סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:17

דברים שקורים הבוקר:

קרן התשתיות אלומה פורעת את אג"ח סדרה ב' בהיקף של כ-125 מיליון שקל. הקרן מסרה כי הפדיון המוקדם צפוי להתבצע ביום 21 ביוני 2026, בכפוף להשלמת עסקת מכירת מלוא החזקות הקרן באקסלרה. נזכיר כי עסקת אקסלרה צפויה להניב לקרן תמורה של כ-375 מיליון שקל, המשקפת השבחה של פי כ-3.5 על ההשקעה הראשונית.

גב ים חברת הנדלן המניב, דיווחה בליל חמישי כי רכשה את מגרש טרה ברחוב יגאל אלון בתל אביב תמורת 830 מיליון שקל. הנכס הינו חטיבת קרקע בשטח כולל של כ-4.6 דונם, עם זכויות בניה מאושרות להקמת כ-85 אלף מ"ר, בייעוד מעורב לתעסוקה ומגורים.

08:50

השקל נחלש הבוקר בכ-0.4% ונסחר ב-2.91 שקלים לדולר אחד, וזאת בהתאם למגמת התחזקות הדולר בעולם על רקע ההסלמה הלילה בין ארה״ב לאיראן.

אתמול השקל המשיך במגמת ההתחזקות שלו ביחס לדולר, ונסחר סביב 2.90 שקל לדולר, לאחר שחצה את הרף כלפי מטה לשיא של כ-33 שנה. מתחילת שנת 2026 השקל התחזק בכ־10% ביחס לדולר, ובשיעור קרוב לכך ביחס לאירו.

08:00

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח על רקע ההסלמה הלילה בין ארה״ב לאיראן, שמעלה שוב את רמת הסיכון הגיאופוליטי ומכניסה לחץ לשווקים. טראמפ ניסה להרגיע - "הפסקת האש נמשכת, התקיפות היו 'טפיחה של אהבה'", אמר הלילה.

הבוקר באסיה מגמה שלילית בשווקים, בניו יורק החוזים בעלייה לאחר שאתמול וול סטריט נסוגה מהשיאים. מחירי הנפט יציבים, 101 דולר לחבית.

ברובן, המניות הדואליות יעיבו על פתיחת המסחר - טבע, אלביט, נובה, אנלייט ואורמת בפערי ארביטרז' שליליים של 2%-3%. טאואר שתעלה בכ-3% תאזן במקצת.

השקל נחלש הבוקר - 2.914 שקלים לדולר.

אתמול, בסיומו של יום תנודתי למדי, הבורסה בתל אביב סיימה את יום המסחר בירידות שערים - אם כי שערי הנעילה הושפעו, בין היתר, מעדכון המדדים החצי־שנתי שנכנס לתוקף אתמול. בעקבות העדכון, מחזור המסחר בבורסה שבר את שיא כל הזמנים שלו ונעמד על 24.5 מיליארד שקל.

מדד ת"א 35 סיים את היום בירידה של 0.8%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.2% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-0.7%. את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-3.2%, על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם - וכך גם מחק את כלל העליות שרשם מתחילת השנה. אחריו בלט לשלילה מדד הטכנולוגיה, שנפל בכ-2.5%. מנגד, מדד הבנקים בלט לחיוב והוסיף לערכו כ-2.8%.

את המחזור הגבוה ביותר ריכזה מניית השבבים טאואר , חברת הנדל"ן המניב והדאטה סנטרים מגה אור , שנכנסה למדד ת"א 35, ריכזה את המחזור השני בגובהו בבורסה, מניית הבורסה, אף היא חברה חדשה במדד ת"א 35 ריכזה את המחזור הרביעי בגודלו בבורסה, אחריהן, הבנקים לאומי ופועלים (700-800 מיליון שקל) ומניית אלביט מערכות .

גם המניות שיצאו ממדד ת"א 35 ריכזו מחזורים גבוהים. אמות , מבנה ופתאל החזקות רשמו מחזורים של יותר מחצי מיליארד שקל.

