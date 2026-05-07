ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם בתקווה לסיום המלחמה, הבורסה ביפן קופצת מעל 5% ושוברת שיא
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

בתקווה לסיום המלחמה, הבורסה ביפן קופצת מעל 5% ושוברת שיא

טראמפ שב ומאיים על איראן ביד אחת ומקדם הסכם בכל הכוח ביד השנייה • בשווקים אופטימיים, ולאחר העליות בוול סטריט אמש, ירוק במרבית הבורסות באסיה הבוקר • וגם דיווח חדש מגלה - מה גרם לעצירת ״פרויקט החירות״ במצר הורמוז

שירות גלובס 05:42
בורסת טוקיו, יפן / צילום: Shutterstock
בורסת טוקיו, יפן / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

הבורסה ביפן עולה ביותר מ-5% הבוקר, כאשר מדד ניקיי 225 הגיע ל-62 אלף נקודות בפעם הראשונה. במרבית הבורסות באסיה נרשמות עליות שערים נאות גם כן.

גם מדד Topix עולה ב-2.37%. באוסטרליה, מדד S&P/ASX 200 עולה ב-0.9%.

מדד האנג סנג של הונג קונג קופץ ב-1.47%; מדדי שנגחאי והקוספי עולים בכ-0.2 כל אחד.

העלייה האזורית הרחבה מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הזהיר כי איראן תופצץ "ברמה גבוהה בהרבה" אם לא תסכים להסכם שלום. איומיו החדשים של טראמפ מגיעים על רק דיווחים מוושינגטון שהמלחמה דווקא קרובה לסיום.

בפוסט ב-Truth Social, הנשיא אמר כי המתקפה הצבאית של ארה"ב, המכונה מבצע "זעם אפי", "תסתיים" אם איראן "תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה".

במקביל התפרסמו הלילה דיווחים על הסיבה שבגינה עצר טראמפ את מבצע החירות במצר הורמוז שעורר השבוע מחדש את רוחות המלחמה. על פי דיווח ב-NBC המצב עורר זעם בסעודיה שהשעתה את האישור שנתנה לארה״ב להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי לצורך המתקפה באיראן.

בוול סטריט נסחרים החוזים העתידים הבוקר ללא שינוי, לאחר שאמש בניו יורק מדד נאסד"ק עלה ב-1.9%, דאו ג'ונס הוסיף -1%, S&P 500 עלה 1.1% ונסחר אף הוא בשיא.

הנפט נסחר הבוקר סביב 95 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-101 דולר לחבית מסוג ברנט.