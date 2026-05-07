02:34 - דיווח: טראמפ עצר את המבצע בהורמוז בעקבות לחץ סעודי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נסוג מתוכניתו לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז במסגרת "פרויקט חירות" לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקאי להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך המבצע, כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) ברשת NBC.

טראמפ הפתיע את בעלות בריתו במפרץ כאשר הכריז ביום ראשון על המבצע ברשתות החברתיות, מה שעורר זעם בהנהגה הסעודית. בתגובה הודיעה ריאד כי לא תאפשר למטוסים אמריקאיים להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך לטובת המבצע. שיחה בין מנהיגי המדינות לא הצליחה ליישב את המחלוקת. לקריאת הכתבה

01:37 - דובר צה"ל מאשר כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר ישראל, ההתרעות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט

01:26 - בתוך 7 שבועות לפחות 28 בני אדם הוצאו להורג באיראן מסיבות פוליטיות או ביטחוניות, כך דווח ב-CNN לפי ארגון זכויות אדם

00:43 - גוברת ההערכה בישראל: מפקד כוח רדואן חוסל בדאחיה

אחרי חודש של שקט בביירות, חיל האוויר חזר לפעול בעומק לבנון. היעד: בכיר יחידת העילית של חיזבאללה - מלאכ בלוט, יורשו של ויסאם א-טוויל. גורם ישראלי בכיר: "הפעולה בוצעה באופן כירורגי נגד מפקדה שממנה יצאו הנחיות לפגיעה בכוחותינו".

במקביל לדיווחים על התקיפה, הרשתות החברתיות בלבנון התמלאו בתיעודים של בהלה ודחק. תושבים רבים ברובע הדאחייה, שחזרו לבתיהם בשבועות האחרונים בחסות השקט היחסי, נראים כשהם נוטשים פעם נוספת את האזור מחשש לגלי תקיפה נוספים. לקריאת הכתבה

22:48 - גורם במשרד הנפט של איראן: איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט בשל משבר האחסון כתוצאה מהמצור הימי

גורם במשרד הנפט של איראן לניו יורק טיימס: איראן החלה לצמצם את הייצור בחלק מבארות הנפט כדי להתמודד עם משבר האחסון שנגרם כתוצאה מהמצור הימי. לדבריו, ייתכן שבתוך כ-45-40 יום ייגמר מקום האחסון ביבשה ובים.

עוד אמר, כי איראן עלולה להיאלץ לסגור חלק מבארות הנפט, תהליך שעלול להיות איטי ויקר מאוד לשיקום. לפי אותו גורם, חלק מהבארות הישנות עלולות להיסגר לצמיתות, משום שלא יהיה משתלם להפעילן מחדש.

22:36 - טראמפ מעריך - תוך שבוע ניתן להגיע להסכם: "זה לא דדליין"



על רקע הדיווחים על התקדמות במשא ומתן, נשיא ארה"ב הבהיר כי לאיראן יש שבוע בלבד לחתום על הסכם. לאחר מכן, נשאל אם הציב דדליין - והדגיש: "אין אף פעם דדליין. זה יקרה, אבל אין דדליין. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני, ולא יהיה לה. הם הסכימו לזה, לצד דברים אחרים".

21:00 - דיווח סעודי: בנו של בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה - חוסל בתקיפה בעזה

20:17 - נתניהו וכ"ץ: צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן כדי לסכלו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מודיעים: צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו. מחבלי רדואן, בראשם עמד, אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ובפגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח".

לפי הערכות ביטחוניות בישראל, יחד עם המפקד שהה במבנה גם סגנו, ושניהם היוו את מטרת התקיפה המדויקת.

20:09 - צבא ארה"ב: נטרלנו כלי שיט במפרץ עומאן שניסה להפר את המצור

צבא ארצות הברית הודיע שכוחותיו הפועלים במפרץ עומאן אכפו את אמצעי המצור על ידי נטרול מכלית נפט ריקה המניפה דגל איראני.

20:02 - טראמפ: "איראן רוצה לעשות עסקה, הם רוצים לנהל משא ומתן"

נשיא ארצות הברית הצהיר הערב כי "איראן רוצה לעשות עסקה, הם רוצים לנהל משא ומתן". הוא הבהיר: "לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני".

19:58 - נתניהו על היחסים עם ארה"ב: "יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח הקבינט המדיני ביטחוני: "אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יום-יומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יום-יומי, כולל היום, ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה".

נתניהו הבהיר: "יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הוצאת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה מאיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי-פעם, איראן וגרורותיה חלשות מאי-פעם".