עוד אתמול -

מניית ICL הייתה בין המובילות במדד ת"א 125 אתמול. בסקירה שפרסמו בדיסקונט ברוקראז', צוין כי חברות הדשנים CF ונוטריין פרסמו דוחות כספיים חיוביים, כמו גם חברת הליתיום והברום אלבמארל. על אף שבבנק המליצו על ICL בתשואת־שוק (מקביל ל'החזק'), העריכו כי אייסיאל תכה את הטווח העליון של התחזית כאשר תפרסם את תוצאותיה הכספיות בשבוע הבא.

גם מניית ג'י סיטי בלטה לחיוב. בתמיר פישמן כתבו "בשבוע האחרון השתנה הסנטימנט כלפי סקטור הנדל"ן. ככל הנראה על רקע ציפיות לסיום המלחמה ולירידת ריבית בהמשך, מה שתמך בעליות יפות בסקטור כולו, ובפרט בג'י סיטי, שהיא חברה ממונפת יחסית ולכן רגישה במיוחד לשינויים בציפיות הריבית".

כאמור, באסיה הבוקר מגמה שלילית. בורסת טוקיו יורדת ב-0.8%, דרום קוריאה בשיעור דומה. הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי יורדות ב-1.2% וב-0.5% בהתאמה. שווקי אסיה רגישים במיוחד להתפתחויות במצר הורמוז, משום שתלותם ביבוא אנרגיה מהמזרח התיכון גבוהה יחסית. לכן, כל עלייה בפרמיית הסיכון על נפט מתורגמת כמעט מיד ללחץ על מניות באזור.

החוזים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.2%, וזאת לקראת דוח התעסוקה המסקרן שיתפרסם אחר הצהריים.

אתמול בניו יורק, לאחר שלושה ימים רצופים של שיאים בניו יורק, המדדים נעצרו וננעלו בירידות של עד 0.5%.

נאסד"ק ירד ב-0.3%, לאחר ששלשום נסגר בשיא בפעם ה-10 מתחילת השנה, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%. S&P 500 נסוג ב-0.4% לאחר ששלשום נסגר בשיאו ה-14, אך עדיין צפוי לסיים שבוע שישי ברציפות של עליות.

למעט אנבידיה שבלטה בעלייה של מעל 2%. הראלי של מדד השבבים SOX נעצר והשיל 2.5% לאחר שהשלים השבוע זינוק של 65% מתחילת השנה. הישראליות קמטק וטאואר סמיקונדקטור ירדו במעל 5%.

אחת שזינקה היא מניית קוואלקום - כאשר המשקיעים ממהרים למצב את החברה כאחת המרוויחות הפוטנציאליות המרכזיות מגל הביקוש לבינה מלאכותית. מניית חברת השבבים הבריטית ARM נפלה במסחר למרות שסיפקה תחזית הכנסות לרבעון הראשון שהייתה מעט מעל ציפיות וול סטריט.

עונת הדוחות הנוכחית מתעצבת כאחת החזקות ביותר של המדד מזה כ־20 שנה, עם האצה בצמיחת הרווחים, שיעורי עקיפה גבוהים של תחזיות, ואנליסטים שמעלים תחזיות במקום להוריד אותן.

חדשות טובות. הבעיה היא שייתכן כי וול סטריט כבר מתייחסת לרווחים מצוינים כאל הרצפה החדשה.

דויטשה בנק מכנה זאת "אחת מעונות הדוחות הטובות ביותר מזה 20 שנה", והנתונים מסבירים למה. שיעור החברות במדד S&P 500 שמכות את תחזיות הרווח נמצא הרבה מעל הממוצע, בעוד שצמיחת הרווחים הרבעונית מתקרבת ל־25% - יותר מכפול מהקצב הרגיל מחוץ לתקופות מיתון.

גם הנתונים האחרונים של FactSet מספרים סיפור דומה. נכון לתחילת מאי, 84% מחברות ה־S&P 500 עקפו תחזיות רווח, 81% עקפו תחזיות הכנסות, וצמיחת הרווחים לרבעון הראשון עמדה על 27% - עלייה חדה לעומת 13% בסוף הרבעון.

