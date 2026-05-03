"המשקיעים הזרים מכפילים את ההימור על ישראל"

בפאנל בכנס המנהיגות הצעירה של גלובס, בהנחיית אסף זגריזק, השתתפו נבחרי פרויקט "40 הצעירים המבטיחים" שחלקו את סיפוריהם האישיים בדרך לצמרת המנהיגות העסקית.

במרכז הדיון עמדו הרגעים המכוננים של המשתתפים: רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות, שסיפר כיצד מכירת חברה בחדלות פירעון למשקיע רוסי הבהירה לו שזהו ייעודו המקצועי; אלה תמר אדהנן, מנהלת פעילות ישראל וארה"ב בהרקולס קפיטל (סיליקון ואלי בנק), ששיתפה בשליחות הדיפלומטית לוושינגטון כאירוע שפתח עבורה את העולם; פלג דוידוביץ', מנכ"ל פרופדו, שסימן את ההתמחות בבית המשפט העליון ואת עסקאות הנדל"ן הראשונות כנקודות המפנה; ואיתי פלד, סמנכ"ל כספים בג'נריישן קפיטל, שהצביע על המעבר לרשות ניירות ערך כהחלטה המשמעותית בקריירה שלו.

התחלתם של חיים של הצלחה

בפתח הדברים נשאלו המשתתפים על הרגע המכונני שעיצב את הקריירה שלהם. התשובות חשפו מסלולים מגוונים שהחלו לעתים בגיל צעיר מאוד. רועי כחלון שחזר אירוע משנת 2015: "הצלחתי למכור חברה בחדלות פירעון למשקיע רוסי שחיפש הזדמנויות בדיוק כשערך המטבע הרוסי צלל. באותו רגע הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים - לנהל חברות ומכירות".

רועי כחלון, מנהל רשות החברות, בכנס המנהיגות הצעירה של גלובס / צילום: רמי זרנגר ותמר מצפי

עבור אלה תמר אדהנן, הרגע המכונן היה יציאה מגבולות המדינה בגיל 20 בלבד. אדהנן, שעלתה מאתיופיה וגדלה בישראל, נשלחה לשליחות דיפלומטית בוושינגטון. "בגיל 20 לעשות מעבר כזה לבירה אסטרטגית כמו וושינגטון פתח לי את כל ה'צ'אקרות'", היא מספרת. "זו הייתה הפעם הראשונה שהכרתי את העולם מחוץ לישראל, שם התחלתי ללמוד באוניברסיטה אמריקאית ולהבין את הזירה הגלובלית".

בדומה אליה, גם פלג דוידוביץ' ואיתי פלד סימנו את שלב ההתמחות כנקודת מפנה. פלד שיתף כיצד החלטה אחת שקיבל בעת התמחותו ב-PWC, בעקבות המלצת מנהל שהעריך, הובילה אותו לעבודה ברשות ניירות ערך - צעד ששינה את מסלולו המקצועי. דוידוביץ' ציין כי הקבלה להתמחות בבית המשפט העליון העניקה לו את הביטחון העצמי ואת "תעצומות הנפש" שנדרשו לו בהמשך כדי לבצע את עסקאות הנדל"ן הראשונות שלו.

איתי פלד, סמנכ''ל כספים בג'נריישן קפיטל, בכנס המנהיגות הצעירה של גלובס / צילום: רמי זרנגר ותמר מצפי

הגיל - והעדה - לא משחקים תפקיד

דוידוביץ' נזכר בחוויה שלו כמרצה לנדל"ן באוניברסיטת רייכמן כבר בגיל 28. "לעמוד בגיל כזה מול מאות אנשים שרובם מבוגרים ממני זה לא טריוויאלי. אבל בסוף, אנשים נמדדים באיכות ובביטחון המקצועי שלהם. במגזר העסקי הכול פתוח, והגיל לא באמת משחק תפקיד".

פלג דוידוביץ', מנכ''ל פרופדו, בכנס המנהיגות הצעירה של גלובס / צילום: רמי זרנגר ותמר מצפי

אדהנן הסכימה איתו. "עברתי המון עולמות, וזה עזר לי להסתגל. היכולת לבנות אמון ולהתמקצע היא מה שחשוב - כל השאר זה רעשי רקע שצריך להתעלם מהם. אני לא רואה בגיל מחסום, פשוט צריך להיות 'על זה'".

כחלון שיתף כי מונה לתפקיד בגיל 37 בלבד: "חשבתי שאחזור לגוף הזה רק בגיל 55, אבל זה קרה מוקדם יותר. המעבר מהמגזר הפרטי, שם עבדתי כחבר הנהלה בן 34 מול מנכ"ל בן 60, היה מאתגר, אבל הדרך לגשר על הפער היא פשוט לעבוד קשה יותר - להגיע חמש שעות לפני כולם ולקרוא בלי סוף".

כמו כן, כשנשאלה אדהנן על המורכבות של ניהול כאישה ישראלית ממוצא אתיופי בסביבה גברית בוול סטריט ובסיליקון ואלי, היא השיבה: "אני טובה בלא להקשיב לרעשים ולהיות מקצוענית. התחלתי כאנליסטית במורגן סטנלי, וזה שאני לא ה'טייפקאסט' זה אנדרסטייטמנט. אני רואה בזהויות שלי מקור כוח; המורכבות הזו היא בדיוק הסיבה שאני מצליחה לדלג בין העולמות האלה".

