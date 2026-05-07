כוח המשיכה של ליאו מסי

אמ;לק ליאונל מסי לא רק הביא תארים לקבוצת הכדורגל אינטר מיאמי, אלא הפך למנוע צמיחה אזורי. בשלוש השנים מאז שהצטרף לקבוצה, נוכחותו האיצה השקעות של מיליארדים, ייצרה בום בתיירות, נדל"ן ואירוח, וחיזקה את מעמדה של מיאמי כמרכז ספורט בינלאומי. האפקט הכלכלי חורג בהרבה מהמגרש, עם אצטדיון חדש, אירועי ענק וזרימת הון ותשומת-לב עולמית - וזה עוד לפני המונדיאל בקיץ.

כמעט שלוש שנים לאחר שהגיע לשחק במועדון הכדורגל של מיאמי ב-MLS (ליגת הכדורגל האמריקאית), ליונל מסי סיפק את הסחורה על המגרש. בשנה שעברה הוא הוביל את אינטר מיאמי לאליפות הראשונה שלה והפך אותה לקבוצה היקרה ביותר בליגה.

אך השפעתו חורגת בהרבה מכר הדשא: הוא מהווה מנוע של איש אחד לצמיחה כלכלית עבור אזור מיאמי. הוא משפר את התדמית הבינלאומית שלה, מושך המוני תיירים ומניע פעילות בסקטורים שלמים בעיר שבפלורידה - מאירוח ועד נדל"ן וקמעונאות.

הדוגמה העדכנית ביותר לכוח המשיכה הכלכלי של מסי היא חנוכת האצטדיון החדש של המועדון בחודש שעבר, שאת בנייתו מיהרה אינטר מיאמי להשלים לאחר הגעתו של הכוכב. אצטדיון Nu, בן 26,700 המושבים, ממוקם ליד נמל התעופה הבינלאומי של מיאמי והוא גולת הכותרת בפרויקט "Miami Freedom Park". זהו פרויקט בעלות של מיליארד דולר, המשתרע על פני כ-530 דונם, שיכלול בסופו של דבר יותר מ-93 אלף מ"ר של שטחי קמעונאות, מקומות בילוי, משרדים ומלונות.

אצטדיון Nu החדש. משתרע על פני כ-530 דונם / צילום: ap, Chris Arjoon

קשה לנקוב בסכום שמשקף את התרומה של השחקן יליד ארגנטינה עבור כלכלת דרום פלורידה. הגעתו התרחשה במקביל לזרם של תושבים חדשים עשירים שהניעו את הוצאות הכספים. אך אנשים כאן מחשבים את ההשפעה בהיקף של מיליארדי דולרים, ומצביעים על השלכות שחורגות בהרבה מעבר לאצטדיון החדש ולפיתוח שמסביבו.

מסי, שנחשב על ידי רבים לשחקן הכדורגל הגדול בכל הזמנים, סייע לבסס את מעמדה של מיאמי כמרכז לכדורגל ולאירועי ספורט בינלאומיים אחרים. העיר הסמוכה מיאמי גארדנס אירחה את גמר 'קופה אמריקה' 2024, שבו ניצחה ארגנטינה, עם מסי כקפטן. בשנה שלאחר מכן, אותו איצטדיון אירח שמונה משחקים בטורניר גביע העולם למועדונים של פיפ"א, לרבות שניים שבהם שיחקה אינטר מיאמי. כעת היא מתכוננת לשבעה משחקים של המונדיאל בקיץ הקרוב.

האס של האזור במונדיאל

"אירועים כמו המונדיאל, לצד אחרים כמו הגרנד פרי של פורמולה 1 במיאמי, אליפות הטניס 'מיאמי אופן' וטורניר הבייסבול העולמי (World Baseball Classic), מייצרים פעילות כלכלית במיליארדי דולרים", מספרת סוזן אמדוצ'י, יו"ר מחלקת הנדל"ן במשרד עורכי הדין בילזין סומברג, המשמשת יועצת חיצונית לוועדת אירוח מונדיאל 2026 במיאמי. הם גם חושפים מבקרים מכל העולם לשכונות, מסעדות ואטרקציות אחרות באזור.

"עם מסי, באמת עברנו לקהל אוהדים ולקוחות בינלאומיים", אמרה אמדוצ'י. "אפקט מסי הגדיל עבורנו את הקהל הזה באופן אקספוננציאלי".

מסי חתם באינטר מיאמי כמה חודשים לאחר שזכה עם נבחרת ארגנטינה במונדיאל 2022 בקטאר. בשנת 2023 הוא הוביל את אינטר מיאמי, שהייתה בתחתית טבלת ה-MLS כשהצטרף, לזכייה הראשונה בתולדותיה בתואר כלשהו - כשניצחה בטורניר גביע הליגות. בשנה שעברה השלימה הקבוצה ציון דרך נוסף, כשזכתה לראשונה באליפות ה-MLS.

שוויה של אינטר מיאמי זינק מ-585 מיליון דולר בשנת 2022, לפני הגעתו של מסי, לכ-1.45 מיליארד דולר בשנת 2026, הגבוה ביותר ב-MLS, על פי ספורטיקו, גוף תקשורת שמעריך שווי של קבוצות. הכנסות הקבוצה היו כ-200 מיליון דולר בשנה שעברה, מה שהופך אותה לאחת משבע קבוצות MLS שחצו את רף 100 מיליון הדולר, כך נכתב.

