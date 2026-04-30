ביהמ"ש הורה על פירוק שותפות של קרן וולת'סטון: "אובדן אמון מוחלט"

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פירוק אחת השותפויות המוגבלות של קרן ההשקעות וולת'סטון נדל"ן, שבשליטת ירון פיטארו. התביעה הוגשה על ידי גמלאי שהשקיע כמה מיליוני שקלים וטען לאובדן אמון מוחלט בשותף הכללי.

ברקע הדברים עומדת חקירה שנפתחה בשנת 2024 (ועדיין מתנהלת) ברשות לניירות ערך נגד הקרן ובעלי השליטה בה - פיטארו, כץ ובן־ישי - בחשד לשורת עבירות, ובהן הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא תשקיף ליותר מ־35 משקיעים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וייעוץ ללא רישיון. בין היתר עלה חשד כי כספי משקיעים חדשים שימשו לפירעון חובות כלפי משקיעים קודמים בפרויקטים שנקלעו לקשיים, מבלי שהדבר נחשף בפניהם. בסך הכול גייסה הקרן מאות מיליוני שקלים לפרויקטים שונים.

מנגנוני פיקוח חסרי שיניים

מאז 2024 החלו משקיעים, שחששו לכספם, להגיש בקשות לפירוק נגד החברה ונגד השותפויות שהקימה. אחת מהן היא התביעה הנוכחית, שהוגשה על ידי משקיע שהשקיע מיליוני שקלים בכמה שותפויות שבהן שימשה הקרן כשותף כללי.

לטענת התובע, נוצר אובדן אמון מהותי בשותף הכללי, עד שאין עוד אפשרות סבירה להמשיך את פעילות השותפות. לדבריו, האמון נפגע בשל פעילות בלתי חוקית לכאורה בתחום האשראי החוץ־בנקאי, הפרות של חוק ניירות ערך, ניגודי עניינים חריפים ומבנה פירמידה שמיטיב עם השותף הכללי על חשבון השותפים המוגבלים.

בית המשפט קיבל חלקים מרכזיים מהטענות וקבע כי פיטארו פעל ב"שני כובעים": מחד, כבעל השליטה בשותף הכללי המנהל את כספי המשקיעים; ומאידך, כבעל השליטה בחברת היזמות אשדן, שקיבלה את ההלוואות. נקבע כי מצב זה יצר ניגוד עניינים מהותי וכי פיטארו הפר את חובות האמון והנאמנות כלפי המשקיעים.

עוד נקבע כי כספים שהושקעו הופנו לכיסוי חובות של חברת אשדן בפרויקט "הבילויים", חובות שנוצרו כלפי משקיעים קודמים. שנתיים לאחר חתימת ההסכמים כבר היו הפרויקטים בגרעון משמעותי. בית המשפט הדגיש כי עצם קיומם של חובות מהווה מידע מהותי שהיה על השותף הכללי לגלות למשקיעים.

בנוסף, נקבע כי מנגנוני הפיקוח שהוצגו היו חסרי שיניים. בית המשפט דחה את טענות ההגנה שלפיהן מונו נאמנים ונציגי משקיעים למניעת ניגודי עניינים, וקבע כי נציג המשקיעים הועסק ושולם על ידי פיטארו עצמו, ולכן לא סיפק הגנה ממשית. עוד צוין כי לא הוצגו פרוטוקולים רלוונטיים של ועדת ההשקעות מהתקופה הקריטית.

על רקע זה קבע בית המשפט כי מתקיימות נסיבות של "צדק ויושר" המצדיקות פירוק, בשל אובדן האמון המוחלט בין השותף המוגבל לשותף הכללי. בהתאם, ניתן צו פירוק לשותפות, ונקבע כי ימונה כונס נכסים חיצוני ואובייקטיבי שינהל את ההליך, יבדוק את התנהלות הכספים ויפעל להשבתם למשקיעים.

השותפות חויבה לשלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 150 אלף שקל. את התובע ייצג עו"ד רז מנגל, ואת השותפות ייצג משרד ברנע.

***חזקת החפות: החקירה בעניין קרן וולת'סטון עדיין מתקיימת ולחשודים עומדת חזקת החפות.