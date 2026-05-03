בכנס המנהיגות הצעירה של גלובס הציגה אלונה בר און, מו"ל גלובס את הרכבת נבחרת 40 עד 40, פרויקט שמתקיים זו השנה ה-21. "השנה ניגשו 527 מועמדים, וזה המון, אז נשאלת השאלה איך לבחור. הערכנו את כלל המועמדים בעזרתה והובלתה של ד"ר ליאת בסיס עם 50 אנשי מקצוע מ-12 תחומים במשק. בנינו ועדות מייעצות ושמנו דגש על גיוון מבחינת תחומים ומגזרים, ו-13 בוגרי הפרויקט בעבר העריכו אף הם. המעט שנותר עבר לחברי מערכת גלובס בליוויה של ד"ר בסיס".

היא ציינה כי "יש פה כנר שעשה אקזיט ב-AI; יש אלופת שחמט שהקימה מחלקת בלוקצ'יין; יש כאן מישהו שמהעבודה בנגריה המשפחתית הגיע לניהול של 70 חברות ממשלתיות; אי אפשר להגיד שתחילת הדרך של הנבחרים לא מגוונת ולא מרתקת ומפתיעה במסלולי הקריירה. ויש גם סיפורים אישיים מגוונים".

"התמהיל הוא לא רק בסיפורים ובמסלולי הקריירה אלא גם במגזרים ובמגדרים - 48% נשים, 60% מהמגזר העסקי ו-28% מהמגזר הציבורי. 10% מהחברה הערבית ו-5% מהחברה החרדית, 8% הם דתיים לאומיים. אנחנו מתמודדים עם ניסיון להגיע ליותר אנשים ממקומות שונים ולהביא אנשים להגיש מועמדות, ולא לקדם אותם על פני מועמדים אחרים וזה האתגר בגיוון. אנחנו עיתון בהובלה נשית אבל אין לנו עניין בלקנות את המקום שלנו דרך אפליה מתקנת, אנחנו רוצות להגיע למקומות כי אנחנו ראויות ולכן התזה של גלובס היא לא שכתוב המציאות אלא איתור, למידה והתאמה שמאפשרים גיוון ולעמוד מאחוריו מבלי לכלול אפליה מתקנת".

בר און הדגישה שמטרת העיתון היא לתווך מציאות כלכלית מורכבת עם גוונים שונים עבור הקוראים, משקיעים ומקבלי החלטות. "מטרת העיתונות היא לספק לאזרחים מידע מהימן ומדויק לצורך תפקודם בחברה חופשית. האם זה מה שהם מקבלים מהתקשורת? אנחנו מאמינים שיש מזון נקי לתודעה נקייה ואפשר לעשות את זה גם ברגולציה עצמית. אנחנו לא עושים שורט על המדינה ולא להקת מעודדות, אנחנו עיתונאים. ובניגוד למה שאנשים חשבו וחושבים יש לזה ביקוש במדינת ישראל ואנשים נכנסים לאתר גלובס שלא מדבר בסימני קריאה ופחות מציג אדום ושחור בפסקנות ובדרמה. כולם מגיעים לפה עייפים מקורונה וממלחמה ורוצים לדעת שיש תקווה במדינה. וכולנו רואים את זה כאן הערב".

***גילוי מלא: פרויקט 40/40 של גלובס הוא פרויקט מערכתי הנערך מזה 21 שנה. בחירת המנהיגים הנערך מזה 21 שנה. בחירת המנהיגים הצעירים מבוצעת בהליך מסודר ומובנה המנוהל על ידי פסיכולוגית תעסוקתית וועדה מייעצת והבחירה היא על פי קריטריונים קבועים עליהם ניתן לקרוא כאן וללא מעורבות מסחרית.