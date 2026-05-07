לראשונה זה שנתיים: ההישג של אוקראינה במלחמה עם רוסיה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: קוריאה הצפונית משנה את החוקה וברק אובמה מספר איך טראמפ פגע בחייו האישיים.

● איש סודו לשעבר של טראמפ מואשם: ניסה להתנקש בחיי הנשיא

● עוד מלחמה בדרך לסיום? המסר המפויס של פוטין לזלנסקי

קוריאה הצפונית

אחרי 78 שנים: קים ג'ונג און הופך מילים למעשים

היסטוריה בקוריאה הצפונית: הפרלמנט תיקן את חוקת המדינה והסיר ממנה כל התייחסות לאיחוד מחדש עם קוריאה הדרומית. המהלך, שאומץ ככל הנראה במרץ האחרון, מאשר לראשונה בחוק העליון של המדינה את דוקטרינת המנהיג קים ג'ונג און: שתי המדינות הן נפרדות ועוינות, ולא עוד עם אחד מפולג.

קים ג'ונג און, מנהיג צפון קוריאה / צילום: Reuters, KCNA

סעיף חדש שנוסף לחוקה קובע כי שטח צפון קוריאה גובל מצפון בסין וברוסיה, ומדרום - ברפובליקה של קוריאה, כלומר קוריאה הדרומית. זוהי הפעם הראשונה שקוריאה הצפונית מוסיפה סעיף טריטוריאלי לחוקתה. עם זאת, הסעיף אינו מגדיר במפורש את קו הגבול הימי השנוי במחלוקת בים הצהוב.

פרופסור לי ג'ונג־צ'ול מהאוניברסיטה הלאומית של סיאול הסביר לרויטרס כי מדובר בצעד מכונן: לראשונה, הדוקטרינה של "שתי המדינות העוינות" הפכה מהצהרה פוליטית לנורמה חוקתית מחייבת - שינוי שסוגר פרק היסטורי של עשרות שנות שאיפה לאיחוד חצי האי הקוריאני.

החוקה המתוקנת מחזקת גם את מעמדו האישי של קים: כעת מוטלת עליו במפורש האחריות על הארסנל הגרעיני של המדינה. סעיף נוסף מגדיר את קוריאה הצפונית כ"מדינה אחראית לנשק גרעיני" ומחייב אותה לפתח את יכולותיה הגרעיניות לשם "הגנה, הרתעה ושמירה על יציבות אזורית".

המהלך מגיע על רקע מדיניות עוינת גוברת של פיונגיאנג כלפי סיאול בשנים האחרונות, תוך דחיית כל יוזמות הדיאלוג של נשיא קוריאה הדרומית.

הודו

ראשת הממשלה הפסידה - ומסרבת לצאת מלשכתה

מערב בנגל, אחת המדינות הפדרליות הגדולות והחשובות ביותר בהודו, נמצאת בלב סערה פוליטית חריפה. מאמאטה בנרג'י (71), ראש ממשלת המדינה הפדרלית ואחת הפוליטיקאיות החזקות בהודו, סירבה להתפטר מתפקידה - למרות שמפלגתה ספגה תבוסה מוחצת בבחירות שהתקיימו השבוע.

מאמאטה בנרג'י, ראש ממשלת המדינה הפדרלית / צילום: Reuters, Hindustan Times/Sipa USA

מפלגת הקונגרס טרינמול (TMC) של בנרג'י, ששלטה במדינה 15 שנה, זכתה ב־79 מושבים מתוך 294. אולם, בנרג'י סירבה לקבל את התוצאות. במסיבת עיתונאים היא הכריזה: "המנדט נשדד. לא הפסדנו - הובסנו עקב קונספירציה". היא טענה להתערבות זרה בתהליך הבחירות, והוסיפה כי ועדת הבחירות פעלה כ"עבדים" של הממשלה המרכזית בניו דלהי.

מושל מערב בנגל הבהיר כי אם בנרג'י לא תפרוש מרצון, הוא יאלץ לשלוח משטרה לפנות אותה בכוח. מפלגת השלטון החדשה (BJP) במערב בנגל כינתה את סירובה "חילול קודש חוקתי" ודרשה מבית המשפט להתערב.