החוזה של מסי עם אינטר מיאמי כולל שכר שנתי מובטח של 20.4 מיליון דולר, על פי איגוד שחקני ה-MLS. אך שווי החוזה גבוה בהרבה, מאחר שהוא כולל גם אופציה למניות במועדון לאחר שיפרוש. בשנה שעברה, מסי חתם על הארכת החוזה עד עונת 2028.

מנקודת מבט כלכלית, השפעתו מצדיקה בהחלט את החוזה השמן שלו. עצם נוכחותו ממלאת אצטדיונים, לא רק במגרש הביתי אלא גם בערים שבהן אינטר מיאמי משחקת משחקי חוץ. בחודש מרץ, משחק נגד די. סי. יונייטד בבולטימור משך יותר מ-72 אלף אוהדים, שיא נוכחות ביתי עבורה.

מסי גם חיזק את מעמדה של מיאמי כמרכז של כדורגל בארה"ב. בשנת 2024, העבירה פיפ"א את המשרד של מחלקת המשפט והציות לרגולציה מציריך לאזור.

גם ברצלונה, המועדון הספרדי האגדי שבו החל מסי את הקריירה שלו, וגם בילה בו את רובה, העביר בשנה שעברה את פעילותו המסחרית בארה"ב מניו יורק למיאמי.

השנה, התאחדות הכדורגל הארגנטינאית צפויה לחנוך משרדים חדשים ומתחם אימונים באזור מיאמי כדי לקדם את המותג שלה בארה"ב. התוכניות האלה כבר היו בתהליכי עבודה לפני כן, אך כאשר מסי חתם עם אינטר מיאמי הן הואצו, אמר ליאנדרו פיטרסן, מנהל השיווק והמסחר הראשי של התאחדות הכדורגל הארגנטינאית.

"נוכחותו שם מחזקת את מותג התאחדות הכדורגל הארגנטינאית - היא מחזקת את כל מה שאנחנו עושים", אומר פיטרסן.

"אוהדים רוכשים נדל"ן בעיר"

מסי הוא ברכה עבור שוק הנדל"ן בדרום פלורידה, כך לדברי מתווכים ויזמים. בין הנכסים שבבעלותו, דירה ב'סאני איילס ביץ'' ובית על קו המים בפורט לודרדייל. בשנה שעברה, הוא הגדיל את תיק הנכסים בחוזה לארבע דירות במתחם הבניינים Cipriani Residences Miami, מרחק נסיעה קצר מהאצטדיון החדש, כפי שדיווח בעבר הוול סטריט ג'ורנל.

"הרכישות של מסי מעוררות עניין בבניינים שבהם הוא קונה ובאזורים הסובבים אותם", אומר קווין ונגר, מייסד שותף בחברת היזמות One Thousand Group. דיוויד בקהאם, אחד הבעלים של אינטר מיאמי, קנה בשנת 2020 פנטהאוז באחד הפרויקטים של ונגר, One Thousand Museum. "זמן קצר לאחר מכן, גם חברים שלו קנו שם דירות", מציין היזם.

"מתווכי נדל"ן מציגים את מסי ואת המונדיאל הקרוב בחומרי קידום המכירות לנכסים המוצעים", מוסיף מילטיאדיס קסטניס, מנהל מכירות בכיר בסוכנות Compass brokerage. הוא מדגיש כי רוכשים בינלאומיים מהווים חלק גדול מן השוק של דרום פלורידה - כמעט מחצית מן הקונים של בנייה חדשה, טרום בנייה ופרויקטים של הסבה לדירות. "הקונים הבינלאומיים הם אוהדי הכדורגל השרופים באמת", אומר קסטניס.

"מסי הפך את מיאמי לטרנדית ומשך יותר תיירים לאזור", מספר דיוויד ויטאקר, מנכ"ל לשכת הכנסים והמבקרים של מיאמי רבתי על הפריחה גם בתחום התיירות. בשנה שעברה, שיעור התפוסה של המלונות במחוז מיאמי-דייד היה 74% - הרביעי בגובהו בארה"ב, על פי נתוני חברת STR שהוצגו על ידי לשכת התיירות.

מנות ע"ש הסופרסטאר

אותם תיירים שנוהרים לאזור, יחד עם קהל אוהדים מקומי חדש ונלהב במיוחד, הובילו גם לעלייה בהכנסות במגזרי האירוח ושירותי המזון. מסעדות וברים הוסיפו לתפריטים מנות ומשקאות הנושאים את שמו של הסופרסטאר, וציורי קיר של מסי הופיעו על בניינים ברחבי מיאמי.

"גם נכסים להשכרה בעיר מוזמנים במחירים גבוהים יותר בסופי שבוע בהם מתקיימים משחקים של אינטר מיאמי", מספר סטיב טורק, שותף בחברת השכרת דירות הנופש Tangy Management. במיוחד כאלה הנמצאים במרחק נהיגה מהאצטדיון. התוצאה, לדבריו היא "ביקוש רב יותר, תמחור גבוה יותר וסוג חדש של תיירים שנכנסו לשוק כמעט בן לילה".

ליאה סטיבנסון, מנכ"לית בר הספורט Grails Miami בשכונת Wynwood, מספרת כי המקום מארח מסיבות צפייה במשחקי אינטר מיאמי, עם 70 טלוויזיות וקיבולת של 400 איש - והן מתמלאות עד אפס מקום. במהלך המשחק, הלקוחות מניפים גזירי קרטון גדולים של ראשו של מסי, והבר מציע אפילו קוקטייל המכונה Messi Mule. סטיבנסון מציינת כי בערבים כאלה היא מכפילה את מספר העובדים והמכירות הן בערך פי שלושה מאשר בימים שאין בהם משחקים. "ההשפעה הכלכלית היא עצומה", היא מכריזה.