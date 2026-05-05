המודיעין האמריקני: איראן רחוקה תשעה חודשים עד שנה מפצצה

08:09 - צה"ל באזהרת פינוי דחופה אל תושבי הכפרים ג'בשית וצריפא בדרום לבנון

08:07 - דיווח באיראן אינטרנשיונל: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן זעם אתמול על מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי בשל התקיפות במצר הורמוז ובאיחוד האמירויות ועומאן, שנעשו ללא ידיעת הממשלה. על פי הדיווח, פזשכיאן קרא לקיים פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי לעצירת ההסלמה. הנשיא כינה את התקיפות "טירוף" ו"חוסר אחריות מוחלט" שעלול להביא לתוצאות בלתי הפיכות

07:31 - מקורות אופוזיציה באיראן: פיצוצים נשמעו הלילה בנמל בנדר עבאס ובאי קאשם במפרץ הפרסי

07:18 - בישראל נערכים לקריסת הפסקת האש: "הכדור בידיים של איראן"

רה"מ קיים דיונים ביטחוניים מצומצמים - שבאופן מכוון לא הגיעו עד לשרים.

06:05 - כלי תקשורת באיראן טוענים כי ארצות הברית תקפה שתי סירות אזרחיות שהובילו סחורות לכיוון איראן וכי חמישה בני אדם נהרגו. הובהר כי לא מדובר בכלי שיט של משמרות המהפכה

6:01 - דיווח ברויטרס: איראן יכולה לפתח נשק גרעיני בתוך תשעה חודשים עד שנה

דוח מודיעין אמריקני חושף: המרחק של איראן מפצצה גרעינית לא השתנה מאז הקיץ, למרות מבצע "שאגת הארי". בשל כך, לוח הזמנים של טהראן לפצצה נותר תשעה חודשים עד שנה. התקיפות המשולבות של ארה"ב וישראל התמקדו במטרות צבאיות, ולכן לא הצליחו לעכב את תוכנית הגרעין - כך עולה מהדיווח. במקביל, בוושינגטון שוקלים פשיטות קרקעיות באיראן כדי להוציא את האורניום המועשר הקבור.

05:59 - דובר צה"ל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, חיזבאללה שיגר מספר פצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון - אין נפגעים

02:58 - דיווחים ערביים על תקיפת כטב"ם צה"לי בעיר עזה

01:04 - עראקצ'י מאיים על ארה"ב: "היזהרו שלא להיגרר שוב לביצה"

בכיר איראני: "האמריקנים צריכים לדעת שהמחיר של החלטותיהם יחרוג מסף הסיבולת".

00:41 - יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שוחח הערב בטלפון עם נשיא איחוד האמירויות הערביות השיח' מוחמד בן זאיד, והביע את גינוי הממלכה לתקיפות הלא מוצדקות של איראן שכוונו נגד איחוד האמירויות. הוא הדגיש את עמידתה של סעודיה לצד האמירויות בהגנתה על ביטחונה ויציבותה

00:12 - הבכיר האיראני עלי אכבר אחמדיאן: "איראן היא מקדש וביטחונה הוא עיקרון שאינו נתון למשא ומתן. שודדי הים האמריקנים, שלקחו כבני ערובה את ביטחון השיט והאנרגיה העולמיים, צריכים לדעת כי פעולות מורכבות משולבות וא-סימטריות בעומק הזירה - ישנו את המשוואות באופן שהמחיר של החלטותיהם יחרוג מסף הסיבולת. אין זו אזהרה בלבד, אלא חלק ממציאות שבסיוע האל תהפוך לממשית"

23:01 - הנשיא טראמפ בנאום ראשון מאז ההסלמה במפרץ: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני או שיהיו להם בעיות. המנהיגים גמורים, הולך טוב"

