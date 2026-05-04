מתווה הפיצויים לעסקים על "שאגת הארי" אושר סופית בכנסת

מליאת הכנסת אישרה היום (ב') בקריאה שנייה ושלישית את מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו כלכלית במבצע "שאגת הארי", בעלות כוללת של כ-7 מיליארד שקל.

עם אישור החוק, רשות המסים תפתח מחר את המערכת המקוונת להגשת בקשות מקדמה לעסקים ולעצמאים. גובה המקדמה יעמוד על עד כ-80% מסכום הפיצוי שקיבל העסק במתווי "חרבות ברזל" או "עם כלביא" - הגבוה מביניהם - והיא אמורה להתקבל תוך ימים בודדים. הגשת התביעה הסופית תתאפשר רק מ-17 במאי, לאחר דיווחי המע"מ של 15 במאי.

מי שזכאים לפיצוי עסקים הם אלו שמחזור הכנסותיהם בחודשי מרץ-אפריל 2026 ירד ביותר מ-25% בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד. שיעור הפיצוי על הוצאות קבועות נע בין 7% מהמחזור (בירידה של 25%-40%) ל-22% (בירידה של מעל 80%), לאחר שמקדם הפיצוי הוגדל בוועדת הכספים. רכיב השתתפות המדינה בשכר העובדים שהמשיכו להגיע לעבודה עומד על 75%.

הפשרה במחלוקת המרכזית

המחלוקת המרכזית בין האוצר לנציגי העסקים, שעיכבה את אישור המתווה בשבועות האחרונים, נגעה לקרבה שבין מסלולי הפיצוי של המדינה על השכר לבין מתווה החל"ת שנקבע. במסלול חל"ת העובד מקבל מהמדינה דמי אבטלה בגובה 60%-70% מהשכר, ואילו המעסיק אינו זכאי לסבסוד שכר עבור אותו עובד. במסלול השני, העובד נשאר בעבודתו ומקבל את שכרו המלא, והמדינה משתתפת כאמור ב-75% מהשכר בתשלום למעסיק.

ארגוני העסקים דרשו שמעסיק שהוציא עובד לחל"ת בשבוע הראשון של המבצע, שבו המשק היה סגור תחת הנחיות פיקוד העורף, יוכל בכל זאת לקבל השתתפות בשכרו עבור הימים שלאחר חזרתו לעבודה - דרישה שבאוצר התנגדו לה עד הרגע האחרון, בטענה שהיא תתמרץ רישום עובדים בחל"ת באופן רטרואקטיבי.

הפשרה שגובשה בוועדת הכספים מאפשרת זאת בתנאים מצומצמים בלבד: רק אם תקופת החל"ת לא עלתה על 10 ימים, היא הייתה כולה בחודש מרץ 2026, והמעסיק דיווח עליה לביטוח הלאומי עד 28 באפריל - יום לפני אישור הנוסח בוועדת הכספים. במקביל, קיצרה הוועדה את תקופת המינימום במסלול החל"ת מ-10 ל-5 ימים, כדי להכליל גם את העובדים שנעדרו רק בשבוע הראשון של המלחמה.

בנוסף נקבע שעסקים ביישובי הצפון, עד כ-25 ק"מ מהגבול עם לבנון, יקבלו פיצוי מלא של 100%. עסקים גדולים בעלי מחזור שנתי מעל 400 מיליון שקל לא יהיו זכאים לסיוע במסגרת מתווה הפיצויים.

המתווה ייכנס לתוקף לחמש שנים במנגנון של "לחיצת כפתור", כך שבמקרה של אירוע חירום נוסף, הכנסת לא תידרש לכינוס דחוף לאישור מתווה ייעודי חדש, כפי שקרה כל פעם מחדש בסבבים האחרונים.