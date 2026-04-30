בורסת תל אביב | איך צחי נחמיאס השאיר אבק לחברות הכי גדולות בבורסה עד לפני מספר שנים, מגה אור של צחי נחמיאס הייתה עוד חברה קטנה למרכזים מסחריים שלא עניינה מאוד את המשקיעים בבורסה. זאת חרף שורה של מהלכים מעניינים ובראשה רכישת דסק"ש, שהפכה אותה לבעלת השליטה בחברות כמו סלקום, חברת ההחזקות בהייטק אלרון, בית ההשקעות אפסילון, מהדרין וגולת הכותרת: חברות הנדל"ן המניב נכסים ובניין וגב ים. נחמיאס מכר מאז כמעט את כל ההחזקות הללו ונשאר עם הנדל"ן המניב. בדרך הוא היה צריך לנווט באירועים מורכבים כמו אובדן השווי בנכס העיקרי של נכסים ובניין, וגם מאבק מול אהרן פרנקל על השליטה בגב ים. המהפך הגיע כשפרץ צ'אט GPT לחיינו. נחמיאס זיהה את הפוטנציאל הגדול בחוות השרתים, ה"דלק" של הבינה המלאכותית, ומיהר להסתער. מגה אור הפכה למעצמה של דאטא סנטרס שסוגרת עסקאות עם כל הענקיות: אנבידיה, גוגל, נביוס ההולנדית ועוד, הופכת למעצמה מקומית בתחום. צפי ההכנסות לשנים הבאות טס. בשלב מסוים גם שוק ההון זיהה את האירוע והטיס את המניה ב-400% בשנה האחרונה (ו-820% ב-3 שנים) לשווי שיא של 23 מיליארד שקל, ואת נחמיאס עצמו למי ששווה יותר מ-8 מיליארד שקל. זינוק של 6 מיליארד שקל בשווי בתוך קצת יותר מחצי שנה. מגה אור הפכה לחברה ה-19 בגודלה בבורסה, עוקפת ענקיות כמו דלק וניו-מד אנרג'י של יצחק תשובה, מליסרון של ליאורה עופר, שטראוס, בזק, ICL, פתאל, שופרסל, ואפילו נייס, שעד לפני מספר שנים הייתה החברה הגדולה ביותר בבורסה ובינתיים צללה למקום ה-29 בלבד. נחמיאס הקדים להבין מה הטכנולוגיה החדשה ביותר יכולה לעשות - ורשם לזכותו זינוק שלא ייתכן כמעט באף תחום אחר. נתנאל אריאל

ספורט | מחסום השעתיים במרתון נשבר 21.5 קמ"ש. זו הייתה המהירות שבה רץ סבסטיאן סאווה מקניה, שניצח בתחילת השבוע במרתון לונדון. נניח רגע בצד את המהירות הדמיונית הזו. סאווה העניק לנו רגע היסטורי טהור ומזוקק. אחרי שנים של ציפייה דרוכה ראינו על כבישי האספלט של הבירה הבריטית מרתוניסט שיורד משעתיים במרתון - ולא רק זאת, ראינו אפילו שניים. סאווה ריסק את שיא העולם לאחר שקבע 1:59:30 שע'; 11 שניות אחריו הגיע יומיף קג'לצ'ה מאתיופיה. את הפודיום סגר ג'ייקוב קיפלימו מאוגנדה שעשה 2:00:28 שע' וזה הספיק לו רק למקום השלישי, אף שגם הוא שבר את שיא העולם הקודם. ספרים, מאמרים ופרשנויות נכתבו על הרגע המכונן הזה, ובניסוי מבוקר המרתוניסט הטוב בעולם אליוד קיפצ'וגה קיבל את התנאים האידיאליים (המלאכותיים) לרדת משעתיים. הוא הוכיח שזה אפשרי וקבע תוצאה בלתי רשמית של 1:59:40. הרבה כסף מושקע במרתונים הגדולים, סכומים שקורצים לאצנים להתמקצע בענף. סאווה צלח את שיא העולם כשלרגליו נעלי אדידס שמשקלן פחות מ-100 גרם, שנעשה בהן שימוש לראשונה בתחרות. הן כמעט מרחפות מעל הקרקע. חתיכת יתרון בריצת מרתון. יש שאומרים שנעל העל היא זו ששברה את מחסום השעתיים. אין לדעת כמה עוד ניתן לדחוק את היכולת האנושית ומתי יירשם שיא נוסף בריצה שנחשבת לקשה מכל. בינתיים דבר לא ישתווה לרגע הזה שבו ראינו שני אנשים רצים ומשיגים את מה שנחשב עד כה בלתי אפשרי. ארן הרשלג

עובדים זרים | בלי NIMBY: המדינה חוסכת לעצמה כאבי ראש השבוע עלה לכותרות פתרון יצירתי לנושא שכבר בתחילת "חרבות ברזל" הוכר והוזכר הצורך בו - הקמת מתחמי מגורים לעובדים זרים. זאת בעיקר נוכח הירידה הניכרת במספר העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל. מוטי גמיש, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, אמר השבוע בדיון שהתקיים בוועדה המיוחדת לעובדים הזרים בכנסת, כי הוא מבקש לעשות פיילוט: מתחם מגורים לכ־5,000 עובדים זרים - בתחומי אזור התעשייה נאות חובב שליד באר שבע. גמיש מיהר להסביר: יש שם קרקע זמינה לבנייה, יש שם עובדים זרים, ואפשר להקים שם 600 דירות עבורם. היתרון הגדול באמת של הרעיון המקורי הזה הוא שהמדינה חוסכת לעצמה כאבי ראש. במדינה שבה לכל רשות מקומית ועירייה יש מה להגיד על הקמת מפעל או סלילת כביש, אי שם בנאות חובב לא ייתקלו ב-NIMBY

(Not In My Back Yard). אין תושבים שיתנגדו לרעיון, אין מי שיטען שזה פוגע באיכות החיים שלו או בסביבתו. אם הקרקע זמינה למגורים, כמו שאומר גמיש, זה עשוי להיות פרויקט מגורים מהזריזים שיאושרו כאן. וכשהמציאות מאותתת שיידרשו עוד לא מעט מתחמים כאלה - עבור כל 5,000 עובדים זרים נדרשות כ־700 דירות - זהו פתרון מצוין מבחינת המדינה. בנייה מהירה, ככל הנראה בלי תלונות. אם הפיילוט בנאות חובב יצליח, לא מן הנמנע שנראה שכפולים שלו באזורי תעשייה נוספים ברחבי הארץ. מעניין מה יגידו על כך העובדים הזרים עצמם. יובל ניסני