מפלגת הלייבור השולטת בבריטניה ספגה לפי הערכות מפלה משמעותית בבחירות המקומיות שהתקיימו אתמול בממלכה המאוחדת, בעוד מפלגת "הרפורמה" מהימין של נייג'ל פאראג' הוכתרה כמנצחת הגדולה.

"מדובר בשינוי היסטורי בפוליטיקה של בריטניה", הצהיר פאראג', שככל הנראה הצליח להכניס מאות נציגים מקומיים ברחבי בריטניה, כשהוא נהנה מתמיכה ציבורית המשתקפת גם בסקרים הכלליים. כלי התקשורת בממלכה כתבו הבוקר כי "הסיוט של סטארמר התממש", כינו את התוצאה "סטארמגדון" והעריכו כי גובר הלחץ עליו בתוך המפלגה לפנות את מקומו.

פאראג' הקים את "מפלגת הרפורמה הבריטית" בינואר 2021, כממשיכת דרכה של מפלגת ה"ברקזיט". הוא עצמו, פוליטיקאי, איש תקשורת ופובליציסט, היה הרוח החיה מאחורי קמפיין העזיבה של בריטניה את האיחוד האירופי. המפלגה גיבשה עמדות חריפות נגד ההגירה הלא-חוקית לבריטניה, שנמשכת למרות העזיבה את האיחוד, בנוגע לסדרי העדיפויות של הכספים הציבוריים ומערכת הבריאות, על מדיניות המיסוי ושלל נושאים שהפכו אותה ל"מפלגת מחאה" המבטיחה "לתקן את בריטניה" למי שאינם מרוצים מהמצב הנוכחי.

בשלוש השנים האחרונות גברה התמיכה הציבורית במפלגה משיעור של 5% במאי 2023 לשיעור של כ-25% לפי הסקרים האחרונים. היא המפלגה הפופולרית ביותר בבריטניה לפי הסקרים, אך שיטת ההצבעה המורכבת בממלכה המאוחדת, המתבססת על מרוצים מקומיים, מקשה על תחזיות. הבחירות הנוכחיות הוכיחו כי המפלגה זוכה לתמיכה רבה בציבור - במיוחד באזורים מחוץ ללונדון ובמיוחד בצפון אנגליה - ויש לה פוטנציאל להפוך למפלגה הגדולה ביותר בבחירות בעוד שלוש שנים. "הבחירות האלה הן ראש הגשר שדרכו נגיע למטרה", אמר פאראג' הבוקר, בעוד כלי התקשורת העריכו כי התוצאות "סוללות את הדרך" לאפשרות שיגיע למשרד ראש הממשלה בדאונינג 10.

"מדובר בתוצאות קשות מאוד"

מי שאיבדה מאות מושבים מקומיים - ואולי אפילו מעל 1,500 מהם לפי הערכות "סקיי ניוז" הבוקר - היא מפלגת הלייבור בראשות קיר סטארמר. ראש הממשלה הבריטי רשם הישג היסטורי בבחירות דצמבר 2024, אולם מאז איכזב את האלקטורט, הוא זוכה לשיעורי תמיכה נמוכים וישנן קריאות בתוך המפלגה להחליף אותו. "מדובר בתוצאות קשות מאוד", אמר הבוקר סטארמר, "ואני לא אייפה את המציאות". הוא אמר כי "הבוחרים שלחו מסר לגבי חוסר שביעות הרצון שלהם מהקצב של השינוי שהבטחנו, אבל אני לא הולך לזנוח את המשימה שלי לספק את השינוי הזה".

סטארמר ניסה לשדר כי הוא אינו מתכוון לפרוש ולאפשר למפלגת הלייבור לבחור ראש ממשלה אחר. "קיבלנו מנדט של חמש שנים לשנות את המדינה... ההקשר הבינלאומי הנוכחי קשה מאוד... אבל אנחנו צריכים לשכנע את האנשים שהמצב יהיה טוב יותר". בתוך המפלגה ישנם שורה של מחנות שעשויים לנצל את המפלה המסתמנת כדי להצביע על הדחתו. הבחירות הכלליות הבאות מתוכננות להתקיים בעוד שלוש שנים, וקשה לדמיין את הלייבור מפזרים את הפרלמנט והולכים לבחירות חדשות כאשר מצב הסקרים הוא עגום כל כך מבחינתם (18% אחוזי תמיכה בלבד).

מי שעוד הצליחה ככל הנראה לזכות במושבים על חשבון הלייבור היא מפלגת "הירוקים" משמאל, שהפכה את סוגיית עזה והסכסוך הישראלי-פלסטיני לחלק מהאג'נדה שלה. מועמדים מוסלמים ואיסלאמיסטים של המפלגה, כולל כאלו שתועדו בהתבטאויות אנטישמיות, בתמיכה עקיפה במעשי חמאס ב-7 באוקטובר 2023 ובקריאות לאינתיפדה גלובלית נכללו במרוץ בחודשים האחרונים. ראש המפלגה זאק פולנסקי ניצל את היותו יהודי כדי להפוך את הביקורת על ישראל לכלי אלקטורלי לגטימי.

פרשנים פוליטיים הצביעו על העובדה כי השמרנים, מפלגת האופוזיציה העיקרית עד לאחרונה לממשלות לייבור, לא הצליחה לגרוף את המושבים שהלייבור הפסידו, וכי הדבר מסמל "שינוי עומק" במערכת הפוליטית הדו-מפלגתית (ברובה) בבריטניה עד כה. למרות שרוב התוצאות יוכרזו עד הערב, העובדה כי הלייבור והשמרנים איבדו יחד אלפי מקומות, לפי הערכות, שהלכו לרפורמה ולירוקים, מסמלת פיצול חדש באלקטורט הבריטי, מגמת הקצנה, ועשויה לשרטט מחדש את המפה הפוליטית בבחירות הקרובות.