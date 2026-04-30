חברת מקורות וחברת nT-Tao, המפתחת מערכות היתוך גרעיני קומפקטיות, חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה אסטרטגי, שבמרכזו בחינת הקמת מרכז מחקר ופיתוח ייעודי ומתקן פיילוט לבדיקת מערכות היתוך גרעיני עבור תשתיות מים ושפכים חיוניות.

במסגרת שיתוף הפעולה יפעלו הצדדים לבחון את התאמתן של מערכות היתוך קומפקטיות לצרכים התפעוליים של תשתיות מים בקנה מידה לאומי, ובין היתר מתקני התפלה, מתקני טיפול בשפכים ותשתיות נוספות הדורשות אספקת חשמל רציפה ועתירת הספק ללא תקלות. מתקן הפיילוט המתוכנן נועד לאפשר בחינה הנדסית ותפעולית של הטכנולוגיה בתנאים הקרובים ככל האפשר לסביבת תשתית אמיתית.

שיתוף הפעולה בין החברות מחבר בין שני תחומים אסטרטגיים ותלויים זה בזה: מים ואנרגיה. מתקני מים מודרניים, ובפרט מתקני התפלה וטיפול בשפכים, צורכים כמויות גדולות של חשמל ודורשים רציפות תפעולית גבוהה במיוחד. במקביל, מערכות האנרגיה מתמודדות עם עומסים גוברים, מגבלות רשת, תנודתיות במחירים ואתגרי שרידות. לכן איתור מקורות אנרגיה יציבים, זמינים ומוגנים הפך לאחד האתגרים המרכזיים של תשתיות לאומיות בעשורים הקרובים.

מערכות היתוך קומפקטיות עשויות לאפשר בעתיד אספקת חשמל רציפה באתר הצריכה, תוך צמצום התלות ברשת החשמל המרכזית. עבור תשתיות מים, שבהן הפסקות חשמל אינן אפשרות תפעולית ועלויות האנרגיה הן רכיב מרכזי בעלויות ההפעלה.

"מהלך חיוני לכלכלה ולביטחון"

מקורות היא אחת מצרכניות החשמל האזרחיות הגדולות בישראל. צריכת החשמל של החברה מהווה כ-4% מהביקוש הארצי, והיקף הוצאות האנרגיה השנתי שלה מתקרב למיליארד שקל. על רקע זה, הפחתת עלויות האנרגיה, צמצום החשיפה לתנודתיות במחירים והבטחת מקורות אספקה יציבים הם יעדים אסטרטגיים מרכזיים עבור החברה.

חברת nT-Tao מפתחת מערכת היתוך גרעיני קומפקטית ומודולרית, המיועדת לאספקת חשמל רציפה ואמינה באתר הצריכה עבור יישומים תעשייתיים ותשתיתיים. "כחברת המים הלאומית של ישראל, מקורות בוחנת באופן שוטף טכנולוגיות שיכולות לשפר את אמינות ויעילות מערכות המים", מציין יוסי יעקובי, סמנכ"ל הנדסה, תכנון וחדשנות במקורות, "שיתוף הפעולה עם nT-Tao יאפשר לנו לבחון באופן מעשי כיצד אנרגיית היתוך יכולה להשתלב בעתיד במערך התשתיות הלאומי ולספק מענה לצרכים ההולכים וגדלים של מתקני מים ושפכים עתירי אנרגיה".

תא"ל במילואים עודד גור לביא, מנכ"ל ומייסד שותף של nT-Tao, הוסיף כי: " אירועי השבועות האחרונים מדגישים עד כמה חיוני לכלכלה, לביטחון ולאיכות הסביבה לפתח מקורות אנרגיה מוגנים, יציבים ובעלי הספק המסוגל לעמוד בביקושים המודרניים של תשתיות קריטיות. מחוללי היתוך גרעיני קומפקטיים יוכלו בעתיד לתמוך בפעילות רציפה של תשתיות עתירות אנרגיה, ובהן התפלת מים, טיהור שפכים, תעשייה מתקדמת ובינה מלאכותית".

מזכר ההבנות מגדיר שיתוף פעולה מדורג בין החברות. במהלך 2026 צפויות מקורות ו- nT-Tao לבצע בחינות היתכנות, הערכות טכנולוגיות ובחינה עסקית ראשונית לקראת הקמת מרכז המחקר והפיתוח ומתקן הפיילוט. במקביל, יקדמו הצדדים התאמה ראשונית במסגרת מודל Strategic Design Partner, במטרה לגבש מסלול הדרגתי ליישום עתידי של הטכנולוגיה בתשתיות מים חיוניות.