עדכונים שוטפים

09:03- משרד החוץ של רוסיה מדווח ששר החוץ סרגיי לברוב שוחח בטלפון עם שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י

08:16- טראמפ: לא מרוצה מההצעה האחרונה של איראן, לא בטוח שנעשה עסקה



נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אמש (שישי) להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה - והבהיר: "אני לא מרוצה ממנה, אני לא בטוח שנעשה עסקה". טראמפ חשף כי שוחח עם איראן, ותיאר: "הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם". במקביל דווח בוול סטריט ג'ורנל כי איראן מתגמשת בנושא הגרעין ומוכנה לדון בו בתמורה להקלה בסנקציות.

"איראן רוצה לעשות עסקה, אבל אני לא מרוצה מזה", אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. "איראן מעוניינת בעסקה כי אין להם צבא והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני לא מרוצה". לדבריו, "יש להם 4-3 קבוצות לא מאוחדות, והם בבלאגן".

טראמפ נשאל אם יש ישלח אנשים לאסלאמאבד, פקסיטן, כדי לקיים שם את שיחות המו"מ. "יש לנו כבוד לפקיסטנים, והם עובדים איתנו", סיפר טראמפ, "אבל הנסיעה ארוכה ואנחנו עושים את הכול מבחינת המו"מ דרך הטלפון".

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12

07:43- טראמפ על המצור הימי באיראן: זה עסק מאוד רווחי, אנחנו כמו פיראטים

02:02- ארצות הברית אישרה מכירה של מגוון מערכות צבאיות בשווי של מיליארדי דולרים לבעלות ברית במזרח התיכון. לישראל אושרה מכירה של מערכת נשק מדויקת מתקדמת בסכום קרוב למיליארד דולר.

מערכות נוספות שאושרו כוללות: מערכת פיקוד קרב משולבת לכווית תמורת 2.5 מיליארד דולר, מערכות הגנה אווירית וטילי פטריוט לקטאר תמורת כ-4 מיליארד דולר ונשק מדויק מתקדם לאיחוד האמירויות בשווי כ-147 מיליון דולר.

01:07- צה"ל מעדכן בנוגע להתרעות החריגות שהופעלו הלילה בצפון: ארבע מטרות אוויריות חשודות יורטו על ידי חיל האוויר בטרם חצו לשטח ישראל ורקטות נוספות יורטו באזור קריית שמונה.

00:10- דיווח באקסיוס: בפנטגון מעריכים כי בשל המצור הימי איראן הפסידה עד כה 4.8 מיליארד דולר שהיו אמורים להתקבל מיצוא נפט.

00:09- פיקוד העורף מעדכן שניתן לצאת מהמרחב המוגן; דווח על חמישה שיגורים לעבר היישובים בצפון: צוותי מד"א סורקים בשני אזורים בקריית שמונה בעקבות דווחים על פיצוצים חזקים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים.

00:00- התרעות הופעלו בקרית שמונה

פורסם לראשונה ב-N12