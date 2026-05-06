ה־CTO שהחליט להנגיש את הדאטה ממשרדי הממשלה לציבור הרחב

אלפי מאגרי המידע שמפרסמת הממשלה נותרים לרוב "קבורים" תחת קובצי אקסל סבוכים ושורות נתונים גולמיות. צחי זילברשטיין, CTO בוויאנטיס (Vianity), החליט לפתור את הבעיה באמצעות סוכני AI: כלי חדש שפיתח מנתח כל מאגר ממשלתי והופך אותו לוויזואלי ונגיש. התוצאה מאפשרת לחלץ תובנות בשניות. החל ממיפוי סופרמרקטים פתוחים בחירום, דרך ניתוח נתוני רכבי נכים ועד לפילוח מאגרי הכונס הרשמי ושמאי הרכב.

● ביל אקמן ואריק שמידט משקיעים בסטארט-אפ של יוצאי מערכת הביטחון

● גם אסף רפפורט מצטרף: יוצאי איירון סורס מגייסים עוד 60 מיליון דולר לסטארט-אפ החדש

השירות עשוי לסייע לאזרחים המבקשים להבין את פעילות הממשלה, לחוקרים וסטודנטים הזקוקים למידע מהימן ישירות מהמקור, וכן לעיתונאים המעוניינים להצליב ולאמת נתונים. עם זאת, יש להבהיר כי אין מדובר באתר ממשלתי רשמי, אלא בפרויקט פרטי. באתר מדגישים כי המערכת נקייה מ"הזיות" בינה מלאכותית; כל תקציב, מספר או תובנה מעוגנים במאגר מקורי שאליו מפנה הסוכן הדיגיטלי, ובמקרים בהם לא ניתן לאמת פרט מסוים - הוא נותר מחוץ למערכת. לצד זאת, קיימים סייגים: חלק מהמאגרים דלים במידע או מבוססים על קבצים סרוקים המקשים על הפענוח, וייתכן עיכוב של מספר שעות בין עדכון המקור הממשלתי להופעתו בשירות. בשל כך, ומאחר שהתוכן מעובד על ידי AI, ההמלצה המקצועית נותרה להצליב את הממצאים עם המקור הרשמי.

"מאמין בטכנולוגיה שעוזרת לכלל"

"השתמשתי בבינה מלאכותית גם כדי לכתוב את הקוד, וגם מאחורי הקלעים", מספר לגלובס צחי זילברשטיין. "כל כמה שעות יש סוכן AI שנכנס לאתר של GovData; הסוכנים מזהים אילו מאגרים התעדכנו או נוספו, וברגע שהסוכן מגבש תובנות ואף מחפש מידע משלים באינטרנט - הוא מייצר דף ייעודי עם גרפים שינגישו את הדאטה".

לדבריו, המניע המרכזי הוא הנגשת מידע ציבורי שנותר כיום רחוק מהישג יד. "יש המון דאטה מועיל שיכול לסייע לאנשים, אבל המדינה מפרסמת הרבה מהמאגרים בקבצים לא קריאים. אז למה לא להנגיש אותם גם ויזואלית?". בשלב הבא, שוקל זילברשטיין להכניס למערכת נתונים מהלמ"ס, ואף בוחן שילוב מידע מגופי מחקר רשמיים ואוניברסיטאות.

אולם, הנגשת המידע כרוכה בעלויות תפעול לא מבוטלות. "זה לא זול. ניתוח של כל מאגר עולה כמעט דולר, וכרגע אני מממן את זה מכיסי", הוא מסביר. "אולי בהמשך אשקול לשלב פרסומות בצורה עדינה, אבל בגדול השירות לא הולך לעלות כסף".

זילברשטיין (40), תושב הוד השרון, נשוי ואב לשלושה, מכהן כיום כאמור כ־CTO בחברת הפרסום מבוססת ה־AI וויאנטיס. מאחוריו שבע שנים כמנהל פיתוח בגוגל ושירות ממושך ביחידה 81 של אגף המודיעין. המיזם הנוכחי מצטרף לשורת פרויקטים חברתיים שהשיק, בהם "מד העומס בנתב"ג" ואתר לייצור חינמי של מודעות אבל ואזכרה, שהקים לזכר גיסו. "המטרה היא לעזור לציבור", הוא אומר לנו. "זה הערך המרכזי אצלי".

עבורו, הפיתוח שמתבצע לעיתים בזמנו הפנוי או על חשבון ימי חופשה, משרת מטרה כפולה: "זה עוזר לציבור וגם מאפשר לי ללמוד על טכנולוגיות חדשות".