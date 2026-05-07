תוכנית המתאר של תל אביב: ניתן להגיש התנגדויות עד יום שבת

עד שבת הקרובה ה-9 במאי ניתן עדיין להגיש התנגדויות לתוכנית המתאר התל אביבית תא/5500. עד כה הוגשו 72 התנגדויות כאשר רובן מטעם בעלי נכסים שטוענים כי התוכנית החדשה גורעת מזכויות הבנייה שלהם, יחסית לעבר, או שלא מנצלת את הפוטנציאל הנדל"ני שלהם. ואולם דווקא מהנדס העיר תל אביב הוא המתנגד הבולט לתוכנית של עירו.

● הווילה היקרה בישראל - עכשיו בהנחה של 50 מיליון דולר

● רכש זכויות בקבוצת רכישה וחזר בו. האם הוא חייב במס רכישה?

תא/5500 מעדכנת את תוכנית המתאר המאושרת תא/5000, שאושרה לפני 10 שנים, והיא מתאימה את המצב התכנוני-מתארי בעיר להקמת המטרו ולתמ"א 70, שקובעת זכויות בנייה רבות לאורך צירי המטרו, דבר שישפיע במידה ניכרת על התכנון העירוני ועל כן חייבו את עדכון תוכנית המתאר העירוני.

רוב ההתנגדויות הוגשו ע"י בעלי נכסים בעיר שרואים עצמם נפגעים, לאור אי ניצול פוטנציאל המיקום של הנכסים שלהם, בצורה של זכויות בנייה גדולות יותר. כמו כן, נמצאים גם בעלי דירות במתחמים להתחדשות עירונית שמזהירים מפני ביטול החניונים המתוכננים בבתים שלהם, כגורם שיסיר את ההיתכנות מהפרויקטים העתידיים ויגרום לביטולם.

ואילו מהנדס העיר אודי כרמלי הגיש 70 סעיפי התנגדויות, רובם טכניים, אך גם עקרוניים, כגון מתן אפשרות לעירייה לכלול תוכנית שכוללת דיור בהישג יד בשטחים ציבוריים מבונים, מתן סמכות לוועדה המקומית לקבוע כללים לתחזוקת מבנים מורכבים של הרבה דירות או שימושים מעורבים, וסוגיות בנושאי שימור.