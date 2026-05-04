לקראת דיון החירום שייערך היום (ב') בוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת, וברקע הרצח הקשה ביום העצמאות בפתח תקווה, נחשפים נתונים עדכניים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת על מצב הפשיעה בקרב בני נוער בישראל.

● הנתונים מגלים: האלימות הקשה מצד קטינים מתפתחת לתופעה רחבה

סיפורו של בנימין (ימנו) זלקה, מנהל משמרת בן 21 בפיצה האט שנדקר למוות בערב יום העצמאות בזמן עבודתו, הותיר זעזוע עמוק בכל בית בישראל. המראות הקשים מסרטוני האבטחה חושפים התאגדות של נערים, בני 15 ו־16 בלבד, שארבו לו לפי החשד בסיום המשמרת, הכניעו אותו באקט של לינץ' קשה והותירו אותו מדמם. המקרה הצית מחדש את הדיון הציבורי על תופעת האלימות בקרב בני נוער - וכעת מתפרסמים נתונים עדכניים על היקפה.

לפי עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלה בשנה האחרונה (2024/25) עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער (עד גיל 18), לאחר מספר שנות ירידה רצופה. באותה שנה נפתחו תיקים ליותר מ־6,800 בני נוער חשודים, לעומת כ־5,400 בשנה שקדמה לה - עלייה של יותר מ־25%.

עוד עולה כי נגד 6,821 בני נוער נפתחו 7,752 תיקים - מספר הגבוה ממספר החשודים, ככל הנראה בשל ריבוי תיקים לאדם. מדובר בעלייה של 14% לעומת השנה הקודמת. מספר העבירות שבהן נחשדים בני נוער הגיע ל־21,520, עלייה של 22% בתוך שנה.

נתון מעניין נוסף הוא שכ־20% מהעבירות בתיקים בשנה האחרונה הן עבירות אלימות פיזית (עבירות נגד הגוף ונגד אדם, לא כולל עבירות מין), עלייה עלייה נוספת אך מתונה לעומת כ־18% בשנה שקדמה לה.

לצד זאת, דוח המועצה לשלום הילד מצביע על מגמה חריגה במיוחד בעבירות חמורות: מספר התיקים שבהם קטינים חשודים בעבירות נגד חיי אדם זינק מ־44 תיקים בשנת 2019 ל־109 תיקים בשנת 2024 (השנה האחרונה לגביה יש נתונים) - עלייה של כ־150%.

יו"ר הוועדה, ח"כ קטי שטרית (הליכוד), מסרה לקראת דיון החירום הקרוב כי "באוקטובר 2025 קיימתי דיון בוועדה שבאחריותי, ובמהלכו התרענו בפני גורמי האכיפה והרשויות כי אנו עומדים בפתחה של מגפה קשה. לצערי, את התוצאות של החששות הללו אנו רואים היום.

"בדיון החירום שיזמתי, אדרוש תשובות ברורות: האם משרד החינוך אימץ את המלצות הוועדה? ומה נעשה בפועל כדי לבלום את התופעה? במקביל, אתבע דין וחשבון מגורמי אכיפת החוק והמשטרה".