בנרג'י, המכונה "דידי" - אחות גדולה - על ידי תומכיה, בנתה את מעמדה כפוליטיקאית קשוחה שהובילה את מפלגתה לשלטון לאחר שהדיחה את המפלגה הקומוניסטית ששלטה במדינה במשך יותר מ־30 שנה.

ארה"ב

אובמה מודה: טראמפ פגע בחייו הפרטיים

ברק אובמה, נשיא ארה"ב לשעבר, נתן השבוע הצצה יוצאת דופן לחייו הפרטיים. בראיון לניו יורקר הוא הודה כי החלטתו להמשיך לקחת חלק בביצה הפוליטית, על רקע החלטותיו השנויות במחלוקת של הנשיא דונלד טראמפ, יוצרת "מתח אמיתי" בביתו.

ברק אובמה, נשיא ארה''ב לשעבר / צילום: Reuters, Anthony BeharA

לדברי אובמה, אשתו מישל רוצה לראות את בעלה "נהנה מהחיים ומבלה יותר זמן איתה" - ולא חוזר שוב לזירה הפוליטית. "זה מתסכל אותה", הוא אמר בפתיחות יוצאת דופן. באותה נשימה, הוא הסביר כי הוא חש לחץ גובר לבקר את המדיניות הנוכחית של ממשל טראמפ.

הנשיא לשעבר נמנע מלבקר את מחליפו באופן אישי, בעוד שאשתו מישל נוקטת בגישה אחרת. בשנה האחרונה, היא ביקרה את טראמפ בפודקאסטים ובהופעות תקשורתיות שונות. זו לא הפעם הראשונה שברק אובמה חושף את המחיר האישי שהוא משלם על החלטתו להמשיך לקחת חלק בפוליטיקה האמריקאית. בשנת 2025 הודה שנאלץ "להוציא את עצמו מהבור", לאחר שמישל בחרה לא להגיע לאירועים חשובים, כמו ההלוויה של ג'ימי קרטר.

אוקראינה

לראשונה זה שנתיים: רוסיה איבדה שטחים לאוקראינה

מחקר שפורסם השבוע מעניק תמונת מצב עדכנית למלחמת רוסיה־אוקראינה: רוסיה איבדה בחודש האחרון יותר שטח ממה שכבשה, וזאת לראשונה מאז הפלישה לאוקראינה. כך עולה מניתוח של מכון המחקר האמריקאי למדיניות ציבורית וביטחונית ISW.

דגלי אוקראינה מתנוססים על פני קברי הנופלים במלחמה נגד רוסיה / צילום: Reuters, STR/NurPhoto

בין מרץ לאפריל נסוגה רוסיה מכ־120 קילומטרים רבועים. אוקראינה הצליחה להחזיר לעצמה כ־40 קילומטרים רבועים בשלושה אזורים - זפורוז'יה, חרקיב ודונייצק. אומנם מדובר בשטח זניח מאוקראינה, אבל יש בו המון סמליות: זו הפעם הראשונה שקייב מסיימת חודש עם "יתרת שטחים חיובית", כפי שמציינים במכון.

מה שינה את המצב? ב־ISW מצביעים על מספר גורמים: תקלות תקשורת בתוך הצבא הרוסי, התקפות אוקראיניות, חסימת השימוש הרוסי במערכת התקשורת סטארלינק של SpaceX, וצמצום גישה לטלגרם שהכביד על התיאום המבצעי. בנוסף, התנאים העונתיים, בדגש על גשמי האביב, תורמים לאתגר של הכוחות הרוסים.

עם זאת, התמונה אינה חד־משמעית. רוסיה עדיין נוכחת בחלק ניכר מהאזורים שאוקראינה החזירה לשליטתה. בנוסף, רוסיה עדיין שולטת ביותר מ־19% משטח אוקראינה, כולל חצי האי קרים. ברקע זה, שיחות השלום בתיווך ארה"ב תקועות, בחלקן בשל הסחת הדעת של המלחמה במזרח התיכון.