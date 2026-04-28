כלי השוואת מחירים שהשיק משרד האנרגיה מצביע על פערים של יותר מפי שניים במחיר הגפ"מ (גז פחמימני מעובה, ידוע כגז בישול). רפורמה של משרד האנרגיה שואפת לעודד תחרותיות בתחום, במיוחד על רקע התייקרות כללית במחיר הגפ"מ לאור העלייה הדרמטית במחירי הנפט בעולם. עם זאת, לוחות הזמנים ליישום טרם ברורים, וחלק מהצעדים ידרשו חקיקה ראשית בכנסת שנמצאת חודשים ספורים מבחירות.

משרד האנרגיה יחייב ספקי גז לרכוש את מונה הגז של הספק הקודם, ובכך למנוע פירוק והתקנה מחדש שיוצרים עלות מעבר. בנוסף, בניין חדש יחויב במכרז אספקת גז בין שש חברות.

המחיר יהיה קבוע שנה מראש, כאשר 71% שייגבו על שירות יהיו בלתי ניתנים לשינוי באותה שנה, ו-29% יהיו צמודים למחיר שער בזן של הגפ"מ עצמו. חלק גמיש זה אמור להגן על הספקים מפני טלטלות במחיר הגפ"מ, כתוצאה מעלייה במחיר הנפט כפי שקורה כרגע. מחיר הגפ"מ התייקר לאחרונה בכ-20% בחלק מהחברות.

כבר ב-2017 מבקר המדינה התריע על חוסר תחרותיות באספקת הגפ"מ, והעריך את העלות לציבור של חוסר התחרותיות בענף ב-150 מיליון שקל בשנה. ב-2020 בנק ישראל פרסם מחקר בנושא, שהראה שהדבר בעייתי במיוחד באספקת גז במיכלים "צוברים" גדולים שמשמשים בניינים שלמים, בשל צורך בהסכמת כלל הדיירים בכל מעבר ספק.

על-פי בדיקת משרד האנרגיה, הפער יכול להגיע במרכזיית מיכלים לבין 74 שקל לספק הזול ביותר ובין 164 לספק היקר. כלומר, מדובר בפער שנתי שיכול להגיע למאות שקלים לכל משק בית - זאת כאשר הגפ"מ עצמו הוא למעשה אותו גז ממש, שרובו מזוקק מנפט בבזן בחיפה.

מחשבון השוואת המחירים כבר זמין

בשנים הקרובות, לקראת פינוי בזן ב-2030, המשק צפוי לעבור בהדרגה ליבוא של הגפ"מ ושל דלקים אחרים באופן ישיר. לשם כך אושרו לאחרונה מתקני אחסון של 30 אלף טון ברמת חובב ובאשדוד, ומתקני אחסון נוספים צפויים להיות מוקמים. גם מסוף ליבוא תזקיקים צפוי לקום בקרוב בחיפה.

מחשבון השוואת המחירים בין ספקי הגפ"מ בכל עיר זמין כבר כעת, ומאפשר לכל צרכן לבדוק כמה הוא משלם ביחס לספקים אחרים. בהמשך מתוכנן גם להוסיף לו מדריך שמקל על צרכנים לעבור בין ספקי הגז השונים.

עם זאת, הצעדים הרגולטוריים הנוקשים יותר, כמו חובת קניית המונה מהספק הקודם והצעת המחיר האחידה, ידרשו כאמור חקיקה ראשית בכנסת. הבחירות צפויות להיערך עד אוקטובר 2026, והכנסת תפוזר קודם לכן, אך במשרד האנרגיה אופטימיים ומעריכים כי החקיקה תעבור תוך כשלושה חודשים.