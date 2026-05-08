כמה תשלם גב ים על 4.5 דונם בלב תל אביב

חברת הנדל"ן המניב גב-ים בניהולה של נטלי משען-זכאי הודיעה אמש (ה') על רכישת מגרש טרה בין הרחובות יגאל אלון ובן-שמן במזרח תל אביב. גב-ים תשלם בגין המגרש סכום של 830 מיליון שקל בתוספת מע"מ, ועליו יש זכויות בנייה של 85 אלף מ"ר בשטחי תעסוקה ומשרדים.

נציין כי סמוך למתחם זה כבר פעיל מגדל תוהא (ToHa) שבו שותפה גב-ים עם חברת אמות, וששם מוקם מגדל תוהא 2 בימים אלה. במקרה של המגרש החדש שעליו עמדו חלק ממתקני מחלבת טרה בעבר, מדובר גם ב"אקזיט" קטן למדינה, שכן לרשות מקרקעי ישראל יש נתח של 10% ממנו, כך שהמדינה צפוי לקבל סכום של כ-83 מיליון שקל מהמכר.

המתחם משתרע על פני שטח גדול של 4.6 דונמים בלב הסיטי של תל אביב, הוא משקיף למעשה על קומפלקס מגדלי עזריאלי, וממוקם בלב שדרת מגדלי המשרדים בעיר.

בשבוע שעבר מכרה גב ים את מלוא זכויותיה של החברה בפארק גב-ים יבנה, שכולל

חטיבת קרקע באזור התעשיה הצפוני יבנה, בשטח כולל של כ-65.5 דונם, עליה מבנים בשטח כולל של כ-32 אלף מ"ר, התמורה על הקרקע היא 393 מיליון שקל.

"הפוטנציאל של הקרקע מתממש"

גב-ים סיכמה את שנת 2025 על הכנסות נטו מדמי שכירות (NOI) בסך של 759 מיליון שקל, עליה של 10% בתוך שנה. החברה צופה שה- NOI שלה השנה ינוע בין 825 ל-845 מיליון שקל. שיעור הצמיחה בדמי השכירות נטו בנכסים זהים בשתי התקופות (NOI SP) צמח ב-5.5%.

לגב-ים יש כיום 1.3 מיליון מ"ר בשטחים מניבים, ועוד 288 אלף מ"ר בשטחי ייזום. שווי הנדל"ן להשקעה שלה נכון לסוף השנה שעברה הסתכם ב-16.9 מיליארד שקל ושיעור התפוסה בנכסים כמעט מלא (97%). בשנה שעברה השלימה גב-ים מספר שלבים בפרויקטים שלה באוניברסיטה העברית בירושלים, בנגב וברחובות.

עורכי הדין אבי בן יעקב ואוראל בר דיין ממשרד וקסלר ברגמן, אשר ייצגו את המוכרים בעסקה וליוו את קידום התכנית במשך למעלה מעשור, מסרו: "לאחר כ-15 שנים של הליכים תכנוניים מורכבים וקידום התב"ע עבור בעלי הזכויות, הגענו בשעה מוצלחת לרגע שבו הפוטנציאל המשמעותי של הקרקע מתממש הלכה למעשה, מבשיל לכדי עסקה משמעותית והמתחם נמכר לחברה מובילה ובעלת ניסיון רב בתחום הנדל"ן המניב והייזום, אשר תדע לממש את הפוטנציאל הגלום במתחם ולתרום לפיתוח משמעותי של האזור כולו."