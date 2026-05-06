02:15 - טראמפ: הושגה התקדמות מול איראן, המבצע במצר הורמוז יושהה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בציוץ ברשת Truth Social על השהיית "פרויקט החירות" במצר הורמוז, זאת בעקבות מה שהגדיר כהתקדמות משמעותית בשיחות עם איראן.

המבצע, שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקאי, אך כעת כאמור הוא יושהה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכם בין המדינות.

ההודעה המפתיעה של נשיא ארה"ב פורסמה בחשבונו ברשת החברתית מעט לפני השעה 02:00 (שעון ישראל). טראמפ כתב כי "לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות", ובהמשך להתקדמות בשיחות ולהישגים הצבאיים במערכה, הוחלט להשהות זמנית את "פרויקט החירות" כדי לבחון אפשרות להגיע להסכם - אף שהמצור עצמו יישאר בתוקף.

01:34 - נתניהו שוחח עם נשיא איחוד האמירויות

בסוכנות הידיעות רויטרס ציטטו את סוכנות הידיעות הממלכתית של איחוד האמירויות, שדיווחה כי נשיא המדינה מוחמד בן זאיד קיים שיחות עם כמה מנהיגים, בהם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, המנהיגים גינו את התקיפות האיראניות נגד הנסיכות והביעו תמיכה בצעדים שנוקטת איחוד האמירויות להגנה על ביטחונה.

00:26 - איראן מכחישה שתקפה את איחוד האמירויות

דובר משרד החוץ של איראן מכחיש כי טהרן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות, ואומר כי התגובות "ההגנתיות" של איראן כוונו לכוחות אמריקאים בלבד.

23:48 - חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים

דובר צה"ל עדכן כי בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום לבנון, בשני אירועים נפרדים מדרום לקו ההגנה הקדמי. לפי הודעת הצבא, הרקטות נפלו סמוך לכוחות - ללא נפגעים בקרב לוחמי צה"ל.

23:22 - שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו: שלום בין ישראל ללבנון אפשרי - "הבעיה היא חיזבאללה"

שר החוץ של ארה"ב, מרקו רוביו, אמר כי שלום בין ישראל ללבנון הוא אפשרי, אך לדבריו חיזבאללה הוא המכשול המרכזי. רוביו אמר לכתבים בבית הלבן כי "באופן כללי, הסכם שלום בין לבנון לישראל הוא דבר שניתן להשיג בקרוב, וכך גם צריך להיות".

עוד הוסיף רוביו כי "הבעיה בין ישראל ללבנון אינה ישראל או לבנון - אלא חיזבאללה". לדבריו, הקהילה הבינלאומית מצפה לראות ממשלה לבנונית שתוכל להתמודד עם הארגון ולפרק אותו.

בהתייחסות למצב המדיני, אמר רוביו כי ממשלת לבנון שואפת להסכם קבוע עם ישראל שיביא לסיום סבבי העימותים, אך נמנעת מהצהרה מפורשת על רצון בהסכם שלום. הוא ציין כי בישראל מבהירים שכל הסדר חייב לכלול פירוק קבוע של חיזבאללה מנשקו, הנתמך על-ידי איראן. "מה שצריך לקרות בלבנון הוא ממשלה עם יכולת לפעול נגד חיזבאללה ולפרק אותו", אמר. לדבריו, זהו תנאי מרכזי לכל התקדמות להסדרה בין הצדדים.

23:20 - שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו: "מבצע 'זעם אדיר' באיראן הסתיים - כל יעדיו הושגו"

בתדריך של שר החוץ האמריקני מרקו רוביו בבית הלבן הכריז השר על סיומו של מבצע "זעם אדיר" במסגרת המערכה מול איראן לאחר שהשיג את מטרותיו. רוביו הסביר כי בשלב זה יתמקדו במבצע "פרויקט חירות".

