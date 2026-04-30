ודאי שמעתם על תופעת "העוקץ הרוסי", שפוגעת בעיקר בקשישים דוברי השפה רוסית ונוטלת מהם במרמה את כל החסכונות שלהם בעזרת מניפולציה רגשית ודרכים טכנולוגיות. לא מדובר בתופעה שפוגעת רק בקשישים דוברי רוסית אלא בקשישים בכלל, והשיטות של העוקצים רק משתכללות ומשתדרגות, וכך גם הקושי לעלות על עקבותיהם ולתפוס את העבריינים.

פרשה מסוג זה נחשפת כעת: היחידה המרכזית במחוז ירושלים של המשטרה חשפה אתמול (ד') 11 חברי חוליה שעל-פי החשד פעלו באופן שיטתי ומתוחכם ברחבי הארץ כלפי כ-70 קורבנות בני הגיל השלישי, כשהיקף המרמה המצטבר נאמד במיליון שקל.

השיטות משתכללות

בשנת 2024 יותר מ-100 מיליון שקל נגנבו מקשישים בישראל, ובשנת 2025 המספר צפוי לעלות. על-פי נתוני הכנסת, בשנת 2025 נפתחו 2,655 תיקים בעבירות של מרמה כלפי קשישים יוצאי ברית-המועצות, כמעט פי שניים מהתיקים שנפתחו בשנה שקדמה לה.

השיטות של הנוכלים רק הולכות ומשתכללות. כך למשל, שיטה אחת היא נוכלים שמתקשרים אל אותם קשישים ומציגים את עצמם בטלפון כגורמים בעלי סמכות מהבנק או מהמשטרה, וכך הם מבקשי שיעבירו אליהם כסף כדי שהם יגנו על אותם קשישים מפני גניבה מהחשבון.

עליית מדרגה בשיטת העוקץ הייתה כאשר העוקצים השתמשו בשיטות AI כדי להתחזות לקרובי משפחה שנמצאים בצרה, תוך עיוות הקול, כך שאותו קשיש בטוח שמדובר בבן או בבת משפחה שלו שנמצאים בצרה וזקוקים לכסף באופן מיידי.

השיטה השלישית שנחשפת כעת היא שיטה שבה הנוכלים לא רק מתחזים לנציגי שירות ומשדלים את הקשישים למסור פרטים אישיים, אלא גם משתלטים על הקווים הסלולריים שלהם, ובדרך זו עוקפים את מנגנוני אבטחה של חברות האשראי ומבצעים עסקאות לרכישת ציוד טכנולוגי יקר-ערך תוך ריקון חשבונות הבנק.

דפוס פעולה זהה

החקירה הסמויה הנוכחית החלה לפני מספר חודשים, בעקבות הצטברות תלונות של קשישים תושבי מבשרת ציון. הקורבנות דיווחו על דפוס פעולה זהה: שיחת טלפון מ"נציג שירות" של חברת תקשורת, בקשה למסירת פרטים מזהים באמתלות שונות, וזמן קצר לאחר מכן - גילוי של חיובים באלפי ובעשרות אלפי שקלים בכרטיסי האשראי.

במהלך הפעילות המבצעית אתמול תפסו הבלשים ממצאים וראיות הקושרות את החשודים למעשים. כמו כן, החוקרים תפסו וילה בעיר רמת גן בה התגוררו חלק מהחשודים, ובהם החשוד המרכזי. על-פי החשד, גם הנכס עצמו הושג במעשה מרמה מול בעלת הבית הקשישה המתגוררת בחו"ל.

11 החשודים, בני 18-40 מירושלים ומהמרכז, נחקרו בימ"ר ירושלים, ובהמשך היום יובאו בפני בית משפט השלום לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.

"ניצול ציני, אכזרי ומחושב"

מפקד מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים, רפ"ק דותן גרילק, מסר: "עברייני המרמה שפועלים נגד אוכלוסיית הגיל השלישי אינם בוחלים באמצעים. מדובר בניצול ציני, אכזרי ומחושב של אוכלוסייה מוחלשת, תוך פגיעה לא רק בכיסם של הקשישים, אלא גם בתחושת הביטחון הבסיסית שלהם. משטרת ישראל תמשיך להפעיל את כל הכלים הטכנולוגיים והמבצעיים שברשותה כדי להגיע לכל מי שבוחר להתפרנס מעושק חסרי ישע, ולמצות עמו את הדין עד תום".

נציין כי פרשייה דומה נוספת הסתיימה השבוע, בתום חקירה מאומצת של היחידה המרכזית במרחב מנשה. לאחר ניהול הליך משפטי ממושך שנוהל בידי יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז חוף, נגזרו על נאשמת מחדרה 4.5 שנות מאסר בפועל, לצד פיצוי כספי כולל של למעלה מ-300 אלף שקל לקורבנותיה, זאת בגין עשרות מקרים של הונאה במסגרת מה שמכונה "העוקץ הרוסי".

מכתב האישום עולה כי הנאשמת פעלה בשיטתיות ובתחכום וביצעה למעלה מ-30 עבירות הונאה כלפי אזרחים תמימים, תוך ניצול אמונם והטעייתם במטרה להוציא מהם כספים במרמה. חקירת הימ"ר חשפה את היקף פעילותה של הנאשמת ואספה תשתית ראייתית רחבה.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.