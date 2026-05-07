ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ רו"ח אמיר דוידוב נבחר לסמנכ"ל המחלקה המקצועית ברשות המסים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רשות המסים

רו"ח אמיר דוידוב נבחר לתפקיד סמנכ"ל המחלקה המקצועית ברשות המסים

מעל שנתיים לאחר עזיבתו של סמנכ"ל המחלקה המקצועית הקודם, הודיע מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', על בחירתו של רו"ח אמיר דוידוב לתפקיד הסמנכ"ל

אלה לוי-וינריב 11:49
רשות המסים / צילום: איל יצהר
רשות המסים / צילום: איל יצהר

מעל שנתיים לאחר עזיבתו של סמנכ"ל המחלקה המקצועית ברשות המסים הקודם, הודיעה רשות המסים על בחירות של סמנכ"ל חדש. מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' הודיע על בחירתו במכרז של רו"ח אמיר דוידוב לתפקיד סמנכ"ל בכיר במחלקה המקצועית וחבר הנהלת רשות המסים.

4,500 עובדי רשות המסים הכריזו על סכסוך עבודה: "סבלנותנו פקעה"
מתווה הפיצויים לעסקים על "שאגת הארי" אושר סופית בכנסת

בשנתיים האחרונות כיהן דוידוב (55) כמנהל המחלקה המקצועית מס הכנסה, אך לא בתפקיד סמנכ"ל. לפני כן שימש כראש המטה למנהל רשות המסים וקודם לכן מילא שורת תפקידים בחטיבה המקצועית, החל מממונה ביחידה למיסוי בינלאומי ועד למנהל מחלקת גילוי הון לא מדווח.

במסגרת תפקידיו האחרונים היה דוידוב שותף להטמעת החוק למיסוי רווחים לא מחולקים, הטבות המס לעולים חדשים, חקיקה בתחום מיסוי חברות זרות ונאמנויות, והוביל את גיבושה של הרפורמה במיסוי ענף ההיי טק.

דוידוב הוא בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

הסמנכ"ל הקודם שניהל את המחלקה היה רו"ח ומשפטן רונלד עם שם, שהתמודד מול אהרונוביץ' על ניהול הרשות ולאחר שהפסיד במרוץ עזב את רשות המסים והצטרף כשותף מנהל למחלקת המיסוי הישראלי בפירמת רואי החשבון EY ישראל.

בשנתיים החולפות מילא מנהל רשות המסים אהרונוביץ' את תפקיד ניהול המחלקה בפועל, כאשר ראש המטה שלו, רו"ח כארים כנען, הוביל בשמו את החקיקות המרכזיות שקידמה המחלקה, בהן רפורמת הרווחים הכלואים.