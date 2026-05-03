חברת EDF סגרה פיננסית הקמה של השדה הסולארי הגדול בישראל: הוא ישתרע על 3,000 דונם, וייצר חשמל בהספק של 265 מגהוואט במחיר הנמוך ביותר שנסגר בישראל אי פעם: 6.5 אגורות לקוט"ש. השדה הסולארי יוקם בשלב הראשון ללא מתקני אגירה, מה שיגביל את הייצור לשעות השפל בלבד.

המחיר הסטנדרטי בשוק למתקן סולארי שכולל גם אגירה מגיע לכ-20 אגורות לקוט"ש. המחיר הנמוך נסגר בזכות כך, ולאור מכרז של החשב הכללי באוצר בו זכתה חברת EDF כבר באוגוסט 2024, וכמעט שנתיים לאחר מכן סגרה פיננסית. במשרד האנרגיה מברכים על המהלך ומקווים שהוא יוריד את מחירי החשמל. עם זאת, בתעשיה מצביעים על חוסר כדאיות כלכלית במחיר כה נמוך, בייחוד לאור מכרז דומה ב-2023 בו הזוכה ביטל את זכייתו.

● מקורות ו-nT-Tao יקדמו הקמת מתקן פיילוט לבחינת היתוך גרעיני

● פערי מחיר של פי 2: משרד האנרגיה מנסה לעשות סדר בגז הבישול

על פי הודעה משותפת למשרד האנרגיה, האוצר ורשות החשמל "היום (3.5.26) הושלמה הסגירה הפיננסית של פרויקט תחנת הכוח הסולארית בדימונה, שתהיה הגדולה ביותר בישראל למועד זה. חברת EDF Renewables , שזכתה במכרז לאחר שהציעה את המחיר הנמוך ביותר לקוט"ש חשמל בישראל אי-פעם, פחות מ-6.5 אגורות לקוט"ש, צפויה להתחיל מיד בעבודות הקמת התחנה, שצפויות להימשך כשנתיים".

כרגע, צופים שהתחלת הפקת החשמל מהשדה הסולארית שיוקם סמוך לדימונה תתחיל בסוף 2028 או בתחילת 2029. על פי תחזיות הצרכיה של רשות החשמל, השדה בדימונה צפוי להפיק לא פחות ממחצית האחוז מכלל צריכת החשמל של מדינת ישראל.

מחיר זול מדי?

במשרד האנרגיה מדגישים שמדובר על ייצור סולארי רחב היקף ויעיל במיוחד, שאפשר להגיע למחיר נמוך במיוחד לכל קוט"ש. השדה הסולארי ישתרע על שטח עצום של כ-3,000 דונם, וייצר חשמל במשך 25 שנה עד שהתשתיות יוחזרו למדינה, והיא תוכל למכרז אותן מחדש. זה מצטרף לשדות סולאריים משמעותיים נוספים, כמו אלו באזור התעשיה אשלים. גם שם מדובר בשדות סולארי "קלאסיים", בהספק מצטבר של כ-800 מגהוואט. הם יוקמו בסמוך למתקן הישן יותר שמייצר חשמל על ידי ריכוז קרני שמש למגדל, שנחשב בסטנדרטים של היום ליקר ולא משתלם.

המכרז הוא חלק מהשאיפה לעמוד ביעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת, עם 30% עד 2030 ו-35% עד 2035. אך כיום הייצור עומד על כ-15% בלבד, וספק איך יצליחו לעמוד ביעדים אלו, שלא נחשבים שאפתניים ביחס לרוב המערב. על פי ההודעה של המשרדים "המכרז להקמת תחנת הכוח הסולארית בדימונה פורסם בהמשך לצורך בהקמת הספק ייצור נוסף מאנרגיות מתחדשות, וזאת על-מנת לעמוד ביעדים שהוגדרו על-ידי הממשלה להיקף של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל עד לשנת 2030".

6.5 אגורות לקוט"ש הוא מחיר זול בצורה קיצונית ביחס למקובל בשוק. עד כדי כך שגורמים בשוק אומרים ש"אין ספק שזה לא רווחי". לדבריהם, הסיבה למחיר כזה הוא רק בניה על "אפסייד" בעתיד כמו שימוש בשטח לאגירת אנרגיה. למעשה, המחיר הוא כל כך זול שהוא אף מעורר חשש, שכן שיכון ובינוי אנרגיה ביטלו ב-2023 מכרז דומה לאחר זכייתם, ואף שילמו למדינה קנס בשווי כ-20 מיליון שקל על כך. המחיר שהוצע אז היה 8.6 אגורות לקוט"ש, כאשר המחיר שהוצע כעת נמוך אפילו יותר. אך מצד שני, גם העלויות של פאנלים סולאריים ממשיכות לרדת.

איך יושפע המחיר לצרכן?

שוק החשמל בישראל הוא משק סגור, ובסופו של דבר כל העלויות כנראה יתגלגלו אל הצרכנים. לכן, הוזלה במחיר ייצור החשמל אמורה להתבטא בחשבון החשמל. עם זאת, לאחרונה רשות החשמל שינתה את שיטת החישוב כדי ליצור "רצועה" שמושפעת בעיקר ממדד המחירים לצרכן, שער הדולר ועלות הפחם, רק בכל פעם שמצטברת חריגה של מעל 350 מיליון שקל לנגה, החברה הממשלתית המנהלת את רשת החשמל, מחיר החשמל מתעדכן בהתאם.

כלומר, בעוד שתהיה לכך השפעה על מחיר החשמל, היא כנראה לא תורגש בטווח הקצר. בנוסף, מכיוון שהשדה לא יהיה משולב אגירה בינתיים, הוא ייצר חשמל בעיקר בשעות השפל הזולות, כך שצפויה הוזלה - אך לא דרמטית.

על פי שר האנרגיה אלי כהן "הקמת תחנת הכוח הסולארית בדימונה, שתהיה הגדולה בארץ ובתעריף הנמוך ביותר מקום המדינה, היא צעד חשוב שיסייע לנו לעמוד ביעדים להפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות, יגדיל את העצמאות האנרגטית של ישראל, ויפחית את זיהום האוויר לטובת בריאות אזרחי ישראל. בנוסף, זה יתרום להפרחת הנגב, וליצירת מקומות תעסוקה לתושבי האזור". שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף שזה "הישג משמעותי לציבור הישראלי ולמשק כולו. הפרויקט מבטא שילוב נכון בין חדשנות, תחרות ויעילות, ויאפשר להגדיל את היצע החשמל, להפחית פליטות ולהתקדם לעמידה ביעדי הממשלה לשנת 2030. נמשיך לפעול בנחישות לקידום תשתיות מתקדמות ולחיזוק הכלכלה הישראלית".