זה לא רק רף נמוך שנחצה בקלות. זה רף שעולה.

הסימן המשמעותי יותר הוא מה שקורה לתחזיות הרווח העתידיות. בדרך כלל, אנליסטים נוטים להוריד תחזיות לאורך השנה ככל שהמציאות מדביקה את האופטימיות. הפעם, לפי נתוני בנק אוף אמריקה, תחזיות הרווח לשנים 2026 ו־2027 דווקא עולות בצורה חדה.

גם בגולדמן סאקס מצביעים על שינוי דומה. תחזיות הקונצנזוס מלמטה למעלה לרבעונים הקרובים עלו מאז תחילת השנה, ו־45% מהחברות במדד שמפרסמות תחזיות מקדימות עשו זאת מעל הקונצנזוס - לעומת ממוצע היסטורי של 40%.

גם רוחב העליות ברווחים רחב יותר ממה שנראה בשנים האחרונות. בדויטשה בנק מציינים שכל 11 הסקטורים המרכזיים במדד צפויים להציג צמיחה שנתית ברווחים - לראשונה מזה ארבע שנים.

אבל כאן הסיפור מסתבך.

הרווחים ברמת המדד מושפעים מאוד ממספר קטן של מניות ענק. FactSet מציינת שמטא, אמזון ואלפאביתהיו אחראיות ל־71% מהעלייה האחרונה בדולרי הרווח של ה־S&P 500.

המשקיעים לא בדיוק מחלקים "פרסי השתתפות" - לפי נתונים מיאהו פייננס, חברות שמכות תחזיות מתוגמלות בעלייה של 1.2% - מעט מעל הממוצע לחמש השנים האחרונות. אבל מי שמפספסים נענשים חזק יותר: ירידה של 4.2% לעומת ממוצע היסטורי של 2.9%. כלומר, השוק דורש רף גבוה - טוב זה צפוי, רע נענש מיד.

גם התמחור מוסיף שכבה נוספת של מורכבות.

לפי FactSet, תחזית הרווח ל־12 חודשים קדימה של ה־S&P 500 עלתה בכ־4% מאז סוף מרץ, בעוד שמדד המחירים עצמו עלה ביותר מ־10%. כלומר, המחירים עולים מהר יותר מהרווחים.

העלייה האחרונה בתשואת האג״ח ל־30 שנה מעל רמה של 5% - אזור שוול סטריט רואה כ"רמת סיכון", מוסיפה לחץ נוסף. תשואות ארוכות גבוהות מקשות על הצדקת מכפילי רווח גבוהים במניות.

לכן השלב הבא בשוק פחות עוסק בשאלה האם החברות מצליחות להכות תחזיות, ויותר בשאלה האם הן מסוגלות להמשיך להעלות אותן.

2. שוק האג"ח

תשואת אג"ח ממשלתית של ארה"ב ל־10 שנים הגיעה לכ־4.33% והתשואה של אג"ח ל־5 שנים - 3.97%.

בוול סטריט ג'ורנל מצטטים את האסטרטגים של חברת ניהול הנכסים Pictet, ששומרים על עמדה נייטרלית בנוגע לאג"ח ממשלתיות בשווקים מפותחים בשל חוסר הוודאות שקשור לסכסוך במזה"ת. לדבריהם, מצד אחד נמשכים הלחצים האינפלציוניים ואיתם הסיכויים שבנקים מרכזיים יעלו את הריביות, מה שתומך בתשואות גבוהות יותר.

מצד שני, הם מציינים כי ייתכן שמשום שהאג"ח עשויות להיתפס כדפנסיביות, המחירים שלהן יעלו ויובילו לירידת התשואות. נכון לעכשיו, שני הכוחות הללו מקזזים אחד את השני, ולכן ב־Pictet נותרים נייטרליים בנוגע לאג"ח של שווקים מפותחים.

