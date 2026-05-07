בתקווה לסיום המלחמה, הבורסה ביפן קופצת מעל 5% ושוברת שיא

הבורסה ביפן עולה ביותר מ-5% הבוקר, כאשר מדד ניקיי 225 הגיע ל-62 אלף נקודות בפעם הראשונה. במרבית הבורסות באסיה נרשמות עליות שערים נאות גם כן.

גם מדד Topix עולה ב-2.37%. באוסטרליה, מדד S&P/ASX 200 עולה ב-0.9%.

מדד האנג סנג של הונג קונג קופץ ב-1.47%; מדדי שנגחאי והקוספי עולים בכ-0.2 כל אחד.

העלייה האזורית הרחבה מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הזהיר כי איראן תופצץ "ברמה גבוהה בהרבה" אם לא תסכים להסכם שלום. איומיו החדשים של טראמפ מגיעים על רק דיווחים מוושינגטון שהמלחמה דווקא קרובה לסיום.

בפוסט ב-Truth Social, הנשיא אמר כי המתקפה הצבאית של ארה"ב, המכונה מבצע "זעם אפי", "תסתיים" אם איראן "תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה".

במקביל התפרסמו הלילה דיווחים על הסיבה שבגינה עצר טראמפ את מבצע החירות במצר הורמוז שעורר השבוע מחדש את רוחות המלחמה. על פי דיווח ב-NBC המצב עורר זעם בסעודיה שהשעתה את האישור שנתנה לארה״ב להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי לצורך המתקפה באיראן.

בוול סטריט נסחרים החוזים העתידים הבוקר ללא שינוי, לאחר שאמש בניו יורק מדד נאסד"ק עלה ב-1.9%, דאו ג'ונס הוסיף -1%, S&P 500 עלה 1.1% ונסחר אף הוא בשיא.

הנפט נסחר הבוקר סביב 95 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-101 דולר לחבית מסוג ברנט.