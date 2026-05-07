מעל שנתיים לאחר עזיבתו של סמנכ"ל המחלקה המקצועית ברשות המסים הקודם, הודיעה רשות המסים על בחירות של סמנכ"ל חדש. מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' הודיע על בחירתו במכרז של רו"ח אמיר דוידוב לתפקיד סמנכ"ל בכיר במחלקה המקצועית וחבר הנהלת רשות המסים.

בשנתיים האחרונות כיהן דוידוב (55) כמנהל המחלקה המקצועית מס הכנסה, אך לא בתפקיד סמנכ"ל. לפני כן שימש כראש המטה למנהל רשות המסים וקודם לכן מילא שורת תפקידים בחטיבה המקצועית, החל מממונה ביחידה למיסוי בינלאומי ועד למנהל מחלקת גילוי הון לא מדווח.

במסגרת תפקידיו האחרונים היה דוידוב שותף להטמעת החוק למיסוי רווחים לא מחולקים, הטבות המס לעולים חדשים, חקיקה בתחום מיסוי חברות זרות ונאמנויות, והוביל את גיבושה של הרפורמה במיסוי ענף ההיי טק.

דוידוב הוא בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

הסמנכ"ל הקודם שניהל את המחלקה היה רו"ח ומשפטן רונלד עם שם, שהתמודד מול אהרונוביץ' על ניהול הרשות ולאחר שהפסיד במרוץ עזב את רשות המסים והצטרף כשותף מנהל למחלקת המיסוי הישראלי בפירמת רואי החשבון EY ישראל.

בשנתיים החולפות מילא מנהל רשות המסים אהרונוביץ' את תפקיד ניהול המחלקה בפועל, כאשר ראש המטה שלו, רו"ח כארים כנען, הוביל בשמו את החקיקות המרכזיות שקידמה המחלקה, בהן רפורמת הרווחים הכלואים.