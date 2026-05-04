קרן Surround Ventures, שהוקמה על-ידי ירון קניאז'ר וג'ארד קאש, ביצעה סגירה ראשונה של גיוס לקרן שנייה שצפויה להגיע להיקף של 50 מיליון דולר לפחות. הקרן תשקיע בדיפ-טק, בדגש על חברות ישראליות או חברות עם יזמים ישראלים, עם התמחות בתחומים כמו דיפנס-טק, ביוטכנולוגיה, קוונטום, אנרגיה ותשתית לבינה מלאכותית.

משקיעי הקרן הם בעיקר יזמי טכנולוגיה ישראלית מצליחים ומשקיעים פרטיים מארה"ב, מאירופה ומאוסטרליה, למשל המפיק ההוליוודי לורנס בנדר. בוועדה המייעצת של הקרן חברים נשיא מכון ויצמן לשעבר, פרופ' דניאל זייפמן, ומנכ"ל אינטל ישראל לשעבר, יניב גרטי.

קניאז'ר שימש עד הקמת הקרן הראשונה כבכיר בקרן רודיום וכדירקטור בחברות סטארט-אפ ותעשייה בסקטורים מגוונים. קאש התחיל את דרכו כיזם בתחום מוצרי המדיה, ובין היתר הקים אפליקציה דמויית טינדר לשוק היהודי בשם JSwipe, שנרכשה על-ידי החברה המחזיקה גם באתר הפופולרי JDate; ואת Beard Club, מותג למוצרי טיפוח לגבר. לאחר תקפה כשותף בקרן Big Block בתחום המדיה, הקים את קרן סראונד.

בנוסף, קאש הוא מפיק ובמאי בתחום הקולנוע והטלוויזיה. אביו הוא פיטר קאש, שהשקיע בחברות ביומד בישראל וגם כתב מספר ספרי ניהול מצליחים גם בארץ, ביניהם "המנכ"ל והדלת המסתובבת". קאש האב מסייע לקרן בבחירה ובקידום של חברות בתחום הביומד.

חיים זילברשץ, השותף השלישי בקרן, הוא מייסד עמותת בוגרי היחידה הטכנולוגית 81 במודיעין וראש מועדות היזמות של העמותה. הוא ייסד את חברת המיפוי Atly ואת מערכת הלמידה מרחוק של משרד החינוך.

"ייתכן שנגדיל את הקרן עד 81 מיליון דולר, במחווה ליחידה 81", אומר קניאז'ר. "מלבד זילברשץ, חלק מהיזמים המרשימים ביותר שלנו הגיעו משם".

קניאז'ר מספר כי "הקמנו את הקרן הראשונה שלנו בתקופת הקורונה. הכוונה שלנו הייתה לסגור קרן של 35 מיליון דולר, אבל אחת החברות בהן השקענו, Imgn Media, כבר ביצעה אקזיט תוך כדי תהליך הגיוס לחברה של לן בלווטניק.

"השקענו באמצעות הקרן הראשונה בחברות כמו QuamCore, המפתחת מחשב קוונטי זעיר ועוצמתי, שגייסה לאחרונה 26 מיליון דולר; וב-XTEND מתחום הרובוטים והרחפנים להגנה, חברה שהודיעה לאחרונה על מיזוג עם חברת JFB Construction, שמקנה לה שווי המוערך ב-1.5 מיליארד דולר". גם החברות XED בתחום המשקאות דלי-הקלוריות ו-Solvo בתחום הסייבר עשו אקזיטים בסכומים שלא פורסמו.

"העתיד הוא בחברות עם מדע עמוק מאוד"

סראונד כבר החלה להשקיע מתוך הקרן השנייה שלה, למשל בחברה בשם Cellergy, הפועלת בתחום השתלת המיטוכונדריה, שנוסדה על-ידי צוות המייסדים של חברת Emendo Biotherapeutics, שנרכשה בסכום המוערך בכ-250 מיליון דולר על-ידי חברת Anges היפנית. החברה נמצאת לקראת כניסה לניסויים בבני אדם.

לדברי קאש, "זו בעצם חברה דו-שימושית, כי המיטוכונדריות יכולות גם לטפל במחלות ולהאריך חיים, וגם לשפר ביצועים של חיילים בשדה הקרב".

בתחום האנרגיה כבר ביצעה החברה השקעה בחברת Terrawave, שפיתחה שיטה חדשה לקידוח לשם חיפוש אחר מקורות אנרגיה גאותרמיים.

סראונד זכתה בתוכנית של רשות החדשנות להשקעה בחברות בתחום הדיפ-טק, המציע מענק של עד 12.5% מגודל הקרן ללא חלק ברווחי הקרן, עבור קרנות המשקיעות בטכנולוגיות ישראליות מבטיחות.

לדברי קניאז'ר, "אנחנו רואים דור חדש של מייסדים שנולדו עם המלחמה, לצד כניסה של משקיעים שכבר לא רוצים לעשות רק כסף בישראל, אלא להשתמש בטכנולוגיה הישראלית כדי להשפיע לטובה על העולם. זה פוגש את הרצון של היזמים, למשל של אביב שפירא מחברת אקסטנד, בה השקענו בסבב הראשון, שמכר את חברת ריפליי בתחום הספורט, והיום מעוניין לפעול בתחום ההגנה, בגלל הרצון להיות משמעותי לישראל, כמובן לצד הרצון ליצור חברת ענק".

קאש מוסיף: "אנחנו מאמינים שהעתיד הוא בחברות עם מדע עמוק מאוד. לכן, כאשר בחרנו את נתיב ההשקעה, והתחלנו לבחון חברות בתחום האנרגיה והמחשוב הקוונטי, החלטנו לא להגביל את עצמנו. מחר אולי יגיע משהו חדש לגמרי ממכון ויצמן או מצה"ל, שיפתח תחום חדש לגמרי, ואנחנו רוצים להיות בטוחים שלא נפספס אותו. הבחירה שלנו בחברות עוברת דרך השאלה, האם לנו יש קשרים שיכולים להועיל להם".