3. שוק הסחורות והמטבעות

הבוקר השקל נחלש בכ-0.4% ונסחר ב-2.91 שקלים לדולר אחד.

אתמול השקל המשיך במגמת ההתחזקות שלו ביחס לדולר, ונסחר סביב 2.90 שקל לדולר, לאחר שחצה את הרף כלפי מטה. מתחילת שנת 2026 השקל התחזק בכ־9% ביחס לדולר, ובשיעור קרוב לכך ביחס לאירו.

בבלומברג כותבים שהתחזקות השקל מגבירה את החששות בלב מנוע הצמיחה של המשק: תעשיית ההייטק.

בעוד שפוליטיקאים מציגים זאת כהוכחה לחוסן הכלכלה המקומית, יותר ויותר גורמים עסקיים מזהירים מהשלכות שליליות. שקל חזק פוגע בכושר התחרות של יצואנים, ובראשם חברות ההייטק שפועלות בשוק גלובלי.

לדברי אבי טרוב, ראש איגוד ההייטק הישראלי, חברות כבר מתחילות לבצע התאמות בפועל - כולל העברת עובדים ופעילות לחו״ל - בשל העלויות הגבוהות בישראל. במקביל, ארגון התעשיינים קרא להורדת ריבית מיידית ולחבילת סיוע ליצואנים.

בענף מזהירים כי לא מדובר בדיון תיאורטי: מנהלים כבר מקבלים החלטות בשטח. במקום לגייס עובדים חדשים בישראל, חברות שוקלות יותר ויותר להרחיב פעילות בארה״ב או בבריטניה, שם העלויות נמוכות יותר והתחרותיות גבוהה יותר.

לפי בלומברג, שולי הרווח של רוב חברות ההייטק הישראליות נעים כיום בין 7% ל־14% בלבד - רמות שמותירות מעט מאוד מרווח ביטחון. לכן, לפי טרוב, התנודתיות בשער החליפין כבר דוחפת חלק מהחברות לאזור הפסדי, כאשר התחזקות השקל שוחקת את ההכנסות במונחי מטבע מקומי.

אחד ההסברים המרכזיים לעוצמת השקל הוא פעילות גידור מוגברת מצד משקיעים ישראלים. מוסדיים מקומיים חשופים מאוד לשוקי המניות בארה״ב, וכאשר השווקים עולים - הם נדרשים להגדיל הגנות מט״ח ע"י רכישת שקלים.

בבלומברג מציינים ניתוח של אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב , ממחיש עד כמה הקשר הזה התחזק: בעוד שב־2019 כל עלייה של 1% במדד S&P 500 הובילה להתחזקות של כ־0.24% בשקל, בשנה האחרונה הקצב כמעט הוכפל לכ־0.49% לכל עלייה דומה - עדות לכך שהמטבע הישראלי הפך רגיש יותר מתמיד לביצועי שוקי ההון הגלובליים.

מחירי הנפט התאוששו לאחר שנסחרו משמעותית מתחת לרמה של 100 דולר. החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI עלו קלות ונסחרו לאחרונה מעט מעל 95 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג ברנט בעלייה קלה הבוקר ועדיין מעל 100 דולר לחבית.

המשמעות היא שהירידה החדה במחירי האנרגיה נבלמה לפחות זמנית, מה שמרמז על שוק תנודתי מאוד שבו הציפיות לגבי היצע מהמזרח התיכון והסיכוי להסכמות מדיניות עדיין משתנות במהירות.

מחירי המתכות היקרות טיפסו זה היום השלישי ברציפות, ונסגרו בשיא של כשבועיים, לאחר שהמשך היחלשות הדולר בעולם, על רקע ציפיות לסיום המלחמה במזרח התיכון - הגבירה את תיאבון המשקיעים למתכות היקרות, שמחיריהן נקובים בדולרים.

