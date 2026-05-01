החל מ-319 אלף שקל: מותג יוקרה גרמני מציג דגם תוצרת סין

השבוע ערכה אאודי השקת בכורה עולמית לקרוס-אובר פרימיום חשמלי חדש, הראשון שלה זה שנים רבות. זהו רכב גדול ומפואר עם מנועים בהספק של עד כ-670 כ"ס, ביצועים רציניים, סוללת ענק שמספקת טווח מעל 750 קילומטר וארכיטקטורה חשמלית מתקדמת שתומכת בטעינה אולטרה מהירה.

למרות החשיבות האסטרטגית של המהלך, דווקא המדיה הגרמנית, שלרוב מקבלת בתשואות סוערות כל דגם פרמיום גרמני חדש, העניקה לו קבלת פנים צוננת על גבול ההתעלמות. הסיבה היא שהתרומה של הרכב לתעסוקה, לתמ"ג ולגאווה של גרמניה די קלושה, אם בכלל.

הרכב פותח ומיוצר בסין "בשיתוף" עם SAIC הסינית, שבפועל תרמה לו את הפלטפורמה והרכיבים, הסוללות והתוכנה. אפילו שם המותג של הרכב בסין, AUDI באותיות גדולות, נתפס בגרמניה כהתחכמות שיווקית סינית.

קשה לבוא בתלונות לאאודי. סין היא מרכז מומחיות עולמי לפיתוח וייצור כלי רכב "ירוקים", והייצור בה זול משמעותית לעומת אירופה. כך, שייצור רכב חשמלי בסין הוא אסטרטגיה הכרחית לכל יצרנית שרוצה לשמור על תחרותיות.

בינתיים שומרת אאודי על הזהות האירופית באמצעות שדרוג דגמי הבנזין המוכרים והנמכרים ביותר שלה. אחד מהם הוא הקרוס־אובר בגודל בינוני Q3, שיותר מ-2 מיליון יחידות שלו נעות על כבישי העולם.

עיצוב חיצוני

חיצונית הרכב עבר שדרוג מקיף אבל סולידי. בחרטום בולט כעת גריל טרפזי ענק עם מסגרת עבה וחרכים מושחרים, שמצדדיו שני כונסי אוויר גדולים ומאיימים. מעליו פנסי חזית צרים ומלוכסנים.

פרופיל הצד שומר על המראה מוכר של ה־Q3 עם מסגרות דלתות די מודגשות, ידיות דלתות בעיצוב מסורתי ועמוד גג קומפקטי. גם עיצוב הזנב די שמרני למעט פגוש אחורי דמוי משקפי שמש אופנתיים, ומערך תאורה שמציג בלילה מופע מרהיב, כולל תאורה אדומה לסמל הטבעות של המותג. מי שרוצה מראה קצת יותר דינמי יכול להזמין את גרסת ה"פאסטבק" עם דלת אחורית אופקית יותר. הממדים הכוללים של הרכב השתנו רק במעט, ובסך הוא עדיין נראה בוגר, עתיר סטטוס ושמרני, כמו רוב הלקוחות שלו.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים של האאודי נוחה מאוד הודות לסף כניסה בגובה מתון ומסגרת גג אופקית, שמאפשרת להחליק אל המושבים כמעט מבלי לפתל חוליות. תנוחת הישיבה מציבה את הנהג והנוסעים בגובה סביר מעל הכביש, שמעניק תצפית טובה לכל הכיוונים.

המושב האחורי רחב מספיק לשני מבוגרים גדולים פלוס מתבגר ומעניק די מקום לברכיים למרות בסיס גלגלים צנוע יחסית לקבוצה, 2.68 מ' בלבד. תא המטען בנפח של כ־488 ליטר וניתן להגדיל אותו באמצעות הסטה של המושב האחורי קדימה על מסילה, על חשבון מרווח הרגליים של הנוסעים.

איכות הייצור והחומרים המפורסמת של אאודי נוכחת ב־Q3 במלואה, עם משטחי פלסטיק רכים ודחוסים, ריפוד עור תפור, חלקי מתכת קרירים, דלתות, שנטרקות בצליל של כספת ותחושה איכותית של הרכיבים הנעים. הרבה סינים (ולא רק) מנסים לחקות כיום את תחושת האיכות המלוטשת הזו, אבל הם עדיין לא שם.

היצרנים הגרמנים הפנימו לאחרונה שכולם חייבים לגלות כיום יותר נדיבות באבזור התקני כדי להתמודד עם התחרות מסין. התוצאה - אפילו דגמי הבסיס של ה־Q3 מגיעים עם דלת אחורית חשמלית, חלון גג חשמלי, מערכת ניווט מקורית, בקרת אקלים ליושבים מאחור ועוד פריטים שבעבר נכללו רק באופציה היקרה. עם זאת עדיין יש חוסרים לא ראויים כמו היעדר מצלמות היקפיות בגרסת הבסיס.

