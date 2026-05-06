הדולר הגיע הבוקר (ד') לרמה של 2.92 שקלים. בכך הוא משלים ירידה של מעל 8% מתחילת השנה בלבד. ההתחזקות של השקל באה לידי ביטוי גם מול מטבעות נוספים: כך למשל, שער האירו עומד על 3.42 שקלים - הרמה הנמוכה ביותר זה ארבע שנים.

כשמסתכלים שנה לאחור, מגמת הייסוף דרמטית אף יותר ועומדת על כ-20%. בבנק ישראל לעומת זאת בינתיים לא מתערבים. מכירת דולרים מיתרות המט"ח האדירות שברשותו (228 מיליארד דולר) כנראה לא על הפרק, וגם הפחתות הריבית נתקעו. לאחר שהוריד הבנק פעמיים את הריבית בדצמבר ובינואר, המהלך נעצר, כשבבנק הסבירו זאת בסיכונים הגאו־פוליטיים ובאי־הוודאות כתוצאה מהם.

על הרקע הזה פתח יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי קבוצת הנדל"ן אאורה, במתקפה על התנהלותו של נגיד בנק ישראל: "הפחדנות וחוסר המעש של נגיד בנק ישראל הובילו הבוקר לשער דולר של 2.92 שקלים - מצב שמסב נזק כבד לכלכלת המדינה. נגמרו התירוצים".

לדברי אטרקצ'י, "אין מקום להמתין ל־25 במאי. על הנגיד לפעול כבר היום, להוריד את הריבית בלפחות חצי אחוז ולשנות את המגמה. כל דחייה רק תעמיק את הפגיעה ועלולה להביא את הדולר לרמה של 2.80 שקלים. המציאות הזו פוגעת ביצואנים, בתעשייה ובצמיחה, ומחלישה את התחרותיות של המשק הישראלי".

התעשיינים אף הם קוראים לבנק ישראל להוריד ריבית, אלא שבבנק המרכזי טוענים כי לא נותרו להם כלים להתמודד עם הייסוף - שדווקא תורם לכלכלה ומרסן את האינפלציה. כמו כן, המתיחות הביטחונית גם היא מונעת הורדת ריבית בשלב זה.

"הגיע הזמן להתעורר"

נתונים שפרסם בנק ישראל השבוע ממחישים עד כמה המוסדיים דומיננטיים ביחס למגמת ההתחזקות של השקל. ברבעון הראשון קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל מכרו מט"ח בהיקף של 5.2 מיליארד דולר (בנוסף ל־13.2 מיליארד שמכרו ברבעון הקודם). לדולרים הללו נמצאו גם רוכשים, כשתושבי חוץ הגדילו את רכישות המט"ח ל־6.6 מיליארד דולר, לעומת כ־1.8 מיליארד ברבעון הקודם.

אטרקצ'י המשיך וטען הבוקר כי "השמרנות הקיצונית והחשש מקבלת החלטות הפכו למדיניות בפועל - מדיניות של הימנעות במקום הובלה. במקום לפעול באומץ ולהוביל את המשק בתקופה מאתגרת, הנגיד בוחר שוב ושוב להישאר מאחור ולהגיב באיחור.

"זה לא זמן לפחדנות ולא זמן להססנות - זה הזמן לקבל החלטות אמיצות ולפעול עכשיו. נדרשת הנהגה כלכלית אחראית ואמיצה שתנקוט צעדים מיידיים כדי לבלום את ההידרדרות ולהחזיר יציבות לשוק. הגיע הזמן להתעורר ולפעול בנחישות".