכנסות מעפילות הענן (גוגל קלאוד) יעמדו על 18.4 מיליארד דולר - זינוק חד של 50% משנה לשנה בהכנסות. אם אכן יתממש, מדובר בנתון הצמיחה המהיר ביותר בפעילות הענן ביחס לשתי המתחרות הגדולות, AWS של אמזון ואז'ור של מיקרוסופט הגדולות מגוגל בנתח השוק שלהן.

האנליסטים מעריכים שהכנסות מפרסום יעמדו על 76.2 מיליארד דולר.

זה הדוח הרבעוני הראשון שמגישה גוגל לאחר רכישת וויז הישראלית ב- 32 מיליון דולר, שהושלמה באמצע החודש שעבר, וכעת נשואות עיני המשקיעים לבחינת ההשפעה של ביצועי חברת הסייבר הישראלית לשורה תחתונה של ענקית החיפוש. גם אם עבור גוגל מדובר בעיתוי מאוחר מדי כדי להוסיפו לדוחות הרבעון הראשון של השנה, הרי שקצב ההכנסות השנתי של וויז - שהוערכו בפומבי על ידי החברה עצמה בכמיליארד דולר - צפוי לתרום לפחות כמה מאות מיליוני דולרים בשנה לשורת ההכנסות של חטיבת הענן של גוגל.

לפני כשבועיים חשפה גוגל לראשונה את האופן שבו תשלב את וויז במוצריה: חברת הסייבר הישראלית תשיק חבילת סוכני AI שיבצעו פעולת אבטחת מידע בפלטפורמת הענן של גוגל (GCP). באותה השקה, חשפה גוגל גם את הדור החדש של המעבדים הגרפיים שלה המתחרים באלה של אנבידיה, מעבדי ה-TPU8.

למעט אינטל, הייתה גוגל אחת ממניות הטכנולוגיה הצומחות ביותר בקרב החברות הגדולות בשנה האחרונה. מניית גוגל צמחה בשנה האחרונה בכ- 112%, גבוה ביחס לאנבידיה שצמחה ב-94%, למטא שצמחה ב-20% בלבד, ומיקרוסופט שצמחה ב-7% בלבד באותה התקופה. בין הגורמים לעלייה של גוגל במניה: דיווחים על הסכמים לרכישת המעבדים הגרפיים שלה על ידי מטא, והודעות על הסכמים לאספקת שירותי ענן ובינה מלאכותית לאנתרופיק, יצרנית קלוד. גוגל נחשבת לספקית מודלי הבינה המלאוכתית הרווחית היחידה מבין הענקיות - כאשר OpenAI ואנתרופיק נושאות הפסדי ענק הכרוכים בהשקעות ברכישת שירותי ענן ו-AI. גוגל מחזיקה בכל שרשרת הערך הרלוונטית ליצירת מודלי AI ושירות הבינה המלאכותית שלה, ג'מיני, זוכה להערכות מומחים גבוהות. בשל כך, מנייתה ומניית ברודקום , שותפתה, נחשבות ליציבות יותר ביחס לאשכול החברות הסובב סביב המתחרה OpenAI: אורקל, סופטבנק ובמובנים מסוימים גם מיקרוסופט.

למרות זאת, מספר האנליסטים הנסקרים על ידי וול סטריט ג'ורנל הממליצים על קניית המנייה קטן בשלושת החודשים האחרונים מ-59 ל-56. מחיר היעד הממוצע למניית אלפבית הנסחרת כיום בשווי של 349 דולר, עומד על 382 דולר.

2 מיקרוסופט

מיקרוסופט מפרסמת הערב (ד') את תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2026, כאשר הפעם הדוחות נבחנים לא רק דרך המספרים, אלא בעיקר דרך היכולת של החברה להצדיק את היקף ההשקעות האדיר בבינה מלאכותית. הדוחות מגיעים לאחר רבעון קודם שבו הציגה החברה צמיחה חזקה בהכנסות וברווח, אך המניה דווקא ירדה בכ-10% מתחילת השנה ומחקה כ-357 מיליארד דולר משוויה. הסיבה המרכזית לכך הייתה חששות המשקיעים מהיקף ההשקעות ומהקצב שבו מוצרי הבינה המלאכותית מתורגמים להכנסות.

אנליסטים מעריכים שהכנסות מיקרוסופט יעמדו על כ-81.4 מיליארד דולר ברבעון. להערכתם, הרווח למניה עומד על צפי של 4.06-4.07 דולר.

לצד המספרים, המדד המרכזי שמעסיק את השוק הוא קצב הצמיחה של פעילות הענן Azure, שנחשבת למנוע הצמיחה החשוב ביותר של החברה כמו גם למדד המרכזי לביקוש לבינה מלאכותית. כך, הערכות הן לזינוק של כ-38% להכנסות של 26.5 מיליארד דולר. ברבעון הקודם קצב הצמיחה עמד על כ-39%.