מולטימדיה ומצלמות

הנדסת האנוש נעה על המנעד שבין המבריק למיותר. המבריק הוא מערך תצוגה רוחבי מרשים שכולל מסך גדול ואיכותי עם ממשק אנוש מהטובים שפגשנו. תפריטים גדולים מאפשרים תפעול מהיר גם בלי משקפי קריאה, לצד קיצורי דרך שימושיים וגרפיקה נאה. אלה מקבלים גיבוי ממערכת פיקוד קולית מצוינת, שלא מחמיצה אף פקודה, וממתגים פיזיים לשליטה על רוב המערכות החיוניות.

"המיותר" הוא התחכמות של מישהו במחלקת ההנדסה של אאודי, שכנראה רצה להותיר חותם והחליט לוותר על מנופי התפעול המקובלים על עמוד ההגה לטובת פאנל פלסטיק נייח, שבולט משני צידיו. הפאנל הזה מארח שלל מתגים קטנים וצפופים ודורש הסתגלות לא קצרה, שבמהלכה גיששנו אחרי פונקציות שאמורות להיות אינטואיטיביות, כמו הפעלת אורות ומגבים.

מנוע וצריכת דלק

ה־Q3 מוצע בישראל עם שלוש גרסאות הנעה כולל מנוע ה־1.5 ליטר טורבו הוותיק והמוכר, שמייצר 150 כ"ס צנועים, ושתי גרסאות עם מנוע 2 ליטר טורבו. לקחנו למבחן את גרסת הביניים, "40", עם מנוע 2 ליטר טורבו־בנזין בהספק 204 כ"ס, שמעביר את הכוח לארבעת הגלגלים.

על הנייר, לא הספק מרשים בעידן שבו דגמים חשמליים ופלאג־אין מתהדרים במאות כוחות סוס. אבל במציאות זו מערכת הנעה חזקה ובעיקר מעודנת. התגובה ללחיצה על דוושת הדלק מיידית בכל מצבי התכנות, הכוח זורם בצורה חלקה ונמרצת עד לקו האדום של סיבובי המנוע בסיוע תיבה אוטומטית זריזה. צליל המפלטים נעים, ומי שיבחר במצב התכנות הספורטיבי, גם יזכה ל"בעיטה" מענגת של כוח בהאצה חזקה. צריכת הדלק הממוצעת המוצהרת עומדת על כ־12.5 ק"מ לליטר, אבל בתנאי אמת, עם נהיגה מתונה במצב התכנות החסכוני, אפשר לשפר את הנתון הזה לא במעט.

על הכביש

באאודי מבינים היטב שקשה להתחרות בסינים בכל הנוגע לממדים חיצוניים, אבזור וכו', ולכן הציפו ב־Q3 את היתרון המסורתי שלהם - יכולת דינמית מלוטשת. התוצאה: תחושה ספורטיבית מפתיעה בקרוס־אובר שאמור להיות משנע משפחות יומיומי.

ההיגוי מהיר, מאוזן ומדויק, והמרכב כמעט לא נוטה בפניות הדוקות. תמסורת ה"קוואטרו" המתוחכמת מעבירה את הכוח לגלגלים ביעילות טוטאלית ומעניקה לנהגים פחות מיומנים את תחושת "סופרמן" המוכרת, שמאפשרת לצלוח כבישים מפותלים מהר, בטוח וללא מאמץ. המכונית גם מצטיינת בשיוט מהיר למרחקים ארוכים עם יציבות כיוונית מרשימה. כיול המתלים נוטה לצד הנוקשה, אבל בזכות בולמי זעזועים נשלטים אלקטרונית, שהם חלק מהגרסאות הבכירות, ספיגת הזעזועים טובה מאוד על כל סוגי האספלט.

מחיר

מותגי הפרימיום הגרמנים נמצאים בטריטוריית מחיר משלהם, וכך גם ה־Q3. גרסת הבסיס עם מנוע 1.5 עולה כ־319 אלף שקל. אולם גרסת הקוואטרו 2 ליטר, שעמדה למבחן, כבר מציבה את הרף על כ־346 אלף שקל. במחיר הזה אפשר לרכוש כלים גדולים וחזקים יותר, אבל ה־Q3 קוואטרו הוא SUV, שמתייחס ברצינות רבה ל־S (ספורט) שבראשי התיבות שלו.

זהו רכב משפחתי שימושי ואיכותי, שישדרג את הסטטוס של בעליו בחניה בעיר, אבל גם יספק הרבה ערך מוסף של הנאה רבה בנהיגה נמרצת. לא נותרו הרבה מכוניות כאלה בשוק בעולמי, וספק אם נותרו הרבה לקוחות שיודעים להעריך אותן. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

לקסוס NX 4x4

מ־362 אלף שקל לגרסה כפולת ההנעה של ה־NX המחודש. הממדים דומים ל־Q3 ותא הנוסעים איכותי ומאובזר. יחידת הנעה היברידית על בסיס מנוע 2.5 ליטר מייצרת 244 כ"ס ורושמת חיסכון מכובד בדלק.

לקסוס NX 4x4 / צילום: יח''צ

אלפא־רומיאו סטלביו

370 אלף שקל לגרסת הפתיחה עם מנוע 2 ליטר טורבו של הקרוס־אובר הוותיק. העיצוב נאה, הממדים גדולים משל ה־Q3 ותא הנוסעים מרווח יותר. המנוע מייצר 280 כ"ס ומאיץ ל־100 ב־5.7 שניות.