כמנהלים צעירים האחראים על הון עתק, אתם ניצבים מול אנשי מקצוע ותיקים ומנוסים מכם. איך מגשרים על פערי הגיל והניסיון, והאם אתם עדיין חשים בפערים הללו ביומיום המקצועי?

פלד הסביר כי בעולמות התוכן של תשתיות, כמו תחום ההתפלה, הפער מול מנהלים ותיקים הוא מובנה. "אתה לא יכול להחליף ידע של מנהל שעובד 30 שנה בהנדסה והתפלה, הפער תמיד יהיה שם. אבל לומדים להיכנס ל'חרכים' הספציפיים שבהם אתה יכול להשפיע ולייצר רלוונטיות ניהולית ועסקית".

דוידוביץ' הוסיף כי הגיל לא משחק תפקיד במגזר העסקי: "כשעמדתי בגיל 28 כמרצה לנדל"ן מול מאות אנשים מבוגרים ממני ברייכמן, הבנתי שאנשים נמדדים בביטחון המקצועי ובאיכות שהם מביאים. בעולם העסקי הכול פתוח".

גם כחלון התייחס לסוגיה, כשסיפר על המעבר מהמגזר הפרטי, שם עבד כחבר הנהלה צעיר מול מנכ"לים בני 60. "הדרך לגשר על הפער היא לעבוד קשה יותר - להגיע ב-6:30 בבוקר, חמש שעות לפני כולם, לקרוא בלי סוף ולהיות מוכן יותר מכל אחד אחר בחדר".

"עלייה של 60% של משקיעים זרים בהייטק"

אדהנן, המקשרת בין הון אמריקאי לאקוסיסטם המקומי, הציגה נתון אופטימי: בשנת 2025 נרשמה עלייה של 60% במספר המשקיעים הזרים בהייטק הישראלי. "המשקיעים לא רק שלא נסוגים, הם 'מכפילים את ההימור'", הסבירה אדהנן. לדבריה, המוניטין של חברות הסייבר והטכנולוגיה הישראליות מושך מיליארדי דולרים בעסקאות גלובליות, וקרן הרקולס לבדה העמידה מעל מיליארד דולר לחברות ישראליות בשנה וחצי האחרונות.

בכל הנוגע לניהול בסביבת משבר, פלד הצביע על מגמה חיובית בשוק ההון ועל כניסת החברה למדדים בינלאומיים. עם זאת, הוא הזהיר מפני המחסור המצטבר בתשתיות הלאומיות. "אנחנו במצב רעוע בתחבורה, ובעולם הפסולת אנחנו בשיעור הטמנה של 80% - נתון שדומה למדינות לא מערביות". לטענתו, דווקא המחסור באנרגיה ובתחבורה מייצר הזדמנויות להשקעות פרטיות של עשרות מיליארדים בשנים הקרובות.

דוידוביץ' הציג תחזית אופטימית לשוק הדיור למרות המגבלות. "הסנטימט חי, בועט, קיים. הנדל"ן בישראל חי ובועט מהרבה טעמים. הכלכלה חזקה, והדמוגרפיה צפויה להכפיל את עצמה, מה שיוביל למחסור חמור במקומות מגורים, בעיקר במרכז". דוידוביץ' רואה בהתחדשות עירונית את הפתרון המרכזי ומעריך כי עם הורדת הריבית, הסנטימנט החיובי בשוק יחזור ובגדול.

כחלון נשאל על העבודה עם אחד השרים הבולטים והשנויים במחלוקת - דודי אמסלם. "אין בן אדם יותר מקסים מדודי ברמה האישית", משיב כחלון. "הוא סומך עליי ונותן לי יד חופשית לגמרי. בשנה וחצי האחרונות אנחנו מקדמים מדיניות של הנפקות ומביאים מהלך היסטורי: הבאת רפאל לבורסה. אני לא נכנס לפוליטיקה שרואים בתקשורת; הוא אחד האנשים שיותר נעים לעבוד איתם".

מה הדבר הבא בשבילך שיהיה מוגדר כהצלחה?

כחלון: "אני מאוד מקווה שבזמן הקרוב נקום בבוקר ונתעסק בעיקר בכלכלה בחברה וחינוך. אני חושב שבשנתיים הקרובות יהיו שנים מאתגרות להעביר פה רפורמות בפן העסקי, להוציא כמה חברות החוצה לקרנות. יש לנו רשימה של בין חמש לעשר חברות, זה חלק מהאתגרים שלנו, יש לא מעט".

*** גילוי מלא: פרויקט 40/40 של גלובס הוא פרויקט מערכתי הנערך מזה 21 שנה. בחירת המנהיגים הצעירים מבוצעת בהליך מסודר ומובנה המנוהל על-ידי פסיכולוגית תעסוקתית וועדה מייעצת, והבחירה היא על-פי קריטריונים קבועים עליהם ניתן לקרוא כאן וללא מעורבות מסחרית. גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס המנהיגות הצעירה של ישראל: בנק לאומי, פלאפון, yes, פרופדו ותגלית.