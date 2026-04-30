על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 מתקרבת לישראל, מתרחקת מסעודיה: מאחורי המהלך המפתיע של איחוד האמירויות

ההחלטה המפתיעה של איחוד האמירויות לפרוש מקרטל הנפט הגלובלי "OPEC" היא סימן להתרחקות של המדינה מסעודיה והתקרבות שלה לישראל; כך מפרש ה"וול סטריט גו'רנל" את המהלך שהוכרז השבוע על ידי המדינה. "זהו מהלך שמשיק עידן גיאופוליטי חדש במזרח התכיון", נכתב בעיתון האמריקאי.

לפי הניתוח, מדובר בשרטוט מחדש של מחנות באזור, כאשר איחוד האמירויות צפויה לשתף פעולה באופן הדוק יותר עם ישראל. בימים האחרונים דווח כי ישראל אף שלחה סוללת כיפת ברזל להגנה על דובאי ואבו-דבאי, שתי הערים המרכזיות באיחוד האמירויות, במהלך המלחמה הנוכחית. "המלחמה העניקה לאיחוד האמירויות את ההזדמנות לצאת מהצל של סעודיה", נכתב.

מקורות באיחוד אמרו כי תזמון ההחלטה, בדיוק כאשר התכנסו שורה של מדינות ערביות בריאד למפגן אחדות, נועדה "לסמל שהאינטרסים הלאומיים של איחוד האמירויות ניצבים קודם" לאינטרסים פאן-ערביים. היא יכולה כעת להגביר את תפוקת ייצור הנפט שלה באופן משמעותי, כדי לנסות ולשקם את נזקי המלחמה, בהנחה שמצר הורמוז ייפתח לייצוא נפט. עד כה ייצרה איחוד האמירויות רק כ-70% מיכולת התפוקה שלה, כחלק מהחלוקה הפנימית ב-OPEC. אחת הסיבות למהלך, לפי הדיווח, היא שמנהיגי איחוד האמירויות היו מאוכזבים מהתגובה הרפה של שכנותיה במלחמה הנוכחית.

מתוך ה"וול סטריט ג'ורנל". מאת סאמר סעיד, ג'ארד מלסין ודוב ליבר. לקריאת הכתבה המלאה

2 "לא בטוחים יותר בבריטניה": האזהרה של הרב הראשי אחרי מסע הטרור בלונדון

מסע הדקירות אתמול בשכונה היהודית-ברובה "גולדר'ס גרין" בלונדון, שנעשה על ידי בריטי בן 45 ממוצא סומלי, מיקד את תשומת הלב הבריטית ב"בעיית אנטישמיות שיצאה משליטה", כפי שכותבים רוב כלי התקשורת בממלכה המאוחדת הבוקר.

תיעוד של ההתקפה האלימה פורסם ברשתות, ושני יהודים בריטים מאושפזים במצב יציב אחרי שנדקרו. מפקד משטרת המטרופולין, לפי הדיווח ב"דיילי מייל" הבוקר, זכה לקריאות בוז מצד תושבים מקומיים כשביקר במקום אתמול, ביחד עם שרת הפנים. הרב הראשי של בריטניה אמר ל"דיילי מירור" כי הקהילה היהודית "חיה בפחד" וכי היא "אינה בטוחה יותר" בבריטניה.

הנה שערי עיתוני בריטניה הבוקר. למרות שהמשטרה הגדירה את הדקירות כאירוע טרור, רק אחד מהם ("הטיימס") מציין שהחשוד הוא בריטי ממוצא סומלי. כל היתר מציינים שהוא בעל "עבר של אלימות ובעיות נפשיות". אפילו הדיון באפשרות שמדובר באנטישמיות מוסלמית קיצונית נדחק מתחת לשטיח מפאת רגישות ציבורית. pic.twitter.com/CxQwmeuuGl - אסף אוני, ברלין (@AssafUni) April 30, 2026

ראש הממשלה קיר סטארמר זכה לגינויים מהקהילה היהודית על כך שנמנע מלייחס חלק מהתקריות האנטישמיות שאירעו בחודשים האחרונים לקיצונים מוסלמים, וגינה באופן כללי ורפה את ההתקפות, מבלי לנקוט צעדים משמעותיים. "כמה פעמים זה עוד יקרה?" תהה ה"סאן" הבוקר בעמוד הראשון שלו. חברי פרלמנט ואישי ציבור אמרו כי רמת האנטישמיות האלימה בבריטניה היא "אירוע חירום לאומי". בשנה החולפת היו 170 התקפות אלימות נגד יהודים ממניעים אנטישמיים בבריטניה. מספר ההתקפות זינק משמעותית מאז ה-7 באוקטובר 2023.

מתוך ה"דיילי מייל". לקריאת הכתבה המלאה

3 אחרי העימות סביב איראן: ארה"ב שוקלת להסיג כוחות מגרמניה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להסיג כוחות מגרמניה, מה שצפוי להחליש את עוצמת ההרתעה הצבאית של הכלכלה הגדולה ביותר באיחוד האירופי והמדינה הגדולה ביותר ביבשת.

לפי ה-FAZ הגרמני, שמדווח הבוקר על האיום שפורסם ברשת החברתית Truth, מדובר בהידרדרות נוספת ומהירה ביחסים שהיו טובים עד למלחמה עם איראן. "מערכת היחסים בין טראמפ למרץ, לפי ההתבטאויות האחרונות, הגיעה לשפל חדש", כתב העיתון. לפי הניתוח, ההצהרות של מרץ בשבועות האחרונים נגד מעורבות אפשרית של גרמניה במלחמה באיראן, וכן הנאום השבוע שבו אמר כי איראן "משפילה" את ארה"ב במשא ומתן סביב מצר הורמוז עוררו את חמתו של הנשיא האמריקאי. אתמול כתב טראמפ כי מרץ "לא יודע מה הוא עושה" והוסיף כי "אין פלא שגרמניה במצב כזה גרוע". ארה"ב מציבה לפחות 40 אלף חיילים בבסיסים שונים בגרמניה, כולל פצצות אטום בכמה מהטייסות שלה. גרמניה פעלה כדי לשמר את המספר הזה, אך ההודעה כעת מסמלת "שלב חדש" ביחסים, לפי העיתון.

מתוך ה-FAZ. לקריאת הכתבה המלאה