הזהב נסחר במחיר של 4,700 דולר לאונקיה, הסגירה הגבוהה ביותר מאז ה-24 באפריל, בכך השלים זינוק תלת־יומי של 4%, ועלייה יומית חמישית בשישה הימים האחרונים. מחיר הזהב טיפס ב-8.7% מתחילת השנה, אך עדיין נמוך ב-11.6% משיא סגירה של 5,318 דולר מה-29 בינואר.

4. מאקרו

בישראל, בשבוע הבא יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. בפסגות העריכו שהמדד יעלה ב־1.4%, ומדד מאי יישאר ללא שינוי. להערכתם, "אמנם האינפלציה צפויה להישאר בתוך טווח היעד, אך הנושא הפיסקאלי הוא זה שמטריד כעת יותר מכל את בנק ישראל". עוד נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הבא: פדיון רשתות השיווק בינואר־מרץ, וסחר החוץ של ישראל לאפריל. בחו"ל יפורסמו בין היתר מדד המחירים לצרכן בארה"ב, נתונים משוקי התעסוקה והנדל"ן בארה"ב, וכן התמ"ג בבריטניה.

לאחר דוח חזק מהצפוי של התעסוקה במגזר הפרטי שפורסם ביום רביעי, המשקיעים ממתינים כעת לנתוני התעסוקה הרחבים יותר, דוח המשרות שיתפרסם אחר הצהריים. לפי סקר כלכלנים של רויטרס, מספר המשרות צפוי לעלות ב־62 אלף באפריל, לאחר התאוששות חדה של 178 אלף משרות במרץ, נתון שעשוי לספק אינדיקציה חשובה נוספת לגבי מצב שוק העבודה והכיוון של הכלכלה האמריקאית.

ציפיות האינפלציה לטווח הקצר בארה״ב עלו מעט באפריל, כאשר צרכנים ממשיכים להרגיש את השפעת העלייה במחירי האנרגיה, כך לפי סקר הציפיות של הבנק הפדרלי של ניו יורק.

לפי הנתונים, הציבור מעריך כי שיעור האינפלציה יעמוד על 3.6% בעוד שנה, עלייה של 0.2 נקודת אחוז לעומת מרץ, אך ללא שינוי לעומת הרמה שנרשמה לפני שנה. מנגד, הציפיות לטווחים ארוכים יותר נותרו יציבות, עם תחזית של 3.1% לשלוש שנים ו־3% לחמש שנים.

5. תחזית

מניית נייס , שעלתה לאחרונה בשיעור דו־ספרתי, מחקה את העליות האחרונות לאחר שפרסמה דוחות (נפלה ב־22.5% בנאסד"ק) והורידה את אמצע טווח תחזית הצמיחה בהכנסות השנתיות מענן - מנוע הצמיחה שלה. מספר אנליסטים מחכים להתבהרות התמונה ונשארים נייטרליים.

כך למשל, האנליסט סמאד סמאנה מג'פריס נשאר בהמלצת "החזק" ומוריד את מחיר היעד מ־125 ל־100 דולר, פרמיה של 3.3%. לדבריו, "התסכול האמיתי הוא בקיצוץ תחזיות הענן אחרי עדכון כלפי מעלה בפברואר", ולהערכתו הדבר מגביר את הספקות בנוגע ליכולת החברה להשיג את יעדי הטווח הארוך שלה, ולכן "לא צפוי שיפור בשווי עד שהתמונה תתייצב".

גם באופנהיימר ההמלצה נייטרלית (perform), ללא מחיר יעד, שם מזכירים אפשרות של מכירת פעילות אקטימייז (חברת ניהול הסיכונים שרכשה נייס בעבר) ב־2 מיליארד דולר אחרי מס, שתתרום לרווח ולצמיחה אך תפחית מכפילים. בקנטור ההמלצה היא "נייטרלי" ומחיר היעד הוא 104 דולר, פרמיה של 7.4%. שם סבורים שנייס נמצאת בעמדה טובה ליהנות מטרנדים של צמיחת AI, אך ש־2026 היא שנת מעבר בצמיחה ובמכירות, כך שההמלצה נייטרלית - עד שתהיה התפתחות משמעותית.