בחברה ציינו כי קצב הצמיחה מושפע גם ממגבלות קיבולת, בעיקר זמינות שרתים ודאטה סנטרים. המשמעות היא שהביקוש בפועל עשוי להיות גבוה יותר מהנתונים המדווחים. מנגד, חלק מהאנליסטים מזהירים מפני אפשרות של האטה אמיתית בביקוש, מה שעלול לפגוע בסיפור הצמיחה של החברה בתחום ה-AI. במקביל, הדוחות ממשיכים לשקף את העלייה החדה בהשקעות בתשתיות AI. לפי הערכות, הוצאות ההון יעמדו על כ-37.5 מיליארד דולר, וזאת בהשוואה לכ 21.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. התחזית לתזרים המזומנים החופשי הוא כ-15.4 מיליארד דולר.

ההערכות הן כי הוצאות ההון של החברה עשויות לעבור את רף ה-100 מיליארד דולר בשנה, נתון שמחדד את גודל ההימור. כך, המשקיעים ינסו להבין האם החברה מצליחה לאזן בין אותה השקעה בצמיחה עתידית לבין שמירה על רווחיות בטווח הקצר

נושא נוסף במוקד הוא קצב האימוץ של מוצרי הבינה המלאכותית, ובראשם Copilot. ברבעון הקודם מספר המשתמשים עמד על כ-15 מיליון. לפי אנליסטים, מדובר במדד מרכזי ליכולת של מיקרוסופט לייצר הכנסות ישירות מהשקעות ה AI שלה. ברקע קיים גם חשש רחב יותר, שלפיו התקדמות הבינה המלאכותית עשויה לשנות את שוק התוכנה ואף לפגוע בחלק מהמוצרים הקיימים של החברה. בנוסף, המשקיעים יעקבו אחר התייחסות ההנהלה לשינויים במערכת היחסים עם OpenAI, לאחר סיום ההסדר הבלעדי בין החברות.

בשבוע שעבר, השיקה מיקרוסופט לראשונה בתולדותיה תוכנית פרישה מרצון, שתהיה פתוחה לאלפי עובדים בארה"ב. במסגרת המהלך, עובדים ותיקים יוכלו לסיים את עבודתם בחברה בתמורה לחבילת פרישה הכוללת מענק כספי והטבות בריאות. לפי הערכות, כ־7% מכוח־האדם של החברה בארה"ב יהיו זכאים להשתתף בתוכנית - כ־8,700 עובדים מתוך כ־125 אלף.

3 מטא

האנליסטים מעריכים שהכנסות מטא, החברה האם של פייסבוק, יעמדו על 55.57 מיליארד דולר והרווח למניה יעמוד על 6.65 דולר למניה.

המרוץ לבינה מלאכותית ממשיך ומתחמם, וענקיות הטכנולוגיה משקיעות משאבים ותקציבים רבים כדי להתחרות אחת בשנייה. על פי הערכות, היקף ההשקעה שצפוי בתשתיות בינה מלאכותית על־ידי ענקיות הטכנולוגיה צפוי לעמוד בשנה הקרובה על 660 מיליארד דולר, כאשר מטא צפויה להשקיע כ-135 מיליארד דולר בכל השנה. הסכומים האלו גבוהים במיוחד. לצורך העניין, מטא עשויה לרשום זינוק של 87% משנה שעברה בהוצאות ההון. לכל אלו מצטרפים הדיווחים כי מטא תרכוש שבבים מ-AMD בשווי של 60 מיליארד דולר, זאת לצד החזקה של 10% מהחברה. כמה ימים לאחר מכן, דווח כי מטא תשתמש בשבבי ה-AI של גוגל כדי לפתח מודלים של בינה מלאכותית.

מטא ממשיכה לגרוף הצלחות בחודשים האחרונים: המיליארדר ביל אקמן, מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, חשף שהוא בעל החזקה במניית מטא. ולפי דיווח ב-CNBC, נכון לסוף 2025, ההחזקה של אקמן שקולה ל-10% מההון של פרשינג סקוור. בנוסף, ברבעון הקודם, בית המשפט קבע כי מטא היא לא מונופול בתחומי הרשתות החברתיות, ולא צריכה למכור את אינסטגרם ו-וואטסאפ. כמו כן, ברבעון האחרון, מטא רכשה את מולטבוק - הרשת החברתית לסוכני AI, שהפכה ויראלית אחרי שהסוכנים המציאו פוסטים.

מול זאת, מטא מתמודדת עם קשיים רבים. הרשויות ברוסיה הסירו את אפליקציית המסרים מהאינטרנט ברוסיה, זאת כדי שהמשתמשים יהיו באפליקציה רשמית של הממשל שם. לא רק זאת, בארה"ב, נוהלו תביעות בבתי המשפט נגד החברה על התמכרויות של צעירים בפלטפורמות שלה, בטענה שהיא לא עשתה דבר כדי להתמודד עם זה. חבר המושבעים אף קבע כי מטא עיצבה את הפלטפורמות באופן שמעודד התמכרות ופגע בבריאות הנפשית של התובעת, וכן שהחברה תשלם לה פיצויים. בימים האחרונים, אף דווח כי סין מתנגדת לרכישת הסטארט-אפ מאנוס על ידי מטא.

מטא הודיעה לעובדים בימים האחרונים על קיצוצים נוספים גדולים בחברה, כ-10% מכוח האדם הגלובלי (כ-8,000 עובדים). בגלובס פורסם כי ההערכות הן שבישראל יפוטרו כ-100 עובדים, וכי ההודעות לעובדים על פיטוריהם צפויות להגיע אליהם ב-20 במאי. מתווה הפיצויים צפוי להיות דומה לזה בארצות הברית. מטא ביצעה בעבר לא מעט סיבובי פיטורים, בעיקר כדי לצמצם את שכבות ניהול הביניים בחברה ולנסות להפוך את החברה ליעילה יותר.

מתחילת השנה מניית מטא מציגה עלייה צנועה של כ-3%.

4 אמזון

תחזית האנליסטים להכנסות אמזון עומד על 176-178 מיליארד דולר והרווח למניה צפוי בטווח של 1.61 עד 1.61 דולר.

הדוחות מתפרסים לאחר שהמניה משלימה זינוק חד של יותר מ-30% בחודש האחרון. העליות החדות העלו את רף הציפיות בשוק, וכעת המשקיעים מחפשים הוכחה לכך שההשקעות האגרסיביות בבינה מלאכותית אכן מתחילות להתרגם לצמיחה ממשית.

הדוחות מתמקדים בשאלה אחת מרכזית: האם מנועי ה-AI של אמזון כבר מתחילים להניע את הצמיחה, או שמדובר עדיין בהשקעה שמקדימה את התשואה.

במרכז תשומת הלב עומדת פעילות הענן AWS, שנחשבת למנוע הרווח המרכזי של אמזון. צפי האנליסטים הוא להכנסות של כ-36.8 מיליארד דולר.

המשקיעים מחפשים בעיקר סימנים לכך שהביקוש לשירותי ענן וליכולות AI ממשיך להתחזק, בין היתר על רקע שיתופי פעולה משמעותיים כמו ההסכם עם OpenAI והשקעה של מיליארדים בחברת אנתרופיק. במקביל, קיימת מודעות לכך שמגבלות תשתית עשויות להשפיע על הקצב בפועל, כך שהנתונים אינם משקפים רק ביקוש אלא גם יכולת אספקה. לכן, גם תחזיות ההנהלה קדימה בשיחת המשקיעים צפויות להיות קריטיות לא פחות מהמספרים עצמם

נושא מרכזי נוסף הוא היקף ההשקעות בתשתיות. ברבעון הקודם אמזון טלטלה את השוק כאשר הציגה תוכנית השקעות של כ200 מיליארד דולר לשנת 2026, מה שהוביל ללחץ על המניה. כעת המשקיעים מצפים לשמוע מהמנכ"ל אנדי ג'סי כיצד ומתי ההשקעות הללו צפויות להניב הכנסות.

כאמור, השאלה המרכזית היא לא רק כמה אמזון משקיעה, אלא מהו לוח הזמנים למוניטיזציה. כל סימן לכך שהחברה מצליחה לקצר את הדרך בין השקעה להכנסה עשוי לשנות את הסנטימנט. מנגד, חוסר בהירות עלול להחזיר את החששות לגבי שחיקה בתזרים וברווחיות.

לצד הענן וההשקעות, פעילות הפרסום הופכת לגורם מרכזי יותר ויותר בדוחות. התחזיות להכנסות מהתחום עומדות על כ-16.2 מיליארד דולר. מדובר בפעילות בעלת רווחיות גבוהה יחסית, שמספקת מקור מימון משמעותי להשקעות הכבדות של אמזון, ובראשן תשתיות בינה מלאכותית.

בנוסף, המשקיעים עוקבים אחר התקדמות החברה בפיתוח שבבים עצמאיים, כמו Graviton ו-Trainium. הצלחה בתחום זה עשויה להפחית את התלות בספקים חיצוניים ולהוזיל עלויות מחשוב

במקביל, צעדי ההתייעלות של החברה, כולל פיטורי כ-16 אלף עובדים, נועדו לשפר את היעילות התפעולית, אך השוק עדיין ממתין לראות את ההשפעה המלאה שלהם